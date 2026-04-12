伊朗拒美條件 范斯：未達共識已劃下紅線
（法新社伊斯蘭馬巴德12日電） 美國副總統范斯（JD Vance）在表示與伊朗的會談未能達成協議後，根據隨行媒體報導，他今天已離開巴基斯坦。
范斯於當地時間上午7時08分（台灣時間10時08分）登上副總統專機「空軍二號」，並在舷梯頂端向巴基斯坦官員揮手致意。
范斯在會談結束後告訴記者：「壞消息是我們沒有達成共識，我認為這對伊朗而言，遠比對美國還要糟糕。」他說，「所以我們在未達成共識下返美」，但強調「已經明確劃下我方紅線」。
范斯指出，伊朗選擇不接受美方條件，包括不得發展核武。
他說：「我們需要看到明確承諾，保證他們不會尋求發展核武，也不會取得能讓他們快速擁有核武的技術。」他說：「這是美國總統（川普）的核心目標，也是我們透過這次談判努力爭取的。」
其他人也在看
西裝背心女穿搭2026繼續流行！5個馬甲背心穿搭秘訣更顯瘦？
西裝背心穿搭怎樣穿？馬甲是背心嗎？西裝背心要扣嗎？背心是什麼？馬甲怎麼穿？你上次穿馬甲背心是甚麼時候？西裝背心怎麼搭配？西裝外套背心什麼時候穿？西裝背心要扣嗎？西裝馬甲什麼時候穿？長版西裝背心穿搭怎樣穿？女裝黑色西裝背心易襯嗎？穿搭女西裝背心跟穿搭男生很一樣會很formal ？其實馬甲背心穿搭女生也一樣適合，尤其是在夏天馬甲背心穿搭也很易襯 ！不少先知先覺的時尚達人、頂尖品牌其實早已靜靜起革命，想率先展現個性型格？現在加入熱潮還不遲！夏天要懂背心穿搭，秋冬便要學懂穿馬甲背心了。女裝馬甲背心熱潮源自足球場上？ 若要找尋今次馬甲背心熱潮再興的源頭，可能要追溯到2018年。當時正值世界盃期間，當時英格蘭領隊Gareth Southgate時常以馬甲背心造型示人，將這款單品重新帶到公眾的視線之中。 西裝背心推薦： : Giorgio Armani 工字背心露出鎖骨，一點點性感剪裁，高級感的白色工字背心，襯同色系的長褲或黑色下身也可以。HKD$15,595.40 HKD$13,334.10頂尖品牌接力加持，馬甲背心熱潮繼續 當然，要到2019年，當Louis Vuitton、Saint Laur
賭王何鴻燊女兒何超蕸離世 臨終前家人一直陪伴
「賭王」何鴻燊女兒、信德集團執行董事何超蕸今日離世，臨終前家人陪伴在側。何超蕸的兄弟姊妹何超鳳、何超儀和何猷龍透過信德集團表示，何超蕸今日安詳辭世，臨終前家人一直陪伴身邊。他們感謝各界慰問與關心，希望在此沉痛時刻能理解與包容；信德集團亦沉痛哀悼離世。何超蕸生前擔任多項公職和社團成員，包括醫管局成員、藝術發展諮詢委員會委員、香港遼寧社團總會創會會長等，之前又出任過東華三院董事局總理及董事局主席。她在2024年獲政府委任為非官守太平紳士。
《寒戰1994》5月上映！前傳電影故事線+12個角色大盤點
萬眾期待的《寒戰》系列前傳《寒戰1994》終於來了！這部由梁樂民回歸執導的警匪鉅作，已正式定檔5月1日於香港及全國上映。作為「寒戰宇宙」的起源篇章，今次不僅有10大影帝破天荒同台，更請來英美神劇演員加盟，陣容之強大被網民封為「香港電影史上最強卡士」。以下為大家完整盤點電影故事線與12大要角！推薦閱讀:➤ 《尋秦記》電影版3個必睇原因、相隔24年原班人馬回歸！古天樂幕前穿搭演變史➤ 《風林火山》終於要上映了！古天樂、劉青雲有望成康城影帝？Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHK
美伊馬拉松談判無具體共識 巴基斯坦、澳洲籲維持中東停火
（法新社伊斯蘭馬巴德/雪梨12日電） 在美國與伊朗為結束中東戰爭進行馬拉松會談最終未達成協議後，巴基斯坦外長達爾今天強調，美國與伊朗必須堅守停火協議，澳洲外長黃英賢呼籲維持中東停火。澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在美國與伊朗的會談未能達成協議後，呼籲維持中東停火。
美伊和平談判 伊朗：華府須避免過度及不合法要求
（法新社伊斯蘭馬巴德12日電） 伊朗外交部發言人今天凌晨在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）馬拉松式會談後表示，美伊和平談判能否成功，取決於華府是否能避免「過度要求」及「不合法的要求」。伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在社群平台X發文表示：「這一外交程序的成功，端看對方的態度與誠意，避免過度要求與不合法的要求，以及對伊朗正當權利和利益的承認。」
沙田中心天橋兩燕子回巢 出雙入對料組織新家庭
【動物專訊】本報去年5月報道沙田中心好運中心天橋一家六口燕子居住的鳥慘被管理公司派人拆毀，在群情洶湧為燕子出頭下，管理公司致歉及重設人工巢，重新讓燕子安居。事隔約一年，有讀者對本報表示近日喜見兩隻燕子回來築巢，並使用了人工巢，相信很快會生BB組織新家庭，感謝當日大家為燕子發聲之餘，亦希望管理公司不要重蹈覆轍，別再打擾燕子家園。 讀者對本報表示，4月2日看到兩者燕子回來，在人工巢及附近管道休息，一直至今都沒有離開，相信他們是開始築巢，相信很快會生BB。香港燕子一般在3至4月築巢，並在5至7月繁育下一代，現時正是燕子開始成家立室的時期。 該處多年來都是燕子築巢生活的地方，惟去年5月22日恒益物業管理有限公司竟派人拆毀燕巢，雛鳥從此失蹤，燕子父母連日不斷飛回已拆散的巢旁，十分可憐。事件引發很多市民不滿，最終管理公司道歉並重設人工巢，其後燕子父母也重返該處，並有3、4隻燕子BB在人工巢內生活。 根據《野生動物保護條例》，任何人除按照特別許可證行事外，不得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何受保護野生動物的巢或蛋，一經定罪，最高可判罰款10萬元及監禁1年。 燕子是十分重親情的生命，亦應獲得尊重和
陳克勤禁何君堯提問遭斥「護短」 隔空反擊內容離題：聯想起梁國雄伎倆
立法會財委會周五通過向政府撥款18億元，向商用車提供柴油補貼。審議撥款期間，選委界何君堯發言時，一度稱「我唔使畀佢(政府)答」，但其後又要求財政司副司長黃偉綸在最後12秒時間回應。何會後批評，主持會議的財委會副主席陳克勤指出內容與主題無關，毋須副司長回應，「這樣護短實在難看！」陳克勤事隔兩日發文反駁，指出「資深的何議員」離題在先，又質疑其行為「難免令人聯想起當年反對派梁國雄在議會中的伎倆」，對何的表現與議會所需的專業標準背道而馳，並在會後發表與事實不符的攻擊言論，深感遺憾與失望。
東涌城巴剷行人路 職員為暈厥車長施心外壓 惜送院不治
東涌發生致命車禍。昨日(11日)晚上10時54分，一輛無載客雙層城巴在松仁路裕泰苑對開巴士站，突然失控剷上行人路，撞毀巴士站上蓋後，再剷入花槽後衝向行人天橋底部石牆後停下，姓王(42歲)車長暈厥被困車內。
反修例更生項目低調兩年 鄧炳強：是時候讓更多人知 張敬軒外還有其他界別
保安局局長鄧炳強指，為反修例風波「被捕但未被檢控」的逾7,000人推出「特別項目」，不只要他們認錯，還希望他們對國家有更多了解、提供就業支援等，一旦參與在一定時間後就不會被檢控。他表示，計劃最初低調處理是擔心公布後，會令參加者被「起底」及威嚇，認為現時社會基礎穩固，是適當時間讓更多人知悉和主動參與。
美國將於4月13日開始封鎖伊朗港口,美軍中央司令部表示
Investing.com - 美國軍方將從4月13日美國東部時間上午10:00(北京時間晚上10:00)開始對進出伊朗港口的海上交通實施封鎖,這是一項旨在加大對德黑蘭施壓的總統命令。
川普：美伊是否達成協議無關緊要
（法新社華盛頓11日電） 隨著美國、伊朗與巴基斯坦的三方會談持續進行，美國總統川普今天指出，在巴國首都伊斯蘭馬巴德所舉行談判的結果無關緊要，並堅稱美國已在戰爭中取得勝利。他說：「我們正與伊朗進行非常深入的談判。
旺角美食｜美心皇宮旺角 MOKO 新店！飲茶不只一盅兩件更有點心教室
旺角 MOKO 新世紀廣場的美心皇宮新店，不單重現龍鳳裝飾與手推點心車的經典風情，更首設明爐即燒燒味、點心教室和兒童專屬餐點，讓飲茶從日常變成一場可參與、可分享的儀式。 門口龍鳳雕像 門口龍鳳雕像直接拉回老香港酒樓記憶，經過翻新後更成了打卡熱點。店內多組手推點心車穿梭，蒸籠、炸物、甜品一應俱全，叫賣聲中挑選熱籠，味道與氛圍都像穿越回童年。 手推點心車選擇非多 新店明爐區是重點，包括燒乳豬在內的所有燒味均為即場炮製；陳皮醬即燒乳豬經過開膛、燙皮、塗料、 醃製、上叉、風乾等步驟後，然後由熟練的師傅細心轉動烘烤，火候與時間層層講究，將乳豬外皮燒製成均勻的金黃色，內層塗上秘製陳皮醬中和油膩感，入口脆皮肉嫩又多汁。脂香四溢的現烤美心燒鵝皇伴以滲透精華醬汁的幼滑陳村粉，最後搭配一口玫瑰醋，清新解膩。 「童趣點心餐」兒童餐 除了即場烤製明爐燒味，新店亦提供多款經典懷舊菜式，在五花腩中釀入鹹蛋黃的懷舊冰燒肉，油脂芳香而不膩，屬於極考功夫的粵式老菜；源自魚米之鄉順德的菊花順德拆魚羹，廚師細心拆骨及煎香大頭魚，熬製成濃郁的湯底，在食客面前加入魚肉、菊花瓣、木耳絲、甘筍絲、勝瓜絲、陳皮及蛋花等配料滾燙...
伊朗革命衛隊：若敵方誤判情勢 將陷入荷姆茲「致命漩渦」
IRGC 海軍司令部聲稱，荷姆茲海峽的所有海上交通「已完全處於伊朗軍方掌控之中」，並警告若敵方誤判情勢，「將會被陷入海峽中的致命漩渦之中」。
48歲女子時代廣場洗手間遺下值萬元Gucci鞋 折返不翼而飛報警
銅鑼灣時代廣場發生盜竊案。今日（11日）中午12時43分，一名48歲姓陳女子於銅鑼灣時代廣場去完洗手間後遺下一對Gucci名牌鞋，折返時已不翼而飛，價值11,000元，保安報警。警方接報後到場調查，將案件列「盜竊」，交由灣仔警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。
川普批評後 英國擱置歸還查哥斯群島計畫
（法新社倫敦11日電） 英國宣布擱置將印度洋上的查哥斯群島交還非洲島國模里西斯的計畫。查哥斯群島（Chagos Islands）位於英國前殖民地模里西斯東北方約2000公里處。
天眼直擊：長沙灣紙紮舖遇竊 女賊6小時偷走10多個衣包
網上流傳一段「偷衣包」的「天眼」片段，地點是長沙灣青山道一間紙紮舖，門口高掛多個衣包。片段所見，於本月6日早上約6時20分，紙紮舖未開門，一名穿白色短衫和黑長褲 的長髮女子，在店外駐足凝視一會後，伸手偷走3個衣包，然後離開。
美伊談判前 川普稱伊朗除掌控荷莫茲海峽外「毫無籌碼」
（法新社華盛頓10日電） 美國總統川普今天指出，伊朗除了對關鍵航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的實質控制外，在即將與美國舉行的談判中「毫無籌碼」。美國與伊朗7日宣布為期兩週停火後，這條關鍵航道將重新開放，但由於德黑蘭持續發出威脅，目前實際通行的船隻仍然很少。
伊朗新任最高領袖遭「毀容」傷勢證實 神秘面紗籠罩
Investing.com - 來自德黑蘭的報導顯示,伊朗新任最高領袖莫吉塔巴·哈梅內伊在2月導致其父親喪生的空襲中遭受嚴重毀容傷害。
教宗良十四世強烈呼籲：不要再有戰爭
（法新社梵蒂岡11日電） 美國與伊朗今天在巴基斯坦進行會談之際，羅馬天主教教宗良十四世發表談話，他痛斥煽動戰爭者，呼籲全球數十億人擁抱和平，並敦促各國領袖展開對話。儘管良十四世的語氣一如往常沉穩，這番談話仍是他對當前全球衝突最尖銳的批評之一。
《給十九歲的我》發行商決定撤意大利電影節參展 深感遺憾保留法律權利
紀錄片《給十九歲的我》3年前捲入爭議而取消公映，電影原本計劃今年在意大利烏甸尼遠東電影節再度上映，惟雙方各執一詞再惹爭議。發行商高先電影表示，鑒於事件最新的發展，決定不會安排《給十九歲的我》參展，對此深感遺憾，並保留一切法律權利維護聲譽及權益。《給十九歲的我》是一齣記錄英華女學校數名學生校園生活及成長歷程的紀錄片，近日學校表示在未獲主要參與拍攝者一致同意前，不會同意以任何放式放映，惟高先反駁稱今年初已經與校長見面並徵詢意見，期間校長沒有提出反對及著高先安排參展的預算。