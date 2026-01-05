伊朗全國示威釀 12 死 特朗普揚言出手｜投資騙案單周逾 100 宗總損失逾 7,000 萬 ｜曾志偉卸任 TVB 總經理｜ 1 月 5 日・Yahoo 晚報

晚安！今日係 1 月 5 日（星期一）。明日本港大致天晴同非常乾燥，晚間轉冷；明早市區最低氣溫約 12 度，新界再低兩三度，日間最高約 18 度，吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中吹強風；紫外線指數約 5，屬中等。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】伊朗近日因經濟蕭條爆發示威浪潮，引發警民衝突，至今最少造成 12 人死亡。最高領袖哈梅內伊於 1 月 3 日透過國營電視台發表講話，稱官員須與示威者對話，但認為與「暴徒」對話無益，必須加以制止；他亦重複官方說法，指以色列及美國等「外國勢力」在背後推動示威。美國總統特朗普則表示正密切注視情況，警告若伊朗政府再殺害人民，美方會嚴厲打擊政權。英國《泰晤士報》另引述消息指，哈梅內伊已準備「Plan B」，一旦示威加劇，或與家人及助手等約 20 人出走，並計劃轉移價值 950 億美元（港幣約 7,400 億元）的資產，目的地可能是俄羅斯。報道亦提到，示威擴張至全國多地，外媒引述人權組織指， 1 月 5 日全國 31 省之中，有 26 省、約 200 個地點出現示威，並有 990 人被捕。

伊朗近日因經濟蕭條爆發示威浪潮(Photo by Blanca CRUZ / AFP via Getty Images)

【Yahoo 新聞】委內瑞拉總統馬杜羅與妻子於 1 月 3 日被美軍帶離委內瑞拉，兩人其後被押往美國受審。報道指，馬杜羅出身工運，曾在加拉加斯地鐵系統工作並組織工會，其後在查韋斯扶持下進入權力核心，並於 2013 年上台後掌權逾 10 年。其任內委內瑞拉經濟崩壞、物資短缺、通脹惡化，並多次爆發示威衝突；人權團體亦指馬杜羅政府曾拘捕近 2,500 名示威者、人權活動人士及新聞工作者。馬杜羅被生擒消息傳出後，委內瑞拉民眾反應分歧：有人形容是「最好生日禮物」，亦有人在停電、通訊受阻及不確定下排隊搶購食物及日用品，恐懼情緒未散。

馬杜羅已被押送到紐約。

【Yahoo 新聞】報道以「懶人包」整理美軍突擊生擒馬杜羅的過程，指美東時間 1 月 2 日晚上 10 時 46 分，特朗普批准行動，其後多架軍機出動；到 1 月 3 日凌晨，加拉加斯多處傳出爆炸聲，美軍直升機降落馬杜羅住所，據報「安全房」未及關上便被迅速控制，馬杜羅與夫人被帶走。報道又引述《紐約時報》稱，美方事前部署長達數星期甚至數月，包括情報人員滲透蒐集行蹤與習慣，並由特種部隊反覆演練攻堅，務求以最短時間完成行動。至於行動造成的傷亡，報道提到有外媒引述委內瑞拉官員指空襲或造成平民及軍人至少 40 人死亡，而美方則稱行動中己方無人死亡。

【今日重點財經新聞】

【AASTOCKS】警方「守網者」社交平台指，過去一周接獲逾 100 宗投資騙案，總損失逾 7,000 萬港元。個案中，一名八十多歲受害人半年前收到自稱「投資專家」的 WhatsApp 訊息，對方其後以「內幕消息」游說事主買入某港股。事主以自己的投資平台證券帳戶買入逾 400 萬元等值股份，但股價在一天內急跌逾八成，事主賣出後已損失逾 300 萬港元。騙徒其後再稱可協助追回損失，要求事主先繳「保證金」，事主按指示向多個個人戶口轉賬逾 300 萬元，最終騙徒失聯，事主合共損失近 700 萬港元。警方提醒市民勿輕信白撞訊息及「高回報」投資廣告，亦勿向不明個人戶口轉賬，可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏 App」評估風險。

【AASTOCKS】恒生銀行一項家庭財富管理調查顯示，傳統家庭財富規劃觀念正改變：有 6 成 1 受訪父母表示退休後不寄望子女提供經濟支持；同時有 4 成 9 受訪者指，其財務規劃進度與目標存在 40% 或以上差距。調查亦反映，不少人難以同時兼顧子女教育、父母醫療及退休等長期目標。數據又顯示，受訪者於過去 5 年每年平均將 26% 收入用作儲蓄或投資，但近三分二仍認為整體理財計劃未達預期；近 9 成受訪者計劃在子女成年後仍持續提供財政支持，約 7 成半認同及早規劃財富傳承的重要性。調查對象為 25 歲或以上、持有 100 萬港元或以上流動資產的香港居民。

【AASTOCKS】香港麥當勞公布，自 1 月 1 日起，全線餐廳管理組平均加薪 3%，實際加幅按工作表現而定，表現卓越者加幅可達 5%。公司表示，雖然經營環境具挑戰，仍希望透過加薪及派發利是答謝員工付出；並會向逾 1.2 萬名前線及辦公室同事發放 500 港元「麥麥打氣」利是。此外，年度員工晚宴將於 2 月 23 日至 25 日一連三晚在亞洲國際博覽館舉行。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】《萬千星輝頒獎典禮 2025》於 1 月 4 日舉行，佘詩曼四度封視后，黃宗澤首次奪視帝。賽前被視為視帝大熱的羅子溢，憑《金式森林》獲讚賞，早前亦在「Fairchild TV 2025」網上觀眾票選奪「北美最喜愛男主角」，但今次頒獎禮最終失落視帝。其太太楊茜堯未有現身活動，但於頒獎禮後在社交平台分享送花及卡片，並表示獎項只是形式，稱羅子溢已是她心中的「No. 1」，鼓勵對方繼續努力。

【Yahoo 娛樂圈】報道指炎明熹（Gigi）自去年正式完約 TVB 後，宣布自組工作室，近來亦回復活躍，除參與音樂劇演出，亦有現身活動。近日再度傳出她將加盟 Sony 唱片公司，成為陳柏宇、林奕匡的師妹；消息指她或於日內公布新動向。報道並提到，她在 2024 年因合約問題曾一度被指遭雪藏，其後去向一直備受關注。

【Yahoo 娛樂圈】報道指曾志偉於 2021 年加入 TVB 管理層，出任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）兼行政委員會特別顧問，其後升任總經理（節目內容營運），負責無綫主要內容營運。文章回顧他上任後曾推動與四大唱片公司就版稅爭議「破冰」，並重整相關音樂業務及推出多個綜藝節目，但部分節目壽命不長，《中年好聲音》則被指較能持續發展。根據 TVB 官方新聞稿，他將於 1 月 21 日起由現任總經理（節目內容營運）轉任新成立諮詢委員會召集人，專責就新節目內容及策略方向向董事局提供建議；行政主席許濤亦在稿中肯定其貢獻。