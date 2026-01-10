伊朗示威蔓延 歐盟支持民眾爭取自由

（法新社布魯塞爾10日電） 歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，歐洲支持伊朗民眾的大規模抗議，並譴責對示威者的「暴力鎮壓」。

范德賴恩在網路發文指出：「德黑蘭街頭與世界各地的城市，響起伊朗男男女女爭取自由的腳步聲。他們要求言論、集會、行動等自由，最重要的是自由生活的權利。歐洲全力支持他們。」

她還說：「我們明確譴責對這些合法示威的暴力鎮壓。相關責任者將被視為站在歷史錯誤的一邊。」

廣告 廣告

伊朗連續兩週的示威，已對自1979年以來統治伊朗的神權當局構成重大挑戰。儘管如此，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表現強硬，並將動亂歸咎於美國。

國際特赦組織（Amnesty International）表示，正分析「令人不安的報告」，指自本月8日以來，安全部隊加劇對示威者非法使用致命武力，導致更多傷亡。

伊朗諾貝爾和平獎得主艾巴迪（Shirin Ebadi）昨天更警告，安全部隊恐正準備在「全面通訊封鎖的掩護下發動屠殺」。

總部設於挪威的組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）指出，目前鎮壓行動至少造成51人死亡，並警告實際受害人數恐遠高於此。