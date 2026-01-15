伊朗司法機關：被捕26歲抗議男子未被判死刑，也不會面臨死刑

（法新社巴黎15日電） 伊朗司法機關今天表示，一名在抗議浪潮中遭逮捕、且被非政府組織及華府警告可能面臨即將處決的伊朗26歲男子，並未被判處死刑，也未遭以可能判處死刑的罪名起訴。

據伊朗國營電視台轉述，這名男子名為索坦尼（Erfan Soltani），遭逮捕後現關押於德黑蘭郊外的卡拉吉市（Karaj），正因涉嫌宣傳反對伊朗伊斯蘭體制及危害國家安全而被起訴。

聲明中表示，他「並未被判死刑」，即使最終被定罪，「依據法律，刑罰將為監禁，因這類罪名並不適用死刑」。