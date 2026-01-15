伊朗快速審理抗議人士案惹議 外長：這兩天無絞刑

《華爾街日報》引述消息指，沙特阿拉伯、阿曼、卡塔爾等波斯灣阿拉伯國家，近期一直私下游說美國不要對伊朗發動軍事打擊。美國早前警告沙特等波斯灣國家，要求他們就美軍可能對伊朗發動打擊做好準備。消息指，一眾阿拉伯國家向華府表示，如果美國試圖推翻伊朗政權將擾亂石油市場，擔心駛經霍爾木茲海峽的運油輪會受影響，最終損害美國經濟，亦擔心會影響其他中東地區國家的穩定。沙特官員透露，利雅得政府已向伊朗保證不會捲入潛在衝突，也不會允許美國使用沙特領空進行打擊。 (ST)#沙特 #美股 #伊朗 (ST)

infocast ・ 1 天前