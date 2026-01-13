伊朗示威持續逾兩周 政府動員數萬支持者上街 哈梅內伊：粉碎了外國敵人圖謀｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】伊朗因經濟困境觸發的反政府示威持續逾兩星期，據總部設於美國的「人權活動新聞社」，因衝突及鎮壓造成的死亡人數已至少 572 人，逾萬人被捕。伊朗政府周一（12 日）動員數萬名支持者在首都德黑蘭上街，以展示政權力量。美國總統特朗普警告，隨著示威者死亡人數增加，及當局鎮壓行動持續，美方可能需要採取行動。

2026年1月12日伊朗首都德黑蘭的支持政府集會 (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)

伊朗當地反政府示威持續，周六（10 日）在首都德黑蘭街頭仍有大批示威者抗議(Contenido generado por usuarios vía AP)

最少572人死

伊朗爆發全國性反政府示威已逾 16 日，當局周一在首都德黑蘭動員數萬名支持者上街集會，國營電視台播出大批民眾湧向伊斯蘭革命廣場（Enghelab Square）的畫面，伊朗最高領袖哈梅內伊稱，示威「粉碎了外國敵人圖謀」，又稱是對美國的警告。官媒形容集會為「反對美國與猶太復國主義恐怖主義起義」，對於引發民眾不滿的通脹問題則隻字不提。

據總部設於美國的「人權活動新聞社」HRANA，當地示威活動持續以來，死亡人數已上升至至少 572 人，其中包括 503 名示威者，69 名安全部隊成員，此外有超過 10,600 人被捕。由於伊朗當局全面切斷網絡及國際電話通訊，外界難以查核傷亡數字，估計實際傷亡數字或會更高。

上周四（8 日）在首都德黑蘭，示威衝突中有車輛被焚燒。 (West Asia News Agency) via REUTERS

特朗普揚言介入

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（11日）表示，在他威脅要對伊朗武力鎮壓示威採取行動後，德黑蘭方面已提出談判，美國政府正就相關安排與對方作出接觸，但他同時警告，隨著抗爭者死亡人數增加及當局持續搜捕示威者，美方可能需要先採取行動。伊朗外交部指，與美方仍有溝通渠道，不接受「單方面、以命令式為基礎」的談判。

伊朗外長 Abbas Araghchi 在德黑蘭向外交官發言時宣稱，局勢已完全受控，並指控示威變得暴力是為了給予特朗普介入的藉口。

當局發短訊 籲家長防止子女參與示威

網上流傳影片顯示，德黑蘭郊區的一個醫療中心停放了數十具遺體，大批民眾在場認屍及哀悼。另有民眾表示，德黑蘭街頭人流明顯減少，市民擔心在鎮壓中被波及，當局亦向公眾發出短訊，警告家長必須防止子女參與示威，否則會遭到嚴重後果。

特朗普指，可能會對伊朗採取行動 (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

歐美多國譴責暴力鎮壓

國際社會對伊朗局勢反應不一。歐洲議會宣布禁止伊朗外交官進入議會範圍，德國總理默茨（Friedrich Merz）譴責伊朗領導層針對民眾的暴力，呼籲停止鎮壓，加拿大政府亦在社交平台發聲明，要求伊朗停止對示威者的打壓。

土耳其執政黨發言人 Omer Celik 則表示，反對外部介入伊朗局勢，稱只會令危機惡化，呼籲透過伊朗內部機制解決問題；中國外交部發言人毛寧表示支持伊朗維持國家穩定，反對外界干預，俄羅斯安全委員會秘書紹伊古（Sergei Shoigu）譴責外國勢力干涉伊朗內政。

在倫敦，有示威者在伊朗大使館外焚燒伊朗國旗及最高領袖哈梅內伊的照片 (Photo by Yui Mok/PA Images via Getty Images)

示威浪潮亦蔓延至海外，在倫敦，有示威者兩度拆除伊朗大使館國旗，伊朗當局曾召見英國大使表達不滿；在洛杉磯，一名司機駕駛貨車衝向示威群眾，事件中導致兩人受傷。

雖然抗爭規模為伊朗自 1979 年推翻國王沙阿（Shah）以來最大，86 歲的最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）面臨嚴峻挑戰，但分析認為，現階段預言政權倒台為時尚早，目前安全部隊尚未出現大規模叛變或領導階層分裂，此外，伊朗流亡海外的反對勢力仍然分裂，缺乏一個具代表性的領導聯盟。

