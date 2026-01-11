伊朗示威持續升溫 當局實施歷來最嚴網絡封鎖 警告示威者是「真主的敵人」︱Yahoo

伊朗多地示威持續升溫。 Social Media/via REUTERS/File Photo

【Yahoo新聞報道】伊朗多地示威持續升溫，民眾無視政府連日來的強力鎮壓，於昨日（10 日）晚再度上街抗議。據報安全部隊與示威者爆發激烈衝突，過去 3 日已有數百人死傷，當局同時加強封鎖互聯網。

綜合外媒報道，伊朗當局正加強應對，持續實施大規模網絡封鎖。伊朗檢察總長阿扎德（Mohammad Movahedi Azad）周六表示，任何參與示威的人士都將被視為「真主的敵人」，這項罪名可判處死刑。

自 2 個多星期前抗議活動爆發以來，估計已有數百名示威者受傷或喪生，另有大量人士被捕。這場最初由通貨膨脹引發的抗爭，目前已蔓延至伊朗每個省份的 100 多個城鎮。示威者的訴求已轉變為要求結束最高元首哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的神權統治。哈梅內伊則批評示威者為「暴徒」，認為這群人試圖討好美國總統特朗普。

網絡連接幾乎完全中斷

伊朗政府為制止抗議，採取了封鎖網絡的措施。由於該國的數據基礎設施由國家和安全部門嚴密控制，互聯網存取大多被限制在國內內聯網，與外界的聯繫非常有限。互聯網研究員 Alireza Manafi 指，目前的封鎖程度比 3 年前的「女性、生命、自由」運動更為嚴重，伊朗境內的網絡連接幾乎完全中斷。Manafi 認為，現時唯一與外界通訊的可能方式是透過 Starlink，但提醒用戶這類連接可能會被政府追蹤。

現場影像顯示，示威者與安全部隊在馬什哈德（Mashhad）等城市發生衝突。蒙面的示威者利用垃圾桶和火堆作掩護，安全部隊則在不遠處排開陣勢。畫面中可見疑似巴士的車輛起火，現場傳出多聲槍響。在首都德黑蘭亦有大量民眾聚集抗議，要求結束現行政權。

前皇儲正準備回國

流亡海外的前皇儲禮薩（Reza Pahlavi）在周日凌晨發布影片，聲稱伊斯蘭共和國正面臨僱傭兵嚴重短缺，許多安全部隊人員已離開工作崗位或拒絕執行鎮壓命令。禮薩呼籲民眾周日晚繼續以集體形式示威，但應避免落單以確保安全，並透露自己正準備回國。

醫療機構的消息顯示傷亡情況極為慘烈。拉什特（Rasht）一間醫院在周五晚接收了 70 具遺體，安全部隊方面亦有 14 人喪生。德黑蘭一名醫護人員形容現場景象恐怖，傷者眾多導致醫護無暇施救，太平間亦無空間存放遺體。死傷者大多為 20 至 25 歲的年輕人，部分人頭部或心臟中槍，在送院前已經死亡。