伊朗反政府示威釀至少 544 死 據報特朗普正評估軍事干預可能性｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗反政府示威持續，有人權組織表示最少 544 人已經死亡。網上流傳影片，一個城鎮的停屍處擺放了數十具屍體，《法新社》和《BBC》並已確認影片的事發位置位於德黑蘭以南城鎮卡里扎克（Kahrizak），人權組織指這些死者都曾經參與抗議活動，遭到伊朗當局鎮壓。《CNN》就引述兩名美國官員消息，指總統特朗著正在權衡對伊朗作出軍事干預的可能性。
若採用非軍事方案 將進一步制裁伊朗
這兩名美國官員指，特朗普近日已經聽取了關於不同干預方案的簡報，而這些方案都是旨在打擊鎮壓抗議活動的安全部隊。官員同時指，特朗普也在考慮一些不涉及軍事打擊的選項，包括對政要或伊朗的銀行業和能源業實施新的經濟制裁。另外，政府又探討提供類似星鏈（Starlink）的無線通訊技術，希望幫助伊朗的示威者繞過網絡封鎖，預計特朗普會在周二再跟高層官員商討下一步方案。
特朗普稱曾接伊朗領導人來電
特朗普周日（11 日）在空軍一號上向傳媒表示，伊朗在上周六（10 日）曾經致電他進行談判，「伊朗領導人希望談判」，「我認為他們已經厭倦了被美國欺凌」。特朗普又指有些人不應該被殺，又指會認真調查伊朗的領導人是否真的靠暴力統治，美國正在考慮一些強而有力的選項，「我們會作出決定。」
至於伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）就警告，如果美國軍事干預伊朗，德黑蘭將把美國軍事和商業基地作為報復目標。
以色列：密切留意局勢發展
以色列總理辦公室就發表聲明，總理內塔尼亞胡表示以方正密切留意伊朗局勢發展。《以色列時報》報道，內塔尼亞胡周日下午召集高級顧問和多名部長磋商。美媒報道，國務卿魯比奧在上周六曾經與內塔尼亞胡通電話，討論伊朗、敘利亞和加沙局勢。
人權組織指過萬人被捕
人權組織 Human Rights Activist New Agency 就指，過去 15 日的伊朗反政府示威活動，已經有最少 544 人被殺，包括 8 名兒童；另外至少有 10,681 人被捕，其中包括 169 名兒童。
