伊朗南部政府大樓遭攻擊 當局揚言果斷反擊

（法新社德黑蘭31日電） 隨著伊朗經濟抗議持續多日，南部一棟政府大樓受到攻擊。對此，伊朗最高檢察機關警告，任何企圖破壞穩定的行徑都將面臨的「果斷回應」。

受伊朗經濟停滯的不滿情緒驅使，德黑蘭最大的手機市場28日爆發自發性抗議，當地商家紛紛歇業，隨後浪潮已擴及全國各地的學生。

伊朗司法部門媒體「米珊報」（Mizan）報導，法薩市司法官員證實，省政府辦公室受到大批群眾攻擊，大門與玻璃部分受損，但他並未具體說明攻擊是如何進行的。

此次攻擊發生前，伊朗檢察總長表示示威者的經濟訴求合情合理，但同時警告必要時將採取行動。

伊朗檢察總長莫瓦赫迪－阿薩德（Mohammad Movahedi-Azad）告訴國營媒體：「針對民生問題的和平抗議，是社會現實中可以理解的一環。」

「但任何企圖將經濟抗議轉化為不安工具、破壞公物，或執行外部設計劇本的行為，必將面臨依法、適度且果斷的回應。」