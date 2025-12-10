伊朗發佈新型噴氣自殺無人機，速度達 317 mph

伊朗的伊斯蘭革命衛隊最近發佈了一款新型的噴氣式攻擊無人機。這款無人機名為 Hadid-110 或 Dalahu，具備快速和難以被探測的特性，顯示出伊朗在提升其無人技術方面的努力。根據伊朗國家媒體的影像和美國軍方的 OE 數據集成網絡所列的規格，這款無人機搭載了一台緊湊型噴氣發動機，並採用尖銳的棱角機身設計，以減少雷達回波。

此系統主要用於攻擊。其高速、減少雷達特徵的幾何形狀和緊湊的彈頭設計，旨在助其穿越空中防禦網絡，並在幾乎沒有預警的情況下達到固定目標。Hadid-110 被報導為伊朗最快的自殺無人機，最高時速可達約 510 公里（317 英里），搭載 30 公斤（66 磅）彈頭，射程約 350 公里（217 英里），續航時間約一小時。

廣告 廣告

這款無人機的發射系統類似於其他伊朗的一次性攻擊無人機：採用軌道和火箭助推器的組合，先將空中載具發射後再點燃其噴氣發動機。其三角翼設計和多面體機身體現了伊朗在雷達避讓設計上的日益重視，這一設計理念在現代巡航導彈和西方隱形飛機中都可見到。

近十年來，伊朗穩步提升其無人機製造能力，其無人機已成為該國最具影響力的軍事出口之一。像 Shahed-131 和 Shahed-136 系統已在烏克蘭被俄羅斯廣泛使用，對電力站、指揮中心和民用基礎設施進行長距離打擊。它們的低成本、模塊化設計和易於量產的特性，迫使全球軍隊擴展短程空防網絡，重新考慮如何保護關鍵資產免受持續的低空威脅。

德黑蘭的 Mohajer-6，作為一款更大型的偵察和打擊平台，已在包括衣索比亞、伊拉克和紅海地區的多個衝突區域出現。其出口足跡，加上伊朗願意擴散無人機技術，使該國成為主要西方和亞洲防務工業之外最具影響力的無人機供應商之一。

Hadid-110 似乎瞄準了另一個市場：一種快速、緊湊且能夠躲避雷達的自殺無人機，能補充伊朗較慢的螺旋槳驅動 Shahed 系列。分析人士指出，其噴氣發動機在生存能力方面提供了關鍵提升，減少了空中防禦部隊的反應時間，並使追蹤變得更加複雜。

儘管伊朗尚未釋出該無人機攻擊活目標的影像，且對其性能的獨立驗證仍然有限，但伊朗革命衛隊在公開亮相幾個月內就進行實地測試，顯示出對該設計的信心。德黑蘭持續將其無人機計劃作為國防和不對稱威懾的基石，並聲稱這些系統使伊朗能以較低成本對抗技術上更優越的對手。Hadid-110 的引入為已經影響全球軍事規劃的無人機武器庫增加了另一層，該武器庫將速度、形狀和可消耗性結合成一個伊朗似乎決心更廣泛部署的整體。

推薦閱讀