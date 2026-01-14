伊朗局勢︱特朗普揚言介入 德黑蘭稱將反擊美軍基地 美國從中東基地撤走人員︱Yahoo

英國有示威者集會，高舉標語及揮舞旗幟，抗議伊朗政權鎮壓示威者。 (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】伊朗警告，若美國總統特朗普下令對伊朗採取軍事行動，德黑蘭將會反擊，並把目標指向美國在中東地區的軍事基地。在區內緊張局勢升溫下，美國已開始從中東部分基地撤走人員，以作預防措施。

美國在中東多國設有軍事部署，包括位於卡塔爾的中央司令部前線總部，以及巴林的第五艦隊總部。根據《路透社》報道，美國官員在不具名情況下表示，鑑於區內局勢不穩，美方正從多個關鍵基地撤離部分人員。有外交人員透露，駐紮於卡塔爾的美軍主要空軍基地已通知部分人員離開，但暫時未見大規模撤軍行動，情況與去年伊朗導彈攻擊前的全面撤離不同。

報道指，特朗普近日多次公開表示，可能會介入伊朗局勢，及支持反政府示威者。伊朗正面對自 1979 年伊斯蘭革命以來最嚴峻的內部動盪，示威最初源於嚴重經濟困境，其後迅速演變成大規模反政府抗議。

伊朗首都德黑蘭數以千計民眾在德黑蘭大學外聚集，手持橫額並高呼反美及反以色列口號。 (Photo by Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images)

美軍調動屬「姿態調整」

伊朗官員表示，鎮壓行動已造成超過 2,000 人死亡；人權組織則估計死亡人數超過 2,600 人。伊朗武裝部隊總參謀長 Abdolrahim Mousavi 稱，國家「從未面對如此規模的破壞」，並將責任歸咎於外國敵對勢力。

有以色列官員引述評估指，特朗普已決定介入伊朗局勢，但行動規模及時間仍不明朗。多名外交人員形容，美軍的人員調動屬於「姿態調整」，而非正式下令撤離。

特朗普日前接受美國媒體訪問時稱，若伊朗處決示威者，美國將採取「非常強硬的行動」，並呼籲伊朗民眾持續抗議及接管公共機構，表示「援助正在路上」。

伊朗正面對自 1979 年伊斯蘭革命以來最嚴峻的內部動盪。 Stringer/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

短期內未見倒台跡象

一名伊朗高級官員透露，德黑蘭已向沙特阿拉伯、阿聯酋及土耳其等美國盟友表明，若美國攻擊伊朗，相關國家的美軍基地將成為打擊目標。該名官員又稱，伊朗外長 Abbas Araqchi 與美國特使 Steve Witkoff 之間已暫停聯絡。

西方官員評估認為，雖然動盪規模罕見，當局一度措手不及，但伊朗政府短期內未見有倒台跡象，安全體系仍然受控。

國營電視台播大型喪禮畫面

伊朗國營電視台則播放多地大型喪禮畫面，顯示民眾揮舞國旗及最高領袖哈梅內伊的肖像，以展示政府仍然掌握民意。

總統佩澤希齊揚在內閣會議上稱，只要獲得民眾支持，「所有敵對勢力的圖謀都將落空」。