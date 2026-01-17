伊朗示威｜ 香港少女入境伊朗後一度失聯逾一周 親友獲報平安｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】伊朗爆發大規模反政府示威，當局實施封網，人權組織指至少已造成 2600 死，香港保安局日前發出紅色旅遊警示。有香港少女近日出遊，入境伊朗期間一度失聯，家人向入境處求助，至今（17 日）終獲少女報平安。

該少女 Bing 的社交平台帳號以「一個女仔環遊世界嘅故仔」作簡介，今次入境伊朗屬「香港不坐飛機到埃及」主題一部分，她最後的公開帖文於 1 月 6 日，當時顯示她身處伊朗，形容「伊朗是我去過被誤會最深的國家」，將申請延長簽證在當地繼續遊歷，帖文內容分享她跟當地人的互動和合照等。

至本周四（15 日），有少女親友轉發帖文留言，指「呀妹」在伊朗已失聯多日，向網民求助可以聯絡到她的方法。親友回覆《Yahoo新聞》表示，上一次聯絡到 Bing 是本月8號，Bing 當時曾表示自己身處 Shiraz ，即已失聯超過一星期，親友希望盡快尋獲其平安的消息。

至今（17 日）凌晨，親友回覆指，已收到「阿妹」借朋友電話聯絡報平安，指目前身處安全地方，並有朋友陪伴。

入境處昨（16 日）回覆《Yahoo 新聞》指，接獲相關求助後已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐阿巴斯總領事館（總領館）了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。

入境處指，身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。