渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
伊朗局勢︱特朗普揚言介入 德黑蘭稱將反擊美軍基地 美國從中東基地撤走人員︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗警告，若美國總統特朗普下令對伊朗採取軍事行動，德黑蘭將會反擊，並把目標指向美國在中東地區的軍事基地。在區內緊張局勢升溫下，美國已開始從中東部分基地撤走人員，以作預防措施。
美國在中東多國設有軍事部署，包括位於卡塔爾的中央司令部前線總部，以及巴林的第五艦隊總部。根據《路透社》報道，美國官員在不具名情況下表示，鑑於區內局勢不穩，美方正從多個關鍵基地撤離部分人員。有外交人員透露，駐紮於卡塔爾的美軍主要空軍基地已通知部分人員離開，但暫時未見大規模撤軍行動，情況與去年伊朗導彈攻擊前的全面撤離不同。
報道指，特朗普近日多次公開表示，可能會介入伊朗局勢，及支持反政府示威者。伊朗正面對自 1979 年伊斯蘭革命以來最嚴峻的內部動盪，示威最初源於嚴重經濟困境，其後迅速演變成大規模反政府抗議。
美軍調動屬「姿態調整」
伊朗官員表示，鎮壓行動已造成超過 2,000 人死亡；人權組織則估計死亡人數超過 2,600 人。伊朗武裝部隊總參謀長 Abdolrahim Mousavi 稱，國家「從未面對如此規模的破壞」，並將責任歸咎於外國敵對勢力。
有以色列官員引述評估指，特朗普已決定介入伊朗局勢，但行動規模及時間仍不明朗。多名外交人員形容，美軍的人員調動屬於「姿態調整」，而非正式下令撤離。
特朗普日前接受美國媒體訪問時稱，若伊朗處決示威者，美國將採取「非常強硬的行動」，並呼籲伊朗民眾持續抗議及接管公共機構，表示「援助正在路上」。
短期內未見倒台跡象
一名伊朗高級官員透露，德黑蘭已向沙特阿拉伯、阿聯酋及土耳其等美國盟友表明，若美國攻擊伊朗，相關國家的美軍基地將成為打擊目標。該名官員又稱，伊朗外長 Abbas Araqchi 與美國特使 Steve Witkoff 之間已暫停聯絡。
西方官員評估認為，雖然動盪規模罕見，當局一度措手不及，但伊朗政府短期內未見有倒台跡象，安全體系仍然受控。
國營電視台播大型喪禮畫面
伊朗國營電視台則播放多地大型喪禮畫面，顯示民眾揮舞國旗及最高領袖哈梅內伊的肖像，以展示政府仍然掌握民意。
總統佩澤希齊揚在內閣會議上稱，只要獲得民眾支持，「所有敵對勢力的圖謀都將落空」。
其他人也在看
俄製防空系統在委內瑞拉徹底失敗原因？
《Zerohedge》與《紐約時報》等多家媒體報導，外界質疑，委內瑞拉武裝部隊究竟是接獲按兵不動的指示，抑或其防空體系本身早已無法正常運作，甚至處於未啟用狀態，才讓美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛。鉅亨網 ・ 12 小時前
伊朗血腥鎮壓 死亡人數恐破萬 停屍間數百遺體堆積 當地醫生：安全部隊故意射頭及眼｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】伊朗全國反政府示威持續，當局上周四（8 日）開始實施大規模網絡封鎖，至周二（13 日）開始有境內電話線開通，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS）引述當地消息指，當地因示威死亡的人數恐超過 1,2000 人，甚至高達二萬人。有網上片斷顯示，德黑蘭郊區一個停屍間有至少四百具遺體堆積如山，《衛報》引述當地醫生指，急症室擠滿傷者，大部分槍傷集中眼睛和頭部。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
路透：中國海關通知英偉達H200晶片不得入境 幾乎等同暫時禁止
路透引述的三名知情人士透露，中國海關部門本周告知報關人員，英偉達 (NVDA) 的 H200 人工智慧 (AI) 晶片不得進入中國。鉅亨網 ・ 7 小時前
紐時：美軍機偽裝民用機空襲疑似運毒船 恐構成戰爭罪
（法新社華盛頓12日電） 「紐約時報」（The New York Times）今天報導，美國五角大廈去年將一架軍用飛機偽裝成民用機，首次對涉嫌運毒船隻發動空襲，造成11人喪生。自去年9月以來，美軍至少發動30次空襲，造成至少107人死亡，其中19次發生於東太平洋，6次在加勒比海，另有5次地點不明。法新社 ・ 1 天前
美國「五角大廈薄餅指數」再度狂飆 達美樂薄餅訂單激增1000%
據美國媒體周一（12 日）報導，美國國務院要求美國公民立即離開伊朗，且「五角大廈薄餅指數」再度狂飆，其中達美樂薄餅訂單激增 1000%。鉅亨網 ・ 1 天前
據報沙特等波斯灣國家游說美國勿軍事打擊伊朗
《華爾街日報》引述消息指，沙特阿拉伯、阿曼、卡塔爾等波斯灣阿拉伯國家，近期一直私下游說美國不要對伊朗發動軍事打擊。美國早前警告沙特等波斯灣國家，要求他們就美軍可能對伊朗發動打擊做好準備。消息指，一眾阿拉伯國家向華府表示，如果美國試圖推翻伊朗政權將擾亂石油市場，擔心駛經霍爾木茲海峽的運油輪會受影響，最終損害美國經濟，亦擔心會影響其他中東地區國家的穩定。沙特官員透露，利雅得政府已向伊朗保證不會捲入潛在衝突，也不會允許美國使用沙特領空進行打擊。 (ST)#沙特 #美股 #伊朗 (ST)infocast ・ 14 小時前
美議員提案納格陵蘭為第51州 中國外交部：謀私利別拿我們當藉口
根據《國會山報 (The Hill)》美國佛羅里達州共和黨籍眾議員 Randy Fine 周一提出一項名為《格陵蘭併吞與建州法案》的提案，目標是讓格陵蘭成為美國第 51 州，呼應美國總統川普近期積極推動取得這塊丹麥自治領土的立場。鉅亨網 ・ 20 小時前
特朗普自封「委內瑞拉代總統」委內瑞拉回應！
委內瑞拉代總統羅德里格斯周一（12 日）表示，執政委內瑞拉的「只有代總統和一位被美國強行控制的總統」。外界普遍認為，羅德里格斯此番表態是對美國總統特朗普自封委內瑞拉代總統的回應。鉅亨網 ・ 1 天前
美軍打不打伊朗？美媒爆料：白宮意見分歧
伊朗抗議持續持續發酵，《華爾街日報》周一（12 日）援引美國官員的說法報導，稱白宮內部在是否對伊朗動武的問題上意見分歧，以副總統范斯為首的部分高階官員，勸川普總統發動軍事襲擊前優先嘗試外交手段。鉅亨網 ・ 14 小時前
歐盟官員：若美國以軍事手段奪取格陵蘭 北約將走向終結
歐盟負責防務的高階官員庫比柳斯周一（12 日）表示，如丹麥提出請求，歐盟可為格陵蘭島提供安全支持，並警告若美國以軍事手段奪取格陵蘭島，將意味著北約（NATO）「走向終結」。鉅亨網 ・ 1 天前
川普曾嗆「我也不喜歡你」 澳駐美大使陸克文提前卸任
（法新社雪梨13日電） 澳洲政府今天表示，駐美國大使陸克文（Kevin Rudd）將離任，結束3年任期。陸克文是精通中文的前職業外交官，他是在拜登執政期間獲任命為大使，澳洲政府當時希望他在中國事務上的專長，能讓他在華府發揮影響力。法新社 ・ 1 天前
英偉達H200正式獲准出口 傳中國對採購設「特殊條件」
美國周二 (13 日) 宣布正式放行英偉達 H200 晶片出口中國之際，《The Information》引述兩名知情人士說法報導，中國政府本周已告知部分科技公司，只會在特殊情況下批准英偉達 (NVDA)H200 晶片的採購案，例如用於大學研究，顯然對全面開放英偉達進入中國仍抱持審慎態度。鉅亨網 ・ 15 小時前
若最高法院裁定關稅違法 特朗普：「我們就完蛋了」
美國總統特朗普週一 (12 日) 警告，如果最高法院裁定他無權單方面實施大規模關稅，美國「就完蛋了」，並表示政府將難以退還已經徵收的關稅款項。鉅亨網 ・ 1 天前
美國石油封鎖！兩艘中國油輪掉頭 原計劃前往委內瑞拉運油
美國政府迄今仍對委內瑞拉實施石油禁運，LSEG 周一（12 日）的航運數據顯示，兩艘懸掛中國國旗的油輪掉頭返回亞洲，原計劃駛往委內瑞拉裝載石油。鉅亨網 ・ 1 天前
伊朗示威持續逾兩周 政府動員數萬支持者上街 哈梅內伊：粉碎了外國敵人圖謀｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗因經濟困境觸發的反政府示威持續逾兩星期，據總部設於美國的「人權活動新聞社」，因衝突及鎮壓造成的死亡人數已至少 572 人，逾萬人被捕。伊朗政府周一（12 日）動員數萬名支持者在首都德黑蘭上街，以展示政權力量。美國總統特朗普警告，隨著示威者死亡人數增加，及當局鎮壓行動持續，美方可能需要採取行動。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國倫敦「超級大使館」料下周獲批 地底密室貼近通訊電纜 議員憂損國安︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】位於倫敦東部、鄰近塔橋的中國「超級大使館」計劃，預料將於下周獲正式批准。計劃若落實，將成為中國在海外規模最大的外交設施之一，但在英國國會內部，尤其是工黨議員之間，仍引發廣泛安全及人權方面的憂慮。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
重建委國石油業 維多與托克奪首批業務
美國總統特朗普早前表示，美國石油業巨頭將向委內瑞拉投資數十億美元，以迅速重建委國的石油業。路透報道，美國對加拉加斯採取軍事行動後，首批獲得業務的公司不是美國大型油企，而是總部位於荷蘭的貿易商維多公司(Vitol)與總部位於新加坡的同業托克集團(Trafigura)。托克與維多已獲得初步特別許可，可洽談和出口委內瑞拉原油，托克行政總裁Richard Holtum在白宮與特朗普會面時表示，托克將於本周裝載第一批船貨。路透引述4位熟悉談判的業內人士稱，美國政府選擇這些大型貿易商的原因，在於它們更適合迅速恢復委內瑞拉的石油出口。這是美方在展開重建工作前首要任務，以便在美國的監督下，出口收入能夠為委內瑞拉臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)的政府提供資金。白宮官員表示，以創紀錄的速度確保銷售首批委內瑞拉原油，這對美國與委內瑞拉人民都有利。促進初步的石油銷售至關重要，以確保資金回流委內瑞拉用於日常服務至關重要，並建立維持穩定生產、銷售及煉油流程的機制。白宮會議的3位與會者稱，相關貿易商之所以能贏得委內瑞拉石油出口交易，也因為它們的風險承受能力更強，而且比大型上市石油公司更靈活。目前infocast ・ 1 天前
特朗普警告伊朗勿處決示威者 外交部：中方反對干涉別國內政
伊朗全國反政府示威持續升溫，當地官員指已造成約2000人死亡。美國總統特朗普警告伊朗政府，不要處決示威者，否則華府會採取非常強硬的行動。 中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應指，中方支持也希望伊朗政府和人民能克服當前困難，維護國家的穩定，重申中方反對外部勢力干涉一個國家的內政，不贊成在國際關係中使用或者是威脅使用武力，希望各方都能多做有利於中東和平穩定的事情。 (ST)#中國外交部 (ST)infocast ・ 7 小時前
李在明會高市早苗 強調中日台爭端不利區域和平但南韓不介入
根據《路透》周一 (12 日) 報導，南韓總統李在明周二將與日本首相高市早苗會談。李在明一周前與中國國家主席習近平會面。李在明接受日本媒體訪問時表示，中日衝突不利區域和平，但南韓不會介入。鉅亨網 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜李家超強調「追責到底」不論高層低層 長遠安置要「情理法兼備」｜Yahoo
第八屆立法會首次會議今日（14日）舉行，行政長官李家超率先發言，提及大埔宏福苑火災的支援和善後事宜。李家超強調會問責到底，「任何人如需負上責任，無論是政府或非政府人員，無論基層或高層，都會按事實追責懲處」。他表示，政府會盡快敲定受大火影響家庭的長遠住宿安排方案，讓他們早日安定下來，政府會在稍後的動議提出考慮建議，「既考慮受影響家庭的意願，也考慮善用資源，要情理法兼備」。李說，政府會在稍後的動議提出不同建議，包括加強消防管理責任、強化建築物條例、加強工地安全措施、強化建築物管理條例及提升「招標妥」的功能和招標安全標準。Yahoo新聞 ・ 11 小時前