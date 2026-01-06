伊朗抗議潮加劇 警民衝突已釀逾27死

（法新社德黑蘭6日電） 伊朗國內抗議活動已延燒10天，安全部隊今天在德黑蘭大市集發射催淚瓦斯驅散示威者。挪威非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示，在伊朗這場3年來最嚴重的抗議鎮壓中，已有超過27人喪生。

這波抗議潮由民眾對生活成本不斷上漲的憤怒所引發，伊朗貨幣里亞爾（Rial）兌外幣匯率今天再次貶值，創下歷史新低。

「伊朗人權」表示，安全部隊至今已殺害至少27名抗議民眾，其中包括5名未滿18歲的未成年人。伊朗當局則稱，安全部隊成員也有傷亡，包括一名今天遭槍殺的警察。

這波抗議浪潮始於去年12月28日，由全國經濟中心德黑蘭大市集的商人罷市發起，隨後蔓延至其他地區，特別是庫德族與羅爾族（Lor）等少數族裔居住的西部。

這是自2022至2023年間，因女子艾米尼（Mahsa Amini）在被拘留期間死亡而引發全國性示威以來，伊朗最嚴重的一場抗議運動。艾米尼當時因涉嫌違反對女性的嚴格著裝規定而遭逮捕。