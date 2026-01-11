伊朗反政府示威愈演愈烈。(路透社)

伊朗反政府示威持續兩周，局勢急劇惡化。據國際人權組織統計，死亡人數已攀升至最少203人，大部分為示威者，其餘為安全部隊成員。全國近200個城市爆發示威，迄今有逾2,600人遭拘押。美媒指美軍已向總統特朗普提交軍事行動方案。

伊朗首都德黑蘭街頭前晚再現大規模抗議，大批示威者不理當局切斷互聯網通訊上街，高呼反對最高領袖哈梅內伊口號，並焚燒車輛及破壞政府建築，甚至有清真寺遭縱火。設拉子及拉什特等逾100個城市亦有反政府示威。有人權組織稱伊朗全國31個省於過去兩周，爆發逾570場示威。有目擊者指，伊朗革命衛隊在西部地區直接向示威人群開槍鎮壓。外媒引述當地幾間醫院人員稱，醫院接收了大量傷者，部分青年頭部或心臟中彈，更有患者眼球遭子彈射穿。由於遺體過多，部分醫院被迫將屍體堆疊存放於祈禱室內。伊朗國家安全委員會警告將毫不留情起訴策動示威者，據報200人因涉恐怖組織被捕。革命衛隊稱，拘捕了一名為以色列當間諜的外國人。

伊朗警告還擊 襲中東美軍事基地

《紐約時報》引述美國官員稱，美軍已向總統特朗普提交軍事行動方案，一系列選項包括打擊伊朗安全部隊，以及德黑蘭的非軍事地點。報道指美方會審慎部署，以免造成反效果，特朗普尚未有最終決定。特朗普則再次發文，稱伊朗正渴望自由，情況可能是前所未見，並稱美方隨時準備協助伊朗尋求和平，國務院揚言特朗普說到做到，警告伊朗勿玩把戲。伊朗軍方發表強硬聲明，誓言捍衛國家利益與基礎設施，呼籲民眾團結對抗敵人陰謀。伊朗議長警告若美國攻擊伊朗，伊朗將把以色列及美國在中東地區的軍事基地視為「合法目標」還擊。伊朗總統佩澤希齊揚會見阿曼外長時，譴責美國與以色列企圖破壞區域穩定。

廣告 廣告

特朗普

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1002682/伊朗反政府示威最少203死-傳特朗普已聽取美軍行動方案?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral