跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
伊朗反政府示威最少203死 傳特朗普已聽取美軍行動方案
伊朗反政府示威持續兩周，局勢急劇惡化。據國際人權組織統計，死亡人數已攀升至最少203人，大部分為示威者，其餘為安全部隊成員。全國近200個城市爆發示威，迄今有逾2,600人遭拘押。美媒指美軍已向總統特朗普提交軍事行動方案。
伊朗首都德黑蘭街頭前晚再現大規模抗議，大批示威者不理當局切斷互聯網通訊上街，高呼反對最高領袖哈梅內伊口號，並焚燒車輛及破壞政府建築，甚至有清真寺遭縱火。設拉子及拉什特等逾100個城市亦有反政府示威。有人權組織稱伊朗全國31個省於過去兩周，爆發逾570場示威。有目擊者指，伊朗革命衛隊在西部地區直接向示威人群開槍鎮壓。外媒引述當地幾間醫院人員稱，醫院接收了大量傷者，部分青年頭部或心臟中彈，更有患者眼球遭子彈射穿。由於遺體過多，部分醫院被迫將屍體堆疊存放於祈禱室內。伊朗國家安全委員會警告將毫不留情起訴策動示威者，據報200人因涉恐怖組織被捕。革命衛隊稱，拘捕了一名為以色列當間諜的外國人。
伊朗警告還擊 襲中東美軍事基地
《紐約時報》引述美國官員稱，美軍已向總統特朗普提交軍事行動方案，一系列選項包括打擊伊朗安全部隊，以及德黑蘭的非軍事地點。報道指美方會審慎部署，以免造成反效果，特朗普尚未有最終決定。特朗普則再次發文，稱伊朗正渴望自由，情況可能是前所未見，並稱美方隨時準備協助伊朗尋求和平，國務院揚言特朗普說到做到，警告伊朗勿玩把戲。伊朗軍方發表強硬聲明，誓言捍衛國家利益與基礎設施，呼籲民眾團結對抗敵人陰謀。伊朗議長警告若美國攻擊伊朗，伊朗將把以色列及美國在中東地區的軍事基地視為「合法目標」還擊。伊朗總統佩澤希齊揚會見阿曼外長時，譴責美國與以色列企圖破壞區域穩定。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1002682/伊朗反政府示威最少203死-傳特朗普已聽取美軍行動方案?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
特朗普下令研擬「入侵格陵蘭」計畫遭軍方反對
美國總統特朗普已下令特種部隊研擬「入侵格陵蘭」的作戰計畫，但此舉在美國軍方內部遭到強烈反對。與此同時，歐洲國家對美國可能升高對格陵蘭的施壓深感憂慮，不僅著手研擬北約（NATO）應變方案，歐盟也同步準備針對美國企業的制裁備案。鉅亨網 ・ 7 小時前
特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資
Getty Images 美國總統特朗普要求在委內瑞拉石油產業投入至少 1,000 億美元（750 億英鎊），但在白宮獲得的反應冷淡。一名業界高管警告，這個南美國家目前「無法投資」。 出席會議的美國最大石油公司主管承認，委內瑞拉擁有龐大能源儲備，確實是一個誘人的機會。 然而，他們表示，該地區必須進行重大改革，才能成為具吸引力的投資環境。當下並未有任何重大財務承諾。 特朗普表示，在美軍於1月3日突襲首都並俘獲該國領導人馬杜羅後，他將釋放這個南美國家的石油潛力。 ...BBC News 中文 ・ 20 小時前
加拿大曾被點名 分析：特朗普遲早盯上我們
美軍入侵委內瑞拉、掳走總統馬杜洛的畫面震撼全球之際，美國總統特朗普隨後再度放話要「拿下」格陵蘭島。一連串強硬行動，也讓加拿大社會瀰漫不安情緒，因為加拿大同樣曾被特朗普點名，成為其「版圖構想」中的一環。鉅亨網 ・ 7 小時前
女性用領袖照片點煙成抗爭符號 伊朗強制戴頭巾的經濟代價
伊朗女性以焚燒領袖肖像點煙表達抗爭，引發關注，當地強制頭巾制度與經濟惡化，令女性長期被排除於勞動市場，對經濟造成結構性影響。Yahoo財經 ・ 1 天前
克魯明：中國倘失巨額貿盈恐陷衰退
中國去年貿易順差首次突破一萬億美元，消息引發全球關注。諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）最近撰文，指中國貿易順差自2020年開始持續大幅增長，導致其他國家的製造業產出及就業減少，但中國領導層拒絕刺激消費、拒絕加強社會保障體系，故在追求經濟增長下，必須維持巨額貿易順差才能穩定經濟；否則，如果沒有巨額貿易順差，鑑於消費需求不足，中國經濟將陷入深度衰退。信報財經新聞 ・ 10 小時前
川普擬對伊朗抗議行動採取行動可能方案曝！將於週二接受簡報
美國總統川普週二將與高階官員討論如何回應伊朗全國性抗議，包括軍事打擊、經濟制裁及透過 Starlink 協助示威者繞過網路封鎖。伊朗政權態度強硬，已有超過 500 人死亡。鉅亨網 ・ 2 小時前
取代10萬駐歐美軍 歐盟執委：應評估設歐洲聯合軍
（法新社布魯塞爾11日電） 歐盟執行委員會防務執委庫比柳斯（Andrius Kubilius）今天表示，歐盟各國應評估是否建立一支聯合軍隊，有朝一日能取代駐紮歐洲的美軍。庫比柳斯提出，歐盟可考慮建立一支強大的常備「歐洲軍隊」，規模達10萬人，以更有效地保護歐陸。法新社 ・ 2 小時前
財經｜陳茂波：下月25日發表新一份財政預算案
財政司司長陳茂波在網誌表示，新一年度《財政預算案》將於下月25日發表，公眾諮詢展開快將一個月。未來一個多月，會繼續與社會各界多聽多講、深入溝通、滙聚智慧，希望通過新一份《財政預算案》更好釋放經濟潛力、增強發展動能、普惠民生，共建更美好的未來。Fortune Insight ・ 20 小時前
聯儲會主席鮑威爾關於司法部大陪審團傳票的聲明全文
【彭博】— 針對美國司法部向聯儲會發送大陪審團傳票一事，聯儲會主席傑羅姆·鮑威爾1月11日晚間發布如下聲明：Bloomberg ・ 2 小時前
馬杜羅之子：馬杜羅說他在美國監獄「一切都好」
委內瑞拉總統馬杜洛的兒子周六（10 日）在一段影片中表示，馬杜洛聲稱自己在美國監獄裡「一切都好」。鉅亨網 ・ 1 天前
英國據報與歐洲盟友商討向格陵蘭部署軍事力量
英國據報正與歐洲盟友商討向丹麥自治領土格陵蘭部署軍事力量，以便向美國總統特朗普表明歐洲對北極安全的重視，試圖遏止美國取得格陵蘭的威脅。《每日電訊報》報道，英國官員已開始與德國及法國等國家的官員，制定一項在格陵蘭展開北約任務的行動計劃，這項計劃可能包括部署英國軍隊，軍艦和飛機。《彭博》亦引述知情人士報道，德國將會向美方提議設立北約聯合特派團，來保護北極地區。德國外長瓦德富爾在出訪華盛頓前說，將會與美國國務卿魯比奧會面，強調美方對中俄船隻在格陵蘭附近活動的擔憂，需要在北約框架內找到解決方案，重申格陵蘭的未來必須由格陵蘭人民決定。英國政府發言人回應《每日電訊報》的報道時說，英國致力與北約盟國合作，加強北約在北極的威懾和防禦。運輸大臣艾凱迪就說，與北約盟國討論如何加強北極地區的安全是例行公事。丹麥議會國防委員會主席亞勒烏接受英國天空新聞訪問時表示，如果因為格陵蘭發生軍事衝突，將會是歷史上最愚蠢的戰爭，批評特朗普有關要奪取格陵蘭的說法，是現代史上最不合法的土地要求。亞勒烏又說，格陵蘭沒有受到來自中國或俄羅斯的影響，兩國在該處沒有任何活動。（BC)#格陵蘭 #英國 #歐洲 #美股infocast ・ 6 小時前
李在明大陣仗訪中 宣示「韓中關係全面復甦元年」 習近平罕見提「曾共同抗日」
南韓總統李在明就任後首次出訪中國，1月5日在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會面，習近平以21響禮炮儀式迎接，李在明並宣示，2026年將是「韓中關係全面復甦元年」。 路透指出，這也是韓中領導人兩個月內第二度會晤，在中日關係低迷之際，顯示北京對加強與首爾在經濟合作與觀光交流等方面抱持高度興趣。新華社則報導，習近平在致詞時，罕見提及中韓在二戰期間曾共同抗日的歷史經驗。 雙方領導人會晤約90分鐘，整體交流行程超過4小時，國宴結束後，李在明甚至使用小米手機與習近平一同自拍。中韓此次共簽署15份合作文件，涵蓋科學、創新、生態、運輸，以及經濟與貿易等多個領域。 在與習近平會面前，李在明先行出席中韓商務論壇。這次南韓代表團規模龐大，隨行商界人士超過200人，包括三星電子會長李在鎔、現代汽車集團執行會長鄭義宣等。李在明致詞時表示，南韓與中國共享文化價值，並擁有深厚的歷史淵源，未來可透過人工智慧開創更高層次的合作。 根據央視報導，會談前夕，北韓至少發射兩枚飛彈，雙方會中也觸及韓半島和平議題，重申重啟與北韓對話的重要性，並探討實現和平的創新方式。另在「鬆綁限韓令」方面，雙方同意先從圍棋、足球等體育與文化交流著手，並就影視劇合作展開協商，同時表達致力於消除「仇韓」、「厭中」等社會情緒的共識。Yahoo 國際通 ・ 10 小時前
美國公民遭ICE槍殺 全美高喊「ICE永遠撤出」
（法新社明尼阿波利斯10日電） 數以千計的示威者今天走上明尼阿波利斯街頭，高喊遭聯邦探員殺害的女子名字，川普政府移民打擊行動中使用武力的行為，引起社會大眾普遍不滿。矛頭直指美國移民暨海關執法局（ICE），因該機構執行總統川普大規模驅逐行動，正深陷日益高漲的反對浪潮中。法新社 ・ 1 天前
王毅與索馬里外長電話會談 反對「索馬里蘭」勾結台灣當局謀獨
中共中央政治局委員、外交部長王毅在訪問非洲途中,同索馬里外長德埃舉行電話會談。王毅說,中方支持索馬里維護國家主權、統一和領土完整,反對「索馬里蘭」勾結台灣當局謀獨的行徑。無論國際風雲如何變化,中方都將深化兩國經貿、安全、防務等領域合作。王毅又說,中國外交歷來堅定站在發展中國家一邊,為中小國家主持公道、仗義執言。中方全力支持索方出任聯合國安理會本月輪值主席,共同履行維護國際和平與安全的責任。《新華社》引述德埃表示,索方衷心感謝中方支持索馬里維護國家主權和領土完整,反對一切分裂和恐怖行徑,幫助索馬里實現國家的穩定與發展。索方恪守一個中國原則,涉台問題完全是中國內政。 (BC) #王毅 #索馬里 #索馬里蘭 #台灣infocast ・ 15 小時前
內塔尼亞胡:以色列尋求10年內停止接受美國軍援
以色列總理內塔尼亞胡表示,以色列正尋求在10年內,停止接受美國軍事援助。以色列《耶路撒冷郵報》報道,內塔尼亞胡星期日在內閣會議上表示,以色列正逐步減少依賴美國軍事援助,目標是在10年內停止接受有關支援。美國目前每年向以色列提供38億美元軍事援助、相當於大約297億港元,兩國將於2028年商討續期。內塔尼亞胡日前接受《經濟學人》雜誌訪問時透露,可能不會以這個金額續期。他指出,以色列經濟規模將於未來幾年內達到1萬億美元,因此希望減少接受美國軍援。 (BC)#內塔尼亞胡 #以色列 #美股infocast ・ 4 小時前
伊朗總統：政府認可和平抗議 願與抗議團體見面
伊朗總統佩澤希齊揚周日（11 日）在電視採訪中表示，政府認可和平抗議行為，並將與抗議者對話視為職責，願與國內所有抗議團體見面。鉅亨網 ・ 15 小時前
伊朗全國哀悼三天 總統籲民眾參與全國抵抗遊行譴責暴力
伊朗因物價上漲和貨幣貶值觸發的反政府示威浪潮持續超過兩星期，有人權組織表示，增至最少538人死亡，包括490名示威者和48名安全部隊人員，另有過萬人被捕。伊朗政府宣布全國哀悼三日，悼念在抵抗美國和以色列鬥爭中犧牲的人，總統佩澤希齊揚呼籲民眾參加星期一舉行的全國抵抗遊行，譴責暴力行為。佩澤希齊揚在國家電視台播出的專訪中又表示，政府重視傾聽民眾的訴求，決心解決好人民面對的經濟困難，但不能夠容許美國和以色列教唆暴亂者在伊朗制造動盪。（BC)#伊朗 #美股infocast ・ 6 小時前
美撤回中國製無人機封殺令
美國商務部上周五（9日）表示，已撤回一項計劃，該計劃原本打算對中國製造的無人機施加限制，以解決國家安全問題。據報，這可能與中美元首將於4月會晤有關。信報財經新聞 ・ 10 小時前
伊朗警告美方 若美國發動軍事攻擊必還擊
伊朗議會議長卡利巴夫周日（11 日）在議會上表示，伊朗警告美國總統川普，如果美國發動軍事攻擊，將導致德黑蘭對美國的軍事基地和航運中心進行報復，這些都將是伊朗的合法打擊目標。鉅亨網 ・ 19 小時前
日媒：高市早苗考慮下周五解散眾議院
日本《共同社》引述消息指，日本首相、自民黨總裁高市早苗向黨內相關人士表示，正考慮在1月23日國會新會期開啟時，解散眾議院，並有可能在2月8日或15日舉行選舉。不過，消息人士指，政府內部亦有人認為，應該優先令新一年度預算在3月底前獲得國會通過。 高市早苗一旦解散眾議院，新一年度預算案很難在3月底前獲得通過，預算與稅制相關法案的通過也會延遲。 報道指，高市早苗昨日及今日都留在官邸，沒有安排會面及外出，亦未有同意傳媒採訪要求，可能就是否解散眾議院進行深思。高市早苗後日將在家鄉奈良縣，與到訪的南韓總統李在明會談。 最大在野黨、立憲民主黨黨魁野田佳彥認為，2月投票的可能性很大，該黨打算進入臨戰態勢。公明黨黨魁齊藤鐵夫對解散眾議院提出質疑，指會出現政治空白，在野黨將會應對，開展準備工作。自民黨及日本維新會組成的執政聯盟，目前在眾議院僅佔微弱多數，阻礙高市早苗推動政策的能力。由於高市早苗的支持率一直保持在歷史高位，若選舉獲勝可能有助於她的財政寬鬆議程。 (ST)#高市早苗 (ST)infocast ・ 3 小時前