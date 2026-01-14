伊朗示威延燒 聯合國人權專員籲當局停止暴力鎮壓

（法新社日內瓦13日電） 聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天表示，伊朗對抗議民眾的暴力鎮壓升級令他「震驚」。圖克敦促德黑蘭當局停止對和平抗議群眾的各種暴力與鎮壓行為，並恢復完整的網路及電話服務。

伊朗自8日以來連續多晚爆發大規模抗議活動，對神職領導階層構成自1979年伊斯蘭革命推翻國王以來最大挑戰之一。

圖克在聲明中說：「殺害和平示威者的行為必須停止，將抗議者貼上『恐怖分子』標籤以正當化對他們的暴力行為令人無法接受。」

他還說：「伊朗人民聲音以及他們對公平、平等和正義的訴求必須被聽見。」

圖克表示，所有殺害、暴力鎮壓抗議群眾及其他侵犯人權情事都必須根據國際人權規範接受調查，而且必須對相關人士究責。

他警告，多家醫院據報因傷患眾多而不堪負荷，其中包括兒童。他說，部分消息也指出有安全部隊成員喪命。

總部在挪威的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示，目前已確認至少734人遭到殺害，包括9名未成年人，實際死亡人數很可能達到數千人。