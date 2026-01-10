跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
伊朗示威升溫 巴勒維之子籲占領各大城市中心
（法新社巴黎10日電） 伊朗各大城市昨天深夜再度出現大規模集會，示威者齊聲譴責伊朗當局，而伊朗已故國王巴勒維的兒子芮沙‧巴勒維今天呼籲民眾不僅走上街頭，更要準備占領各大城市中心。
這波長達兩週的抗議，已成為自1979年伊斯蘭革命以來統治伊朗神權當局面臨的最大挑戰之一，儘管最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表現強勢，並將動盪歸咎於美國。
流亡美國的已故國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）的兒子芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）讚揚昨天「大規模」的參與人數，並呼籲伊朗民眾在今明兩天發動更具針對性的抗議行動。
芮沙‧巴勒維在社群媒體的一段影片訊息中說：「我們的目標不再只是走上街頭，目標是準備占領並掌控各城市的市中心。」
巴勒維於1979年革命被推翻，並在1980年去世。芮沙‧巴勒維強調，自己也正「準備返回我的祖國」，並認為這一天已經「非常接近」。
另外，在示威方面，繼8日爆發規模空前的遊行之後，昨天深夜再有新一波示威，根據法新社查證的影像以及社群媒體上發布的其他影片顯示，抗議持續進行。
伊朗當局封鎖網路，民間網路監控組織Netblocks今天清晨表示：「數據顯示全國性的網路中斷已持續36小時」。
在德黑蘭的薩達塔巴德（Saadatabad）地區，民眾敲擊鍋碗瓢盆並高喊「打倒哈米尼」等反政府口號，汽車也響起喇叭聲表達支持，法新社已證實這段影片的真實性。
其他在社群媒體及伊朗境外波斯語電視頻道上流傳的畫面則顯示，在首都其他地區，以及東部城市麥什赫德（Mashhad）、北部的大不里士（Tabriz）和宗教重鎮科姆（Qom），也有規模類似的大型抗議活動。
