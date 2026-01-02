伊朗爆大規模示威 示威者闖警署至少 3 死 逾 50 人被捕 抗議通脹成導火線｜Yahoo

2025年12月29日，伊朗示威者在德黑蘭市中心遊行抗議，有示威者高叫總統下台口號(Agencia de noticias Fars vía AP)

在德黑蘭大巴札市集，不少店鋪因貨幣大幅貶值引發的經濟問題已關閉 (West Asia News Agency) vía REUTERS/Archivo

【Yahoo新聞報道】伊朗全國周一（12月29 日）起爆發大規模示威，多個城市出現警民衝突，伊朗安全部隊出動實彈、水砲與催淚彈鎮壓，有示威者闖入警署造成至少 3 人死亡，多地有逾 50 人在示威中被捕。今次是自 2022 年「頭巾革命」以來伊朗規模最大的示威活動，導火線是示威者不滿居高不下的通貨膨脹，其後亦出現反神權政府、擁戴君主立憲制等聲音。

示威者闖警署 有人擲石燒車

據伊朗官方通訊社 Fars News，周四（1 日）晚在西部 Lorestan 省，有示威者闖入一間警署，其間與警方發生衝突，造成至少 3 人死亡、17 人受傷。期間示威者向警員擲石，並縱火焚燒車輛。報道稱，有武裝「暴徒」混在示威者中，警方從部分人手中繳獲槍支。

廣告 廣告

2025年12月29日，德黑蘭有店家和商販走上街頭抗議通貨膨脹（Getty Images）

同日早上，西南部 Chaharmahal and Bakhtiari 省亦爆發衝突，據官方通訊社，數十名示威者與警方衝突，造成 2 人死亡，但報道未有說明死者是執法人員或示威者。社交媒體流傳影片，有人向身穿制服的警員擲石，報道亦稱，有示威者向縣長辦公室、銀行及其他政府建築擲石。

一名民兵鎮壓衝突時喪生

今次示威浪潮的首宗已知死亡事件發生在周三（31 日）晚，Loresta 省有一名被政權僱用的巴斯基（Basij）軍事部隊成員，在鎮壓衝突時喪生，另有 13 人受傷。官方通訊社曾發布影片，指一名警員疑遭示威者縱火灼傷，正接受治療。

伊朗全國多個城市出現示威浪潮（Getty Images）

拘捕行動方面，Lorestan 省的Kuhdasht 市，當地檢察官周四表示，有 20 人在示威中被捕；在首都德黑蘭所在的 Tehran省，Malard 縣政府官員稱，以「擾亂公共秩序」為由拘捕 30 人，指有人「濫用市民合法示威權利」，又稱部分被捕者來自鄰近縣份。

美國籲當局停止鎮壓

本周初起，伊朗多個城市有商人、學生上街，不滿貨幣匯價跌至歷史低位，當地經濟不景，示威者高呼反政府口號，浪潮迅速蔓延全國。

美國國務院周三（31 日）表示，關注有示威者面對「恐嚇、暴力及拘捕」的報道，呼籲當局停止鎮壓，美方亦在波斯語帳戶發文稱「先是市集（bazaars），然後是學生，現在全國各地。伊朗人團結一致，不同的生活，同一個訴求，『尊重我們的聲音與權利』。」

來源：CNN