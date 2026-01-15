伊朗示威｜美軍及英軍局部撤出卡塔爾空軍基地 伊朗關閉領空｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】伊朗局勢持續緊張，《英國廣播公司》（BBC）報道，美軍和英軍部份人員正在撤出駐卡塔爾烏代德空軍基地（Al-Udeid）。官員向《哥倫比亞廣播公司》（CBS）表示，今次美國局部撤軍是一項「預防措施」。美國駐多哈大使館已建議其工作人員提高警惕，並限制前往烏代德空軍基地的非必要出行。卡塔爾政府就發表聲明稱，據報美國採取這些措施是「為了應對當前的地區緊張局勢」，又指將繼續採取一切必要措施，將保障公民和居民的安全作為首要任務。

一萬名美軍駐紮基地

烏代德空軍基地位於多哈西南 35 公里，是美國駐外最大軍事基地之一，也是英國海外軍事基地之一，駐紮了約 1 萬名美軍人員和約 100 名英方人員，目前未知兩國從基地撤走人數。《路透社》引述一名外交官指，雖然部份人員被告知離開空軍基地，但目前沒有跡象發生了如去年美軍空襲伊朗前的大規模部隊撤離。

漢莎航空：避開伊朗領空直至另行通知

另一方面，根據美國聯邦航空管理局網站消息，伊朗在本港時間今日清晨 6 時許起關閉領空，幾乎所有航班都被禁飛越伊朗。印度航空宣布，由於途經該地區的航班改道，乘客可能會遇到延誤或取消情況。漢莎航空確認，其航班會避開伊朗和伊拉克領空，直至另行通知。

特朗普未排除軍事行動可能性

美國總統特朗普早前就指，如果伊朗當局處決抗議者，美國將會對伊朗採取「非常強硬的行動」；到了昨日（14 日），特朗普在白宮簽署行政命令及法案時表示，華府「從可靠管道」獲悉，伊朗的殺戮正在停止，「沒有處決計劃」，被問及軍事行動是否已被排除在外，他回應指目前不會排除對伊朗採取軍事行動的可能性，會「靜觀其變」。

伊朗外長否認對示威者施絞刑

據人權組織 HRANA 稱，伊朗當局在近兩周反政府示威鎮壓中，已有 2,403 名示威者喪生，包括 12 名兒童，被捕人數最少 18,434 名。伊朗外長阿拉格齊接受《霍士新聞》訪問，警告特朗普不要重蹈去年 6 月份空襲伊朗的覆轍，否則同樣會有失敗下場。阿拉格齊又回應一名 26 歲的男子被判死刑的指控，否認當局對該男施以絞刑。阿拉格齊並指，至今死亡人數是數百人，並非數以千人。