伊朗示威︱女性焚燒哈梅內伊畫像點燃香煙 同時挑戰神權政治、女性社會規範︱Yahoo

年輕女性焚燒最高領袖哈梅內伊的肖像，並利用火焰點燃香煙。

【Yahoo新聞報道】 伊朗近日爆發新一輪全國示威，群眾對經濟困境及生活條件惡化表達強烈不滿。社交平台廣泛流傳多段影片，一名年輕女性焚燒伊朗最高元首哈梅內伊（Ali Khamenei）的畫像，並利用畫像燃起的火焰點燃香煙。這種行為將焚燒政治領袖肖像與女性抽煙結合，展現出對神權政治及女性社會規範的雙重否定。

綜合外媒報道，2025 年 11 月，一名居住在伊朗西部的男子 Omid Sarlak 在網上發布焚燒哈梅內伊照片的影片，數小時後被發現死於車內，頭部有槍傷。隨後，曾是政治犯的 Samad Pourshah 採取相同行動以抗議 Sarlak 被殺，結果住處遭安全部隊搜查，目前正展開逃亡。早在 2021 年 9 月，詩人 Qasem Bahrami 亦因焚燒畫像在馬什哈德被捕，一度音訊全無。

廣告 廣告

年輕女性焚燒最高領袖哈梅內伊的肖像，並利用火焰點燃香煙。

在執法人員面前塗紅唇膏表達不滿

雖然當局反應強烈，但並未遏止女性的抗爭決心。自 2022 年 Mahsa Amini 在拘留期間死亡引發示威以來，伊朗女性的抗爭手段愈趨直接。當時示威者以剪髮及焚燒頭巾引起國際關注，如今抗爭形式演變得更為多元，部分女性甚至在執法人員面前塗抹鮮紅唇膏或在街頭練習體操，以此表達不滿。

在過去 3 年，示威者除了不佩戴頭巾進入大學及公共場所，還在街頭拍掉神職人員的頭巾，或不戴頭巾參加馬拉松等運動賽事。近期亦出現多宗裸露抗議事件，包括在德黑蘭阿扎德大學示威的 Ahou Daryaei，以及另一名站在警車上裸露示威的女子。

近期亦出現多宗裸露抗議事件，包括在德黑蘭阿扎德大學示威的 Ahou Daryaei。

示威至今逾 500 人死亡

抗爭浪潮亦蔓延至校園。 2022 年期間，女學生在校內集體高叫反政府口號，是 1979 年伊斯蘭革命以來罕見的現象。當局隨後採取搜捕行動，而 2023 年伊朗 15 個城市發生多宗女校集體中毒事件，超過 800 名學生出現呼吸困難、心悸及麻痹等徵狀送院。雖然衛生部曾確認學生受輕微毒素影響，且有官員暗示有人企圖令女校停課，但政府最終否認責任，兇徒至今仍未落網。

目前抗議活動仍在持續， 1 月 8 日及 9 日在德黑蘭及贊詹等城市，均有車輛被縱火焚燒。雖然 2022 年的抗爭最終造成超過 500 人死亡及逾 1.94 萬人被捕，但女性爭取基本權利的行動並未因此終結。