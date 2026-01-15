伊朗全國斷網｜ Starlink成最後與外界聯繫 使用屬間諜活動 當局嘗試封鎖｜Yahoo

2026年1月9日伊朗民眾在德黑蘭的示威。(UGC via AP, file)

【Yahoo 新聞報道】伊朗政府對反政府示威展開血腥鎮壓，同時自上周四（8 日）開始實施大規模網絡封鎖，令外界難以掌握當地消息。據報星鏈衛星（Starlink）母公司SpaceX已向伊朗用戶免費開放，成為目前當地民眾唯一向外界傳遞訊息的途徑，惟Starlink未獲伊朗官方營運許可，用戶可被視為從事間諜活動，加上當局正以多種方式干預星鏈訊號，加強封鎖，民眾能否突破斷網仍為未知之數。

Starlink在伊朗免費開放

據英國網路監控機構NetBlocks，自1月13日開始，當地開始有人能夠撥打國際長途與外界聯絡，但互聯網服務仍在中斷狀態。伊朗政府上周四（8 日）開始實施斷網後，據非營利科技組織 Holistic Resilience，星鏈衛星（Starlink）母公司SpaceX 免除伊朗境內用戶的月度訂閱費用，意味在伊朗免費開放使用。Starlink成為目前當地民眾直接向外界傳遞訊息的唯一途徑。

Starlink衛星服務隸屬於 Elon Musk 的SpaceX公司，在全球擁有數千顆低軌道衛星，可與地面設備連結，是美國傳輸資訊的重要工具。星鏈終端機在過去兩年被大量走私到伊朗，有專家估計，伊朗境內約有5萬個星鏈終端機，全國總用戶約為數十萬。據人權組織Witness，至少有5萬人正使用Starlink上網。

擁有終端機可判處10年監禁

不過使用Starlink在伊朗屬違法行為，星鏈並未獲得伊朗官方營運許可，民眾即使只是使用，也屬於非法行為，可判處兩年監禁。2025 年伊朗通過修例，在境內擁有星鏈終端機被視為為以色列從事間諜活動，最高可判處10年監禁。

示威浪潮爆發後，當局正在全國範圍內搜尋星鏈終端機，使用軍用等級設備進行干擾，派出無人機搜尋衛星天線等，並加強建立封鎖機制。BBC 引述一名身處德黑蘭、可透過星鏈衛星服務上網的人士指，當地處處都有檢查站，安全部隊會搜查汽車，檢查車主的手機。

有科技專家指，伊朗用來干擾訊號的設備只能在局部範圍內使用，無法涵蓋全國，在訊號干擾嚴重的地區，除了發送訊息之外星鏈幾乎無法進行其他操作，有人會嘗試用VPN隱藏，亦有人會嘗試把星鏈轉移到訊號干擾較小的地區。

來源：BBC、the Guardian