伊斯蘭馬巴德自殺炸彈攻擊12死 巴基斯坦塔利坦承犯案

（法新社伊斯蘭馬巴德11日電） 巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德今天發生自殺炸彈攻擊，造成至少12死。巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）坦承犯案，並稱鎖定攻擊的目標是司法官員。

巴基斯坦塔利班發表聲明說：「我們的戰士襲擊了伊斯蘭馬巴德的司法委員會。那些根據巴基斯坦違反伊斯蘭教法的法律作出裁決的法官、律師與官員是這次攻擊的目標。」

聲明中還威脅將持續發動更多襲擊，「直到伊斯蘭教法（Sharia）在這個以穆斯林為主的國家全面實施為止」。