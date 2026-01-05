伊朗外交部控以色列意圖破壞伊朗團結

（法新社德黑蘭5日電） 在以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表態支持伊朗的抗議行動後，伊朗今天指控以色列試圖破壞伊朗的國家團結。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baqaei）在每週例行記者會上表示：「猶太復國主義政權（以色列）決心利用最微不足道的機會來製造分裂、破壞我國團結，我們必須保持警覺。」

他同時指控以色列及美國領導人「煽動暴力」。