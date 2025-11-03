伊朗童婚女子殺夫判死刑 被虐多年 13 歲產子 須付「血錢」免處決︱Yahoo

PARIS, FRANCE - 2025/05/13: A hanging rope seen displayed during the rally. Supporters of the National Council of Resistance of Iran (NCRI) and Franco-Iranian associations organize a rally to demand an end to executions in Iran at the Esplanade des Invalides, Paris. Protesters denounce over 1,145 executions since Iranian regime President Massoud Pezeshkian took office in July 2024, chanting against both the mullahs' dictatorship and the fallen monarchy. (Photo by Siavosh Hosseini/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】伊朗一名自童年被迫出嫁的女子庫卡恩（Goli Kouhkan），被指殺害長期虐待她的丈夫後被判死刑，目前正被關押在監獄。她曾在 12 歲被迫嫁給堂兄，13 歲誕下一子，多年遭受家暴。法院裁定她必須在 12 月前繳付相當於 10 億托曼（約 81 萬港元）的「血錢」，才能換取死者家屬寬恕，否則將被絞刑。

13 歲懷孕誕下一子

根據《衛報》報道，現年 25 歲的庫卡恩已在伊朗北部戈爾甘中央監獄（Gorgan Central Prison）被羈押 7 年。她於 18 歲時因涉嫌在 2018 年 5 月殺害丈夫而被捕，並被判處「以牙還牙」式的死刑（qisas）。

人權組織指出，庫卡恩的案件反映出伊朗社會中對女性及少數族裔的不平等待遇。伊朗人權組織（Iran Human Rights）負責人 Mahmood Amiry-Moghaddam 批評伊朗濫用死刑，形容庫卡恩是「社會中最弱勢的人之一，她既是女性，又屬少數族裔，並且貧困」，指她的判決象徵着當局利用死刑製造恐懼的手段。

庫卡恩屬於伊朗最被邊緣化的少數民族之一「俾路支族」（Baluch），該族群佔全國人口約 2%。由於沒有身份證明文件，她屬於無證人口。她在 12 歲時被迫嫁給堂兄，13 歲懷孕並誕下一名兒子。據伊朗人權組織資料，她多年遭受丈夫身體及精神虐待。某次逃回娘家時，父親拒絕接納她，說「我把女兒穿着白裙嫁出去，你只能裹着壽衣回來」。

在伊朗，仍有不少童年女子被迫出嫁。（非涉事女子） (Photo by Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images)

文盲下被迫簽署供詞

案發當日，庫卡恩發現丈夫毆打當時 5 歲的兒子，遂致電堂兄求助。堂兄到場後爆發爭執，最終導致丈夫死亡。庫卡恩隨即報警及致電救護車，但她與堂兄均被捕。據悉，她在無律師在場的審訊中被迫簽署供詞，而她本人是文盲。

法院最終判處她絞刑。不過，根據伊朗法律，若死者家屬接受「血錢」（diya）賠償，可選擇寬恕罪犯。監獄方面與死者家屬達成協議，若庫卡恩繳付 10 億托曼並離開戈爾甘，便可免於死刑；但她將無法再與現年 11 歲的兒子聯絡，兒子目前由丈夫的父母撫養。

婦女權益組織「Brashm」成員巴克提亞里（Ziba Baktyari）表示，庫卡恩的遭遇並非個別事件，指出「俾路支族女性以及其他女性都受到政權針對，沒有人替她們發聲，亦無權反抗婚姻及教育限制，許多家庭因貧困而把女兒嫁出」。

今年至少 30 名女性被處決

伊朗是全球處決女性人數最多的國家。根據現有資料， 2024 年至少有 31 名女性因毒品、謀殺及安全罪名被處決，為 15 年來新高。今年截至目前，至少已有 30 名女性被處決。伊朗人權組織數據顯示， 2024 年共有 419 人因謀殺被處決，其中包括 1 名未成年犯及 19 名女性；僅 12% 的案件由官方公佈。同年有 649 宗案件中，死者家屬選擇寬恕而非執行死刑。

庫卡恩的案件與其他多宗童婚女子被處決事件相似，包括 2023 年 12 月被判死刑的 Samira Sabzian Fard，以及曾在 2008 年及 2012 年因殺害丈夫而被捕的 Fatemeh Salbehi 和 Zeinab Sekaanvand，三人最終均被處決。