跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
伊朗快速審理抗議人士案惹議 外長：這兩天無絞刑
（法新社華盛頓14日電） 儘管伊朗有關當局先前誓言將加速審理抗議人士案件，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，「今天或明天」不會有任何「絞刑」。
阿拉奇接受美國福斯新聞頻道（Fox News）訪問時堅稱，伊朗民眾針對經濟困境舉行10天的和平示威，隨後發生了以色列策畫的3天暴力事件，目前情勢已恢復平靜。 阿拉奇說：「我可以告訴你，我有信心，沒有處以絞刑的計畫。」
其他人也在看
全國都在找的內鬼 竟是委內瑞拉總統的「守夜人」
「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」 據英國《BBC》報導，這是馬杜羅夫婦被美軍強行控制後，委內瑞拉臨時政府內部流傳的一句話。鉅亨網 ・ 6 小時前
丹麥外長：格陵蘭無中國軍艦 無大規模中資投資
（法新社華盛頓14日電） 針對美國揚言要接管格陵蘭，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）今天表示，格陵蘭周邊沒有中國軍艦活動，也不存在任何大規模中國投資。拉斯穆森在會後記者會表示：「格陵蘭沿海沒有中國軍艦…格陵蘭也沒有出現任何大規模的中資。」法新社 ・ 4 小時前
牛彈琴：全世界都在等待 戰爭可能很快到來
拉美在關注委內瑞拉，歐洲在關注格陵蘭島，全世界都在關注伊朗。鉅亨網 ・ 1 天前
黎智英案｜佩洛西晤黎采 外交部駐港公署：強烈不滿美國個別政客為黎撐腰張目｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英上月被裁「串謀勾結外國勢力」以及「串謀發布煽動刊物」罪成，法院周二（13 日）表示會盡快公布判刑日期。昨日（14 日），美國眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast），以及眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）都分別在社交平台發布跟黎智英女兒黎采的合照，表達對黎智英的支持，外交部駐港公署同日表態，批評美國個別政客公然為「反中亂港分子黎智英撐腰張目」，對此表示強烈不滿和堅決反對，呼籲他們立即停止「干預特區司法」。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
俄製防空系統在委內瑞拉徹底失敗原因？
《Zerohedge》與《紐約時報》等多家媒體報導，外界質疑，委內瑞拉武裝部隊究竟是接獲按兵不動的指示，抑或其防空體系本身早已無法正常運作，甚至處於未啟用狀態，才讓美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普揚言要拿下格陵蘭島 歐洲多國將派遣軍事人員
德國國防部周三（14 日）晚表示，應丹麥要求，德國將於周四向格陵蘭島派遣 13 名士兵，與歐洲其他國家聯合展開一項考察任務。德國國防部說，該任務旨在探索可能採取的軍事措施，以加強該地區安全保障。鉅亨網 ・ 7 小時前
川普關稅戰改寫全球外交動線！為何西方領袖此刻選擇走向北京？
在美國總統川普推動的新一輪關稅政策與外交路線攪動全球秩序之際，中國國家主席習近平正迎來一波接連造訪北京的外國領袖。從亞洲到歐洲，多國政府在面對美中關係重新洗牌之際，紛紛選擇主動修補與中國的經貿與外交關係，以免在大國博弈中鉅亨網 ・ 12 小時前
川普陣營施壓奏效 參院否決限制總統動武案
（法新社華盛頓14日電） 美國聯邦參議院今天表決一項提案，內容禁止總統川普在未經國會授權下，對委內瑞拉進一步動武。今天院會表決時，副總統范斯（JD Vance）赴國會坐陣，監督投票；而國務卿盧比歐（Marco Rubio）等政府官員也展開大動員，連打電話，敦促共和黨人不要支持這項議案。法新社 ・ 4 小時前
美國據報暫停 75 國簽證處理 泰國、俄羅斯、伊朗等受影響︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】根據《霍士新聞》報道，美國國務院將由 1 月 21 日起，暫停對 75 個國家的所有簽證處理工作，措施屬無限期，受影響國家包括索馬里、俄羅斯、阿富汗、巴西、伊朗、伊拉克、埃及、尼日利亞、泰國、也門等。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
伊朗血腥鎮壓 死亡人數恐破萬 停屍間數百遺體堆積 當地醫生：安全部隊故意射頭及眼｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】伊朗全國反政府示威持續，當局上周四（8 日）開始實施大規模網絡封鎖，至周二（13 日）開始有境內電話線開通，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS）引述當地消息指，當地因示威死亡的人數恐超過 1,2000 人，甚至高達二萬人。有網上片斷顯示，德黑蘭郊區一個停屍間有至少四百具遺體堆積如山，《衛報》引述當地醫生指，急症室擠滿傷者，大部分槍傷集中眼睛和頭部。Yahoo新聞 ・ 1 天前
丹麥外長：特朗普確實有意併吞格陵蘭
丹麥政府週三 (14 日) 表示，在與美國白宮高層會談後，已明確感受到美國總統特朗普「確實有意併吞格陵蘭」，但丹麥與格陵蘭立場未變，強調該島不出售，也不會接受由美國接管。雙方同時同意與美國成立高層工作小組，就北極安全議題展開進一步磋商。鉅亨網 ・ 6 小時前
釋放政治訊號 法國宣布駐格陵蘭領事館將於2月6日正式運作
法國外交部長巴霍 (Jean-Noël Barrot) 周三 (14 日) 宣布，法國駐格陵蘭領事館將於 2026 年 2 月 6 日開始運作。此舉被巴霍形容為一個強烈的「政治訊號」，旨在展現法國在該地區發揮更大作用的意願，特別是在科學研究與鉅亨網 ・ 19 小時前
據報沙特等波斯灣國家游說美國勿軍事打擊伊朗
《華爾街日報》引述消息指，沙特阿拉伯、阿曼、卡塔爾等波斯灣阿拉伯國家，近期一直私下游說美國不要對伊朗發動軍事打擊。美國早前警告沙特等波斯灣國家，要求他們就美軍可能對伊朗發動打擊做好準備。消息指，一眾阿拉伯國家向華府表示，如果美國試圖推翻伊朗政權將擾亂石油市場，擔心駛經霍爾木茲海峽的運油輪會受影響，最終損害美國經濟，亦擔心會影響其他中東地區國家的穩定。沙特官員透露，利雅得政府已向伊朗保證不會捲入潛在衝突，也不會允許美國使用沙特領空進行打擊。 (ST)#沙特 #美股 #伊朗 (ST)infocast ・ 1 天前
特朗普最快「數周」對格陵蘭展開行動 格陵蘭總理表態「選擇丹麥」
美國政府一名高層官員表示，美國對格陵蘭的行動可能在「數週或數月內」出現實質進展，引發丹麥與歐洲盟國高度關切。格陵蘭總理尼爾森 (Jens-Frederik Nielsen) 週二 (13 日)表示，面對美國一再提出的接管言論，格陵蘭將選擇丹麥，而非美國，並強調將與丹麥及盟友站在同一陣線。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普踩到紅線？共和黨罕見集體挺鮑威爾
《路透》周二 (13 日) 報導，在多年公開抨擊聯儲局 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 後，美國總統特朗普對 Fed 的最新動作，可能意外踩到政治與市場的「紅線」。特朗普政府近期啟動對鮑威爾的刑事調查，引發共和黨國會議員、前高層決策官員出面聲援，也讓金融市場開始釋出警訊，顯示一旦 Fed 獨立性遭到動搖，恐帶來反效果。鉅亨網 ・ 1 天前
中國據悉尋求就對委內瑞拉的數百億美元貸款獲得保障
【彭博】— 知情人士稱，中國官員尋求與委內瑞拉和美國官員舉行會談，以獲得其對這個南美國家貸款的有關保障。Bloomberg ・ 7 小時前
委內瑞拉、格陵蘭、伊朗關稅 專家：皆劍指中國稀土壟斷
據《CNBC》報導，特朗普 10 天內推翻委內瑞拉總統馬杜洛、揚言併吞格陵蘭、對與伊朗貿易的國家課徵 25% 關稅。分析師指出，這些看似不相關的動作，背後共同目標是挑戰中國對關鍵礦物的主導地位。鉅亨網 ・ 17 小時前
美國軍機沿伊朗邊界飛行 伊朗尋求外交支持
《俄新社》周三（14 日）援引 24 小時飛行雷達網站數據報導，一架美軍 MQ-4C 無人偵察機近日從美國位於阿聯境內的一處美軍基地起飛，飛越波斯灣，沿伊朗邊界飛行，至阿曼灣後折返。鉅亨網 ・ 11 小時前
伊朗血腥鎮壓｜「街上瀰漫血腥味」 法醫中心通道房間排滿屍體 人們血泊中尋找親友｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】伊朗反政府示威持續逾半個月，當局展開血腥鎮壓，人權組織消息指至少造成1.2萬到2萬人死亡，路透社引述伊朗官員則指約有2000人喪生。BBC 核實數段影片顯示，德黑蘭南部卡赫里扎克法醫中心擺滿至少二百具遺體，現場大批民眾在尋找親人，失去親人的哀痛和哭泣聲不絕於耳。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
中國倫敦「超級大使館」料下周獲批 地底密室貼近通訊電纜 議員憂損國安︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】位於倫敦東部、鄰近塔橋的中國「超級大使館」計劃，預料將於下周獲正式批准。計劃若落實，將成為中國在海外規模最大的外交設施之一，但在英國國會內部，尤其是工黨議員之間，仍引發廣泛安全及人權方面的憂慮。Yahoo新聞 ・ 23 小時前