伊朗全面備戰 部署千架新無人機 美軍艦隊逼近伊朗海域︱Yahoo

伊朗全面備戰 部署千架新無人機應對美軍威脅 美軍艦隊逼近伊朗海域︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】伊朗當局近日表明，已做好保衛國家的準備，應對美國持續發出的軍事攻擊威脅。與此同時，地區外交努力正同步展開，試圖避免爆發新一輪衝突。伊朗外交部發言人表示，外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）於今日（30 日）在土耳其出席高層會議，強調德黑蘭正尋求在共同利益基礎上，持續加強與鄰國的關係。

美國艦隊仍駐守伊朗附近海域

綜合外媒報道，地區領導人正透過密集的軍事與外交博弈，希望說服美國放棄攻擊計劃。美國總統特朗普近日表示，航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）帶領的編隊正駐守在伊朗附近海域。

廣告 廣告

伊朗軍方及司法高層則持續展現強硬立場，伊朗談判團隊成員 Kazem Gharibabadi 表示，雖然近期曾透過中間人與美國交換訊息，但德黑蘭目前的優先要務並非與美國談判，而是維持「200% 的準備」來保衛國家。他提及去年 6 月伊朗在談判展開前夕曾遭到以色列與美國攻擊，強調軍方會保持高度戒備。

伊朗德黑蘭市中心一座政府大樓外牆懸掛巨型反美廣告，畫面描繪航空母艦「林肯號」被摧毀的情景。 (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)

著手提升民間防禦能力

伊朗軍隊於 1 月 29 日星期四宣布，已有 1,000 架新型「戰略」無人機加入服役序列，當中包括自殺式無人機、戰鬥無人機、偵察機以及具備網絡戰能力的機型。軍方表示這些無人機能夠擊中陸、海、空的固定或移動目標。陸軍司令 Amir Hamati 發表聲明稱，軍方確保能夠對任何侵略行為作出快速戰鬥及決定性回應。伊斯蘭革命衛隊亦重申，他們有能力在遭受攻擊時持續向以色列及地區內的美軍設施發射彈道導彈與巡航導彈。

為應對可能出現的戰火，伊朗政府已著手提升民間防禦能力。總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）已授權邊境省份官員在戰爭爆發時，可自行進口食物等必需品。德黑蘭市長扎卡尼（Alireza Zakani）表示，市政府計劃興建「地下停車場避難所」作為優先項目，但該工程預計需時數年才能完成。