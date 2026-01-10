AP26009693735066

伊朗全國的示威活動已接近2個星期，至今已造成最少65人死亡，另外2,300多人被拘捕。當地多個地方的網絡及電話線路被切斷。伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在日前批評，示威者是「麻煩製造者」以及「旨在討好美國總統」。

伊朗全國的示威活動在今日已經接近2個星期，雖然伊朗政府加強鎮壓，不過在全國各地仍不斷爆發衝突，有政府及治安部門的大樓被焚燒。伊朗致函聯合國安理會，指責美國將伊朗境內的抗議活動演變成其所謂的「暴力顛覆及大規模破壞活動」。部份示威的伊朗人高呼恢復帝制，伊朗流亡王儲芮沙‧巴列維（Reza Pahlavi）呼籲群眾在周四及周五（8及9日）舉行抗議活動，並要求示威者在周六和周日（10及11日）走上街頭，揮舞著伊朗的舊獅子太陽旗，而社交平台X亦已宣布將伊朗國旗更改為獅子太陽旗。

美國總統特朗普（Donald Trump）周五在白宮表示：「我們將狠狠打擊他們的痛處。」不過他表示美國會繼續關注伊朗局勢，並指任何可能的干擾「不包括地面部隊」，他指：「在我看來，人們正在佔領一些城市。這在幾個星期前，可沒有人認為會有可能。」國務卿魯比奧（Marco Rubio）在X平台上表示：「美國支持勇敢的伊朗人民。」

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1002253/伊朗哈梅內伊指責示威者為討好美國-至今造成65死?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral