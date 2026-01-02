羅子溢爭視帝 提起太太楊茜堯即眼濕濕
伊朗官員揚言反制美方介入國內示威潮
（法新社德黑蘭2日電） 伊朗因經濟困境爆發反政府示威潮之際，美國總統川普今天示警說，若伊朗殺害示威者，美國將前往救援。伊朗官員揚言反制美方介入。
伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）顧問夏卡尼（Ali Shamkhani）在社群媒體平台發文說：「以任何藉口攻擊伊朗國安的干涉行動，（當局）將會做出回應。伊朗國安是一條紅線。」
這波示威潮是去年12月28日從伊朗首都德黑蘭開始，當地商家罷工抗議物價高漲及經濟停滯，起初是和平行動，到了30日至少有10所大學的學生加入示威後，抗議行動擴散至伊朗其他地區。
伊朗媒體報導，昨天在3座伊朗城市合計有6人在示威衝突中喪生。這是伊朗近日爆發示威潮以來，首度傳出死亡案例。
