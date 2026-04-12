伊朗拒美條件 范斯：未達共識已劃下紅線

（法新社伊斯蘭馬巴德12日電） 美國副總統范斯（JD Vance）在表示與伊朗的會談未能達成協議後，根據隨行媒體報導，他今天已離開巴基斯坦。

范斯於當地時間上午7時08分（台灣時間10時08分）登上副總統專機「空軍二號」，並在舷梯頂端向巴基斯坦官員揮手致意。

范斯在會談結束後告訴記者：「壞消息是我們沒有達成共識，我認為這對伊朗而言，遠比對美國還要糟糕。」他說，「所以我們在未達成共識下返美」，但強調「已經明確劃下我方紅線」。

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范斯指出，伊朗選擇不接受美方條件，包括不得發展核武。

他說：「我們需要看到明確承諾，保證他們不會尋求發展核武，也不會取得能讓他們快速擁有核武的技術。」他說：「這是美國總統（川普）的核心目標，也是我們透過這次談判努力爭取的。」