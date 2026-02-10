伊朗最高國家安全會議秘書抵阿曼訪問

黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
特朗普稱將阻止美加新建大橋啟用 稱要擁有該橋半數權益
美國總統特朗普在社交媒體上貼文要脅，將阻止連接美國底特律與加拿大安大略省溫莎市的新建46億美元大橋啟用。
日本眾院大選牽動亞太！WSJ：高市早苗勝出恐向中國釋放關鍵訊號
針對今日（8 日）進行投開票的日本眾議院選舉，美國《華爾街日報》（WSJ）日前分析指出，作為全球第三大經濟體與亞洲重要戰略角色，日本選舉結果不僅牽動國內政局，也對美國與整個亞太地區的局勢具有關鍵影響。
戰後最強勢首相崛起東瀛 高市的日本夢即將接受市場考驗
【彭博】— 就在不久前的10月，高市早苗千辛萬苦才爭取到能出任首相的國會席位。如今她華麗轉身，坐擁的選民授權之大，為第二次世界大戰以後日本歷屆領導人無法攀比。
全球貿易逆勢繁榮打破「失序」迷思！專家：美國退場 世界經濟卻更繁忙了
雖然加拿大總理卡尼上月在達沃斯論壇上疾呼「美國單邊主義導致全球體系斷裂」，專家也斷言「戰後經濟秩序瀕臨崩潰」，現實世界卻正上演一場無聲反擊，全球貿易非但未因美國收縮而萎縮，反而在沒有華盛頓的舞台上蓬勃生長。
特朗普自豪宣稱美國已進入「特朗普經濟」 民調卻顯示多數民眾不買單
美國總統特朗普近日接受《NBC》專訪時宣稱，美國已正式進入「特朗普經濟」（Trump economy）時代，並對目前的經濟表現表達高度自豪。
南韓無人機越界飛北韓 警方突擊搜查情治單位
（法新社首爾10日電） 南韓當局針對無人機飛越邊界並在北韓上空遭擊落事件展開調查，軍警聯合調查專案小組今天突襲搜查有關情治單位。法新社報導，如今警方表示，正在調查3名現役軍人及1名國家情報院（National Intelligence Service）人員，懷疑他們與此案有關。
泰國大選爆冷 保皇派意外擊敗人民黨獲勝
【彭博】— 泰國執政的保守黨派周日出人意料地乾淨利落贏得大選，這是本世紀以來該國保皇派首次獲勝，也意味著進步運動遭到了明顯挫折。
安世危機恐更難消 多位對華鷹派人士將加入荷蘭新內閣占據要職
【彭博】--
日本大選：高市早苗的政治豪賭結果即將揭曉
Reuters 日本將於周日（2月8日）再次舉行眾議院大選，這是短短兩年內的第二次全國性選舉。這場突如其來的提前投票，讓執政黨、在野黨以及許多選民都措手不及。 日本首位女性首相高市早苗（Sanae Takaichi）正以她個人的高人氣押注在這場選舉，希望能成功做到前任未能做到的事：為長期執政卻深陷民怨的自由民主黨（LDP，自民黨）爭取到明確的民意授權。 這是一場政治豪賭——因為她的前任石破茂也曾這麼做，卻慘敗收場。 ...
加州禁止聯邦官員執法戴口罩 法官裁定駁回
（法新社華盛頓9日電） 美國聯邦法官今天駁回加州一道法規，其內容禁止聯邦移民官員在執法時遮蓋臉部。不過，法官維持加州的規定，要求聯邦官員在執法時，必須主動出示身分證件。
傳北京或因美對台售武阻特朗普4月訪華
英國《金融時報》日前報道，北京當局警告美國，若推進新一筆200億美元的對台軍售案，可能有礙美國總統特朗普4月的訪華行程。
日本眾議院選舉 自民黨壓倒性大勝 中國外交部回應！
日本周日（8 日）舉行眾議院選舉，自民黨獲得壓倒性勝利，中國外交部周一對此表示，本次選舉反映的一些深層次結構性的問題，值得國際社會深思。
中國最高法院推翻加國公民販毒死刑判決 外交部：依法獨立審理
中國最高院推翻加國公民死刑判決 外交部：依法獨立審理《紐約時報》報道，中國最高法院上周五推翻下級法院，對加拿大公民謝倫伯格販毒案的死刑判決，謝倫伯格的代表律師指案件將發回重審，預料謝倫伯格不太可能會再次被判死刑。最高法院今次的判決，正席加拿大總理卡尼幾周前訪華，與國家主席習近平會晤後不久。中國外交部發言人林劍在例行記者會被問到，今次宣判是否中加關係改善的信號，他回應指，近日中國有關司法機關對有關死刑案進行覆核，並作出宣判，是依法獨立審理和判決。 加拿大外交部表示，已知曉中國最高法院作出的一項決定，但未透露具體細節，又指加方一直呼籲中方對案件予以寬大處理，將繼續支持謝倫伯格和他的家人。 (ST)
英國內閣全員表態支持 施紀賢暫獲喘息
【彭博】— 施紀賢的內閣成員周一紛紛對這位英國首相表示支持，這為他穩住岌岌可危的首相之位爭取了時間。此前，蘇格蘭工黨領袖呼籲他辭職。
高市早苗｜自民黨選舉大勝 指中方不會就台灣問題讓步 胡錫進：高市早苗非鐵娘子是攪屎棍
因應日本首相高市早苗解散國會並舉行眾議院選舉，其領導的自民黨在選舉中取得壓倒性勝利，引起內地網民關注。前《環球...
李家超：巴拿馬裁決已損害當地營商信心 將盡早敲定宏福苑長遠住宿方案｜Yahoo
巴拿馬最高法院在上月底裁定，長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）和巴拿馬政府簽署續約經營兩個巴拿馬港口違憲。行政長官李家超今早（10 日）出席行政會議前，被問到會否約見本港商界，呼籲他們要謹慎投資，李家超回應指，相信今次事件已經損害投資者對巴拿馬當地的營商環境信心，會審視現在和未來在當地的投資，希望巴拿馬當局認真保障合法精神，認真保障企業的合法利益。
拉樸達辭退巴塞主席再選
【Now Sports】巴塞隆拿主席拉樸達周一行使程序，辭退主席一職，以重新參予新一屆的主席選舉。巴塞隆拿新一屆主席將會在3月15日由會員投票選出，而根據會章條例，現屆主席欲參選，必須辭去現有職務，故拉樸達（Joan Laporta）辭職，以重新參選，其職位將會副主席尤斯迪暫時接替。拉樸達於2021年再度當選巴塞主席，當時獲得超過3萬張選票，而他今次參選，將要遇上多位競爭者，包括域陀方迪（Victor Font）及施利亞（ Marc Ciria）等。
委國反對派人士瓜尼帕獲釋後又被帶走 檢方稱他違反規定
（法新社卡拉卡斯9日電） 委內瑞拉檢察機關發表聲明證實，反對派領袖暨諾貝爾和平獎得主馬查多的盟友瓜尼帕，因未「嚴格遵守所規定的義務」，昨天獲釋出獄後不久即遭逮捕、軟禁。檢方宣稱，瓜尼帕未能「嚴格遵守所規定的義務」，因此下令對他實施軟禁，「以維護刑事程序」。
出口民調：日本執政聯盟預計將獲眾議院過半席次
日本周日（8 日）舉行第 51 屆國會眾議院選舉，據日本媒體最新報導，出口民調顯示，自民黨和日本維新會執政聯盟有望獲得過半席次。
涉艾普斯坦案 美國會將對麥克斯威爾取證
（法新社華盛頓8日電） 美國已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）明天將接受美國國會的閉門質詢，不過預料她將行使拒絕回答問題的權利。然而，麥克斯威爾預計將援引她受到美國憲法第5修正案保障的免於自證其罪權利。