伊朗全國示威釀 12 死 特朗普揚言出手 哈梅內伊據報已部署逃亡

伊朗最高領袖哈梅內伊上周六（3 日）透過國營電視台發表講話，聲言要制止「暴徒」。 (Photo by IRANIAN LEADER PRESS OFFICE/Anadolu via Getty Images)

伊朗近日因經濟蕭條爆發示威浪潮，造成警民衝突，至今最少有 12 人死亡。伊朗最高領袖哈梅內伊揚言必須制止「暴徒」，美國總統特朗普則警告，若有更多示威者喪生，將會出手嚴厲打擊伊朗政權。有報道指，哈梅內伊已經制訂逃亡計劃，包括出走至俄羅斯。

Plan B 部署 20 人挾 7,400 億港元出走

英國《泰晤士報》報道，86 歲的哈梅內伊已部署了 Plan B，當全國示威進一步加劇時，他和家人及助手等 20 人將會逃亡出國。計劃還包括轉移價值 950 億美元（港幣約 7,400 億元）的資產。報道引述前以色列情報官員指出，哈梅內伊可能會出走到俄羅斯，因為根本沒有其他選擇。

哈梅內伊曾公開表達對俄羅斯總統普京的敬仰，又說伊朗的文化跟俄羅斯相似。2024 年 11 月逃亡的叙利亞時任總統阿薩德，也是以俄羅斯為目的地；根據《衞報》上月報道，他目前正居住在俄國一個豪宅，並學習俄語。

伊朗上周起爆發大規模示威，示威者與保安部隊衝突，至今造成最少 12 人死亡，包括保安部隊人員。示威有逐步擴張趨勢，總部設於美國的人權運動者新聞社報道，反政府示威在德黑蘭、設拉子及西部地區通宵進行，全國 31 個省份，今日（5 日）就有 26 個省、200 個地點有人示威，990 人被捕。

指稱「外國勢力」推動示威

哈梅內伊上周六（3 日）透過國營電視台發表講話，表示官員必須與示威者對話，但與「暴徒」對話無益，必須制止「暴徒」。他又重複伊朗官員的指控，聲稱以色列和美國等外國勢力在背後推動示威，揚言「在區內國家的決心下，美國必定而且將會離開」。

美國國務院昨日（4 日）在社交平台以阿拉伯文發帖，表示「特朗普總統是個行動派，如果你之前不知道，現在就知道了」。同日，特朗普在空軍一號見記者時稱，美國正密切注視情況，如果伊朗政府殺害人民，他們會被美國嚴厲打擊。

伊朗的示威浪潮源自聯合國制裁造成的貨幣大貶值，今日的匯率已跌至一美元兌 140 萬里亞爾（rials）。在 40% 通脹率下，肉類和白米售價飆升，由商人率先發起的示威，迅速蔓延成為更廣泛訴求的全國示威。