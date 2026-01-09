伊朗示威至少34示威者喪生 兩警察遭槍殺 全國斷網恐成鎮壓先兆｜Yahoo

2026年1月8日，在伊朗Kermanshah的示威者焚燒雜物 (Photo by Kamran / Middle East Images / AFP via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】伊朗因經濟蕭條爆發的示威浪潮周四（8日）進入第12天，已蔓延全國至少31省。據人權活動通訊社HRANA，衝突期間至少有 34 名示威者、4 名安全部隊人員喪生，逾二千名示威者被捕，當地通訊社報道，有兩名警察周三在衝突中被槍殺。伊朗司法與安全部揚言強硬對付示威者，全國網路隨後出現大規模中斷，有監督機構憂慮，斷網可能是當局暴力鎮壓的先兆。

2200 示威者被捕

伊朗全國示威持續，半官方通訊社Fars news報道，周三（7 日）在西南方城市 Lordegan爆發示威者與安全部隊之間的暴力衝突，示威者投擲石塊，安全部隊發射催淚彈，現場傳出槍聲。當局指，兩名警察在衝突中被「暴徒」槍殺。

據總部設於華盛頓、報道伊朗人權狀况的通訊社HRANA，示威活動目前已蔓延至全國31個省份111個城鎮，至少 34 名示威者、4 名安全部隊人員喪生，另有 2200 名示威者被捕。伊朗當局則報告稱，有5名安全部隊人員死亡。

流亡王儲呼籲群眾「走上街頭」

前國王之子、流亡海外的巴列維日前在X平台上發文，呼籲群眾「走上街頭，團結一致，高呼你們的訴求」，並寫道「伊朗崛起！」獲不少示威者響應，據CNN報道，示威者高喊的口號包括「這是最後一戰，巴列維必將回歸」。

在首都德黑蘭，周四夜晚繼續有大批民眾上街抗議，惟當地晚上時間約 8 時開始出現互聯網服務中斷，網路監督組織 NetBlocks 表示，伊朗正實施全國範圍網絡管制，相信與示威活動有關，憂慮斷網可能是發生暴力鎮壓的先兆。

首都德黑蘭大批民眾上街抗議（網上圖片）

網路監督組織：伊朗人翻墻存取 wifi

NetBlocks主管 Alp Toker 表示，雖然網路和電訊服務中斷，但部分伊朗人已經能透過翻墻連接到 Starlink 存取 wifi。

日前特朗普警告，若有更多示威者喪生，將會出手干預，嚴厲打擊伊朗政權。據 BBC 報道，總統佩澤希齊在內閣會議後，下令對「和平示威者」不採取任何安全措施，但需針對「那些攜帶槍支、刀具，襲擊警察局和軍事設施的人」。

伊朗最高領袖哈梅內伊上周六（3 日）透過國營電視台發表講話，聲言要制止「暴徒」。 (Photo by IRANIAN LEADER PRESS OFFICE/Anadolu via Getty Images)

政府派錢 冀緩和局面

總統佩澤希齊指，必須將示威者和「暴徒」區分開來；司法部長則指，「暴徒」將面臨被迅速起訴和懲罰。伊朗最高領袖哈梅內伊日前表示，當局應「與示威者對話」，同時「制止暴徒」。

德黑蘭大學政治學教授 Sadegh Zibakalam認為，伊朗當局或因防止觸動特朗普神經，而避免更嚴厲鎮壓行動。

為緩解緊張局面，伊朗政府周三起向全國7,100 萬銀行帳戶持有人發放每月相當於7美元（約55港元）補貼。

來源：BBC、CNN