伊朗再遭聯合國多國制裁 概覽影響與法律挑戰

（法新社紐約聯合國總部27日綜合外電報導）聯合國針對伊朗的一系列制裁行動，原本因2015年劃時代的聯合全面行動方案（JCPoA，亦即「伊朗核子協議」）而取消，但今天晚間已再度生效。

以下是法新社彙整的相關重點：

● 制裁對象與涉及哪些經濟領域？

本輪制裁針對所有直接或間接參與伊朗核子計畫或發展彈道飛彈的公司、組織與個人。凡提供必要設備、技術專業或資金協助者，皆可能被列入制裁對象。

制裁內容包含禁止對伊朗出口或轉讓傳統武器。與核子及彈道計畫相關的零件及技術進出口同樣被禁止。

廣告 廣告

與伊朗核子計畫有關的機構或個人，他們在海外擁有的資產將會被凍結。

任何被認定參與違規核子活動者，均有可能遭禁止進入聯合國成員國。

聯合國成員國也必須限制伊朗在出入銀行與金融機構的管道，以防這些資源被用於其核子或彈道飛彈計畫。

若有人違反制裁規範，海內外資產皆有可能遭凍結。

● 歐盟與美國的額外制裁

除了聯合國制裁，歐洲聯盟（EU）本身也可能同步恢復過去實施的相關措施，這些措施意在重挫伊朗經濟，藉經濟壓力迫使其遵守規範。

而美國早在2018年退出核協議以來，即已實施自身制裁，包括要求各國不得採購伊朗石油。

● 實施上的法律要求與困難

「回彈」機制雖然能自動重啟聯合國決議，但要實際落實仍需各國更新法規才能配合。歐盟與英國須立法才能執行，但目前兩方均未公布具體進度。

● 中俄兩國的立場成變數

聯合國安理會的決議和相關制裁雖然具有法律約束力，但在執行上卻是漏洞頻傳。

中國過去即未理會美方的制裁，持續與伊朗進行貿易；而歐洲國家普遍預期俄羅斯將不會配合。

與索邦大學相關的國際伊朗研究所研究員德姆（Clement Therme）指出：「規避制裁有著必然的代價，除了政治成本，還有金融與經濟負擔，因為資金往來成本會相對增加。」他提到，航運公司正是首當其衝的產業之一，這次制裁未必會出現全面封鎖，但相關成本勢必上升。