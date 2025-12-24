伊朗女權份子面臨處決 視像審訊10分鐘即判死刑 400位傑出女性呼籲立即釋放｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】伊朗拉什特（Rasht）處理國安案件的革命法庭（Revolutionary Court）今年 10 月判處67 歲工程師兼女權運動者 Zahra Tabari 死刑。多名聯合國專家發表聯合聲明，認為案件存在「嚴重違反國際人權法」的情況，全球400 多位傑出女性包括諾貝爾獎得主，芬蘭、秘魯前總理等簽署公開信，呼籲立即釋放 Tabari。

視像方式受審 過程僅10分鐘

Tabari 的家人指，她於四月被捕，被指控與被禁的反對派組織伊朗人民聖戰者組織（PMOI）合作，今年 10月她在革命法庭以視像方式接受審判，過程僅10分鐘，就被判「武裝叛亂罪」罪成，判決依據的證據為一塊寫有「女性、抵抗、自由」的布條，及一段私人錄音。

聯合國人權理事會伊朗人權狀況報告員、暴力侵害婦女和任意處決問題報告員，以及歧視婦女和女童問題工作組五名成員發表聯合聲明，指Tabari案件存在「嚴重違反國際人權法」的情況，她在一次突擊搜查於家中被捕，沒有搜查令，被單獨監禁一個月，審訊中被迫承認以武器對抗國家及加入反對派組織。

伊朗今年女性處決人數上升70%

人權專家指，Tabari被剝奪自由選擇律師的權利，要由法院指定律師，僅經過短暫的審訊即判處了她死刑，「本案存在嚴重的違反程序公義行為，任何由此產生的定罪都是不安全的。」

專家亦指，國際法將死刑限制在最嚴重的罪行上，包括故意殺人，Tabari 案件並不屬於該準則，「在這種情況下處決Tabari 將構成任意處決，將女性爭取性別平等的活動定為犯罪，構成嚴重的性別歧視。」

全球400 多位傑出女性包括幾位諾貝爾獎得主、瑞士和厄瓜多爾前總統，芬蘭、秘魯、波蘭和烏克蘭前總理等簽署一份公開信，呼籲立即釋放Tabari ，「伊朗如今是世界上人均處決女性人數最多的國家，該案揭露了這種恐怖，在伊朗，膽敢舉著標語宣揚女性反抗壓迫，就要被處以死刑。」

據伊朗人權組織（IHR）數字，2025 年頭 11 個月，伊朗至少有 1,426 人被處決，其中包括 41 名女性，比去年同期增加了 70%。

來源：BBC