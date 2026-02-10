伊朗最高國家安全會議秘書抵阿曼訪問

Reuters 日本將於周日（2月8日）再次舉行眾議院大選，這是短短兩年內的第二次全國性選舉。這場突如其來的提前投票，讓執政黨、在野黨以及許多選民都措手不及。 日本首位女性首相高市早苗（Sanae Takaichi）正以她個人的高人氣押注在這場選舉，希望能成功做到前任未能做到的事：為長期執政卻深陷民怨的自由民主黨（LDP，自民黨）爭取到明確的民意授權。 這是一場政治豪賭——因為她的前任石破茂也曾這麼做，卻慘敗收場。 ...

BBC News 中文 ・ 1 天前