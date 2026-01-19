伊朗局勢︱特朗普承諾援助後改口 據報示威者因而上街遇害 海外僑民：被出賣︱Yahoo

伊朗親政府支持者於土耳其伊斯坦堡伊朗領事館外舉行親政府集會期間，焚燒美國總統特朗普的照片。(Photo by Chris McGrath/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普日前多次就伊朗示威表態，曾稱會「拯救」示威者，並呼籲民眾繼續上街、甚至「接管政府機構」，令部分示威者一度相信美方將出手相助。不過，特朗普其後向傳媒表示已獲伊朗當局保證不會處決任何人，並暫時淡化軍事介入的可能，令伊朗國內外不少人感到失望及被背叛。

根據《衛報》報道，德黑蘭一名示威者親屬透露， 38 歲父親希爾扎德（Siavash Shirzad）過往曾目睹示威遭當局武力鎮壓，今次因特朗普承諾支持示威者而決定上街，家人勸阻無果。當局其後開槍鎮壓，伊朗在 1 月 8 日切斷互聯網通訊，希爾扎德在德黑蘭示威期間中槍，數小時後傷重不治，遺下 12 歲兒子。

親屬稱，希爾扎德直到最後仍相信「特朗普的援助會到來」，並曾向家人強調「特朗普說支持我們」。

數以千計示威者在洛杉磯集結，抗議伊朗政府鎮壓示威。(Photo by Apu Gomes/Getty Images)

民眾憂當局再次執行處決

特朗普在周二再度向伊朗民眾開腔，叫示威者繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，當時亦有報道指美方或即將攻擊伊朗。不過，特朗普翌日改口，向記者表示已收到伊朗當局保證不會處決任何人，態度轉為暫緩軍事介入，至少在短期內不採取行動。

德黑蘭街頭近日較為冷清，只見載有武裝人員的貨車巡邏；與此同時，外界難以掌握各地示威規模，原因之一是通訊中斷。報道亦引述轉發訊息稱，伊朗多地出現大規模拘捕，有德黑蘭居民形容，一旦特朗普注意力轉移，處決可能會再次開始。

示威過後，德黑蘭市中心有多輛被焚毀的巴士。(Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)

為伊朗政權提供喘息空間

在鎮壓及拘捕之下，伊朗國營電視台周四播出被捕示威者的「認罪」片段，並出現首席大法官審問被拘留者的畫面。逾 30 個人權組織同日聯署去信，指以往經驗顯示，社會大規模動盪期間，羈押設施內的虐待風險會上升，包括非法殺害、失蹤、酷刑及其他不當對待，並對被捕者能否獲得公平審訊表示憂慮。

另一方面，報道指當局暫未處決示威者，當中包括取消 26 歲示威者索爾塔尼（Erfan Soltani）的死刑，並宣布不會執行絞刑；特朗普亦曾轉發索爾塔尼不會被處決的消息。

報道指，不少海外伊朗人認為特朗普立場急轉彎，等同為伊朗政權提供喘息空間。居於悉尼的伊朗人埃勒姆（Elham）稱，若美方選擇與伊朗談判而非協助推翻政府，對伊朗人而言會是「被出賣」。在加拿大的伊朗人張格拉維（Azam Jangravi）表示，伊朗人民信任特朗普的話語，若特朗普不採取行動對抗殘暴政權，這種信任將會破裂，人民不會忘記誰曾轉身而去。

特朗普早前稱會「拯救」示威者，並呼籲民眾繼續上街、甚至「接管政府機構」 。REUTERS/Leah Millis/File Photo

美方：所有選項都在桌上

伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）曾在美國電視節目呼籲美方透過外交接觸，進一步加深部分海外伊朗人的憂慮。

美方則未完全排除軍事介入。美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）周四在安理會表示，特朗普已表明「所有選項都在桌上」，以阻止「屠殺」。報道亦提到，美軍曾從中東基地撤回部分部隊，同時有航母正前往中東，並調動軍事資產以加強以色列防空，顯示美方仍可能保留對伊朗採取行動的選項。