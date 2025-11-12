伊斯坦布爾反對派市長被指貪污 檢方求判逾2000年監禁、取締最大反對政黨｜Yahoo

支持者抗議伊馬姆奧盧被捕 (AP Foto/Emrah Gurel)

【Yahoo新聞報道】土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）政敵、伊斯坦布爾市長伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）3月時被警方以貪污罪名拘捕，還押至今。土耳其檢察部門周二（11 日）要求法院判處伊馬姆奧盧超過 2,000 年監禁，同時要求法院考慮取締其所屬的土耳其最大反對黨共和人民黨（CHP）。

起訴書長達 4,000 頁

土耳其伊斯坦布爾首席檢察官 Akin Gurlek 召開記者會，公佈一份長達 4,000 頁的起訴書，內容指控包括市長伊馬姆奧盧在內的 402 人涉嫌組織犯罪、行賄、詐騙及操控投標等罪行。

據起訴書，伊馬姆奧盧涉嫌領導龐大的貪腐網絡，該網絡在 10 年間令國家損失約 1,600 億里拉（約 29.6 億港元），形容伊馬姆奧盧是該犯罪集團的創辦人及首腦。

起訴書又引述金融犯罪調查委員會（MASAK）的調查結果、專家分析及影音證據，聲稱多名商人被迫透過市政府內設的秘密基金支付賄款。

伊馬姆奧盧是反對派共和人民黨（CHP）成員 (AP Photo/Lefteris Pitarakis)

政府否認案件有政治動機

同時，檢方亦要求最高法院考慮取締共和人民黨，指該黨資金來源涉及非法資金流動，其交易屬「違法行為」。

伊馬姆奧盧是反對派共和人民黨（CHP）成員，被視為總統埃爾多安的主要政治對手。他早前否認所有指控，並稱案件帶有政治動機。共和人民黨批評，檢方最新起訴「荒謬」且「可恥」。

今年 3 月，伊馬姆奧盧被土耳其警方以調查貪污及恐怖組織聯繫為由拘捕，觸發市民到警察總部外示威，各地出現示威浪潮。伊馬姆奧盧被還押至今，並於 7 月因侮辱及威脅市檢察長被判另一項刑期，目前已提出上訴。政府則否認案件帶有政治動機，強調土耳其司法體系獨立運作。

來源：CNN 、Reuters