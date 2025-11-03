焦點

伊朗童婚女子殺夫判死刑 被虐多年 13 歲產子 須付「血錢」免處決︱Yahoo

PARIS, FRANCE - 2025/05/13: A hanging rope seen displayed during the rally. Supporters of the National Council of Resistance of Iran (NCRI) and Franco-Iranian associations organize a rally to demand an end to executions in Iran at the Esplanade des Invalides, Paris. Protesters denounce over 1,145 executions since Iranian regime President Massoud Pezeshkian took office in July 2024, chanting against both the mullahs' dictatorship and the fallen monarchy. (Photo by Siavosh Hosseini/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
【Yahoo新聞報道】伊朗一名自童年被迫出嫁的女子庫卡恩（Goli Kouhkan），被指殺害長期虐待她的丈夫後被判死刑，目前正被關押在監獄。她曾在 12 歲被迫嫁給堂兄，13 歲誕下一子，多年遭受家暴。法院裁定她必須在 12 月前繳付相當於 10 億托曼（約 81 萬港元）的「血錢」，才能換取死者家屬寬恕，否則將被絞刑。

13 歲懷孕誕下一子

根據《衛報》報道，現年 25 歲的庫卡恩已在伊朗北部戈爾甘中央監獄（Gorgan Central Prison）被羈押 7 年。她於 18 歲時因涉嫌在 2018 年 5 月殺害丈夫而被捕，並被判處「以牙還牙」式的死刑（qisas）。

人權組織指出，庫卡恩的案件反映出伊朗社會中對女性及少數族裔的不平等待遇。伊朗人權組織（Iran Human Rights）負責人 Mahmood Amiry-Moghaddam 批評伊朗濫用死刑，形容庫卡恩是「社會中最弱勢的人之一，她既是女性，又屬少數族裔，並且貧困」，指她的判決象徵着當局利用死刑製造恐懼的手段。

庫卡恩屬於伊朗最被邊緣化的少數民族之一「俾路支族」（Baluch），該族群佔全國人口約 2%。由於沒有身份證明文件，她屬於無證人口。她在 12 歲時被迫嫁給堂兄，13 歲懷孕並誕下一名兒子。據伊朗人權組織資料，她多年遭受丈夫身體及精神虐待。某次逃回娘家時，父親拒絕接納她，說「我把女兒穿着白裙嫁出去，你只能裹着壽衣回來」。

在伊朗，仍有不少童年女子被迫出嫁。（非涉事女子） (Photo by Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images)
文盲下被迫簽署供詞

案發當日，庫卡恩發現丈夫毆打當時 5 歲的兒子，遂致電堂兄求助。堂兄到場後爆發爭執，最終導致丈夫死亡。庫卡恩隨即報警及致電救護車，但她與堂兄均被捕。據悉，她在無律師在場的審訊中被迫簽署供詞，而她本人是文盲。

法院最終判處她絞刑。不過，根據伊朗法律，若死者家屬接受「血錢」（diya）賠償，可選擇寬恕罪犯。監獄方面與死者家屬達成協議，若庫卡恩繳付 10 億托曼並離開戈爾甘，便可免於死刑；但她將無法再與現年 11 歲的兒子聯絡，兒子目前由丈夫的父母撫養。

婦女權益組織「Brashm」成員巴克提亞里（Ziba Baktyari）表示，庫卡恩的遭遇並非個別事件，指出「俾路支族女性以及其他女性都受到政權針對，沒有人替她們發聲，亦無權反抗婚姻及教育限制，許多家庭因貧困而把女兒嫁出」。

今年至少 30 名女性被處決

伊朗是全球處決女性人數最多的國家。根據現有資料， 2024 年至少有 31 名女性因毒品、謀殺及安全罪名被處決，為 15 年來新高。今年截至目前，至少已有 30 名女性被處決。伊朗人權組織數據顯示， 2024 年共有 419 人因謀殺被處決，其中包括 1 名未成年犯及 19 名女性；僅 12% 的案件由官方公佈。同年有 649 宗案件中，死者家屬選擇寬恕而非執行死刑。

庫卡恩的案件與其他多宗童婚女子被處決事件相似，包括 2023 年 12 月被判死刑的 Samira Sabzian Fard，以及曾在 2008 年及 2012 年因殺害丈夫而被捕的 Fatemeh Salbehi 和 Zeinab Sekaanvand，三人最終均被處決。

快運空姐疑遭撞跌　港女大鬧越南機場　往港航班延誤近個半鐘　網民讚機組人員保持專業｜Yahoo

快運空姐疑遭撞跌　港女大鬧越南機場　往港航班延誤近個半鐘　網民讚機組人員保持專業｜Yahoo

社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，更一度疑似推跌處理事件的空姐。最後女子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。

Yahoo新聞 ・ 3 小時前
【新聞點評】一個萬聖節 港滬雙城記

【新聞點評】一個萬聖節 港滬雙城記

上海能否取代香港？在某些範疇或許可以，但至少有一件事情，香港短期內難以被代替。話說在上周五，全港大批市民扮鬼扮馬歡慶萬聖節，港九新界各區人頭湧湧，掀起「近十年罕見」盛況；而在熱烈過節的「嘩鬼」當中，不少都是「高才通」人士。另一邊廂，內地今年繼續嚴打萬聖節活動，尤其是上海的熾熱氣氛不再。由此角度看，香港現時剩下其中一個優勢，其實是去做一些上海暫時不能做的事情，從萬聖節到穩定幣，都是同樣道理。

信報財經新聞 ・ 16 小時前
從打造豪華腕表國禮到被控跨國詐騙洗錢 太子集團的全球版圖迅速瓦解

從打造豪華腕表國禮到被控跨國詐騙洗錢 太子集團的全球版圖迅速瓦解

三年前，時任柬埔寨首相洪森曾在金邊舉行的地區峰會上，向包括拜登在內的多國領導人贈送了本地打造的豪華腕表。

Bloomberg ・ 6 小時前
嘉湖山莊女子家中燒炭　友人揭發證當場命殞

嘉湖山莊女子家中燒炭　友人揭發證當場命殞

【on.cc東網專訊】天水圍有人燒炭亡。今午(2日)12時38分，執法部門接獲一名市民報案，指其一名女友人懷疑在天湖路1號嘉湖山莊樂湖居一單位內企圖自殺。救援人員接報到場，發現姓劉(54歲)女事主倒臥在單位內一房間，旁邊有一盆燒過的炭。事主經人員檢驗後證實已當場

on.cc 東網 ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯死亡案 否認吸毒藏毒　大馬媒體引警方稱：他尿液對4毒品呈陽性

黃明志捲謝侑芯死亡案 否認吸毒藏毒　大馬媒體引警方稱：他尿液對4毒品呈陽性

有台灣「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯，日前傳出早前在馬來西亞猝逝，終年31歲。根據大馬媒體報道，警方於上月22日下午1時許接報發生命案後，趕至吉隆坡某高級酒店房內調查，當時謝侑芯已死亡，而42歲大馬歌手黃明志亦在房間，警方在他身上搜出9粒疑似毒品藍色藥丸，遂將他當場拘捕。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
屯門俄籍醉娃持鐵錘大鬧車房　涉管有攻擊性武器被捕

屯門俄籍醉娃持鐵錘大鬧車房　涉管有攻擊性武器被捕

【on.cc東網專訊】今早(2日)8時46分，屯門新安街18號怡華工業大廈地下一間車房，一名姓雷(47歲)男職員報案，指與一名外籍女子在上址疑因噪音問題爭執，期間被該名女子懷疑以一鐵錘指嚇。警員接報到場，經初步調查，該名持香港身份證的俄羅斯籍40歲女子涉嫌「管有

on.cc 東網 ・ 1 天前
安達臣道棚工高處墮斃｜地盤停工調查　協興近年屢涉致命工傷　發展局：暫停工務工程建築類別投標資格｜Yahoo

安達臣道棚工高處墮斃｜地盤停工調查　協興近年屢涉致命工傷　發展局：暫停工務工程建築類別投標資格｜Yahoo

曾於 2022 年發生冧天秤的安達臣道首置項目地盤，昨日（2日）再發生致命工業意外。一名男工在樓宇外牆搭棚架時，從高處墮下，當場證實死亡。涉事地盤原本由精進建築承建，今年遭發展局拒絕續牌，精進不服上訴，獲法院批准暫緩除名，地盤其後由協興工程接手。發展局表示，今日（3日）已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格。

Yahoo新聞 ・ 4 小時前
安達臣道地盤工人 9 樓墮地亡｜智庫倡港牽頭大灣區辦 2036 奧運｜黃明志否認吸毒藏毒｜11 月 3 日・Yahoo 早報

安達臣道地盤工人 9 樓墮地亡｜智庫倡港牽頭大灣區辦 2036 奧運｜黃明志否認吸毒藏毒｜11 月 3 日・Yahoo 早報

安達臣道房協地盤一名47歲的搭棚工人從9樓高處墮下身亡，勞工處派員到場調查，房協亦要求承建商交報告。現場是安達臣道石礦場R2-2地盤，事發於下午3時許，一名工人懷疑失足，從9樓外牆棚架跌落工作平台，頭部重創昏迷，救護員為他急救，最終不治。工權會則呼籲地盤負責人避免在假日開工，因為星期日開工少了一些管理、監管的人員。

Yahoo新聞 ・ 9 小時前
2026年日本節日&假期：國定假日＆節慶、季節活動完整解說！

2026年日本節日&假期：國定假日＆節慶、季節活動完整解說！

日本的國定假日是數一數二多的國家，日本人也和台灣人一樣，喜歡趁著放假四處走走、觀光，所以每到假期能看見商場、觀光景點出現洶湧人潮！LIVE JAPAN幫大家整理了日本一年之中的國定假日資訊，從日期、數量到放假原因等都一併告訴你，還有最適合安排日本旅遊的時期、旅遊淡旺季等等，不管是自助還跟團，有計畫在日本玩耍觀光推薦都一定要看一下，才能避開人潮聰明出遊去哦！ 首圖來源：PIXTA

LIVE JAPAN ・ 11 小時前
秀茂坪地盤男工疑高處失足墮下 當場死亡

秀茂坪地盤男工疑高處失足墮下 當場死亡

秀茂坪發生致命工業意外。今日(2日)下午3時許，在安禧街15號一個建築地盤，有一名男工人懷疑失足從9樓的棚架墮下。工友見狀即刻報警，救援人員接報趕至現場，證實工人已當場死亡。

am730 ・ 1 天前
連登籲公開非禮案女事主資料　37歲新聞編輯判120小時社服令 (更新)

連登籲公開非禮案女事主資料　37歲新聞編輯判120小時社服令 (更新)

【11月3日更新】案件今日(3日)在東區法院判刑，裁判官接納被告稱當時看到網上留言，誤以為非禮案男被告是受害人，未有全盤考慮而犯案，現已感到後悔。被告又因本案辭去記者工作，失去穩定收入，目前仍努力進修，可見其背景正面，相信他已吸取教訓，接納本次為個別事件，遂判被告120小時社會服務令，並重申法庭下令需保密身份資料必須嚴

am730 ・ 3 小時前
安達臣道房協地盤工人9樓墮地亡　工權會籲避免在假日開工

安達臣道房協地盤工人9樓墮地亡　工權會籲避免在假日開工

【Now新聞台】安達臣道房協地盤一名47歲的搭棚工人從9樓高處墮下身亡，勞工處派員到場調查，房協亦要求承建商交報告。地盤出入口設置圍欄，有警員及消防員到場，勞工處亦派員調查意外原因。現場是安達臣道石礦場R2-2地盤，事發於下午3時許，一名工人懷疑失足，從9樓外牆棚架跌落工作平台，頭部重創昏迷，救護員為他急救，最終傷重死亡。該地盤原先由精進建築承建，曾捲入多宗工業意外，包括2022年9月塌天秤意外釀成3死6傷，今年遭發展局拒絕續牌，精進不服上訴，獲法庭批准暫緩除牌直至上訴有結果，地盤其後由協興工程接手。工會指，死者拆棚期間出事，其父母居於內地靠他供養。香港建造業總工會理事長周思傑：「工友跟我說他有繫上安全帶，他正在九樓拆棚，應該是傳竹期間不知甚麼原因掉下來。正常星期天不開工，我估計可能工程比較緊，因為這個地盤之前停過，會否追趕進度？」工權會則呼籲地盤負責人避免在假日開工。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「有些師傅想工作時順暢些、舒服些，因為平日開工要配合很多工種，所以有機會星期日開工，但其實我們都覺得應該要避免，尤其是一些高危工作，因為星期日開工少了一些管理、監管的人員。」涉事的R2-2地盤

now.com 新聞 ・ 22 小時前
啟德主場館起火冒煙　逾50人自行疏散

啟德主場館起火冒煙　逾50人自行疏散

【on.cc東網專訊】啟德體育園發生火警。今早(3日)11時31分，啟德主場館職員報案，指上址館內一工具房有濃煙冒出，懷疑有雜物起火。救援人員接報到場，消防將火警列為二級，並派出一隊煙帽隊及開動一條喉灌救。至中午12時35分將火救熄，事件中暫無人受傷，逾50人自

on.cc 東網 ・ 5 小時前

英國列車傷人案相信不涉恐怖主義 兩名疑兇均為英國籍男子

英格蘭東部火車持刀傷人案,警方指11名傷者當中仍有兩人有生命危險,初步相信不涉及恐怖主義。負責調查案件的英國交通警察發表聲明,確認兩名疑兇都是英國籍男子,一人是非裔、另一人有加勒比血統,兩人涉嫌謀殺未遂被捕,正接受問話,警方仍在了解事發經過,現階段不適宜揣測疑兇的動機。事發在當地星期六晚上7時許,警方接報一列由唐卡斯特開往倫敦國王十字車站的列車上,有人持刀襲擊,多人被斬傷,警方在現場將10名傷者送院,另外有一人自行到醫院求醫,部分人已經出院。 (BC)

infocast ・ 20 小時前

安達臣道地盤男工人墮下死亡 房協要求承建商提交詳細報告

房協安達臣道一個地盤下午發生致命工業意外。警方表示,一名40多歲外判搭棚男工人工作期間懷疑失足,由高處墮下死亡。勞工處正調查意外原因。房協表示,該地盤已即時暫停有關工程,項目承建商為協興建築,根據承建商初步報告,該名工人有佩戴安全帶及相關保護裝備,地盤較早前已取得當局許可於假日進行非噪音工作。房協對事件深表關注及難過,向死者家屬致以深切慰問。房協說,已即時指令承建商全面檢視地盤安全措施,並要求承建商就事件提交詳細報告;強調會全力配合政府相關部門調查,聯同承建商向死者家屬提供一切可行協助。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文到場了解後說,據悉死者父母不在港,暫時未接觸到死者家人。據她了解,今日約有60名搭棚工人在場工作,現場有合資格人士及安全人員。她又說,不鼓勵假日進行工程,憂慮人手監督會否較平日欠缺,促請勞工處及警方徹查意外原因,承建商做好善後並協助家屬渡過難關。涉事地盤為房協資助出售房屋項目,正進行上蓋工程,預計2026/27年度峻工,提供約1400個單位。 (BC)

infocast ・ 21 小時前
英國列車持刀捅人案 已知狀況一覽

英國列車持刀捅人案 已知狀況一覽

（法新社英國亨廷頓2日電） 英國警方今天對倫敦方向列車上一起持刀傷人事件展開調查，該案造成多名乘客受傷，目前唯一嫌疑人是一名英國公民，警方表示「當前階段」不將本案列為恐怖攻擊。過去一年連串重大持刀攻擊震驚全英，包括2024年7月南港（Southport）一間舞蹈教室3名女孩遇害，該案是英國近年最嚴重的集體持刀傷人案之一。

法新社 ・ 3 小時前
羅浮宮珠寶大劫案，再有兩人被起訴

羅浮宮珠寶大劫案，再有兩人被起訴

© RMN – Grand Palais (Musée du Louvre) Mathieu Rabeau包括瑪麗-阿梅莉王冠在內的珍貴王冠珠寶至今仍未尋回。 巴黎檢察官辦公室表示，再有兩人因上月羅浮宮博物館的盜竊案被起訴。 一名38歲女子被控參與有組織盜竊及共謀犯罪。另一名37歲男子則被控盜竊及共謀犯罪。兩人皆否認與此案有關。 此前被捕的兩名男子已因盜竊與共謀犯罪被起訴，官員稱他們「部分承認」參與劫案。 此次劫案發生於10月19日，價值8800萬歐元（1.

BBC News 中文 ・ 1 天前
疑因噪音問題鐵鎚指嚇車房職員 屯門俄籍醉娃被捕

疑因噪音問題鐵鎚指嚇車房職員 屯門俄籍醉娃被捕

今日(2日)早上8時許，警方接獲屯門新安街18號一間車房的職員報案，指與一名40歲俄羅斯籍女子因噪音問題爭執，更遭對方以鐵鎚指嚇。

am730 ・ 1 天前
颶風美莉莎重創牙買加至少28死　災損恐達全年GDP

颶風美莉莎重創牙買加至少28死　災損恐達全年GDP

（法新社牙買加懷特豪斯2日電） 颶風美莉莎席捲牙買加，造成至少28人罹難，受創嚴重的牙買加西部多個社區今天仍面臨困境。法新社記者目睹，當地居民與嚴重的災難搏鬥。

法新社 ・ 1 小時前

啟德體育園工具房起火 57人自行疏散無人受傷

今早(3日)約11時半，啟德體育園一間工具房內有雜物起火，消防將火警列為二級，派出1條喉及1隊煙帽隊到場灌救，並於中午12時35分將火救熄。 據現場消息指，7樓一個擺放枱椅的雜物房起火，57人自行疏散，火警中無人受傷，救護車在場戒備，人員正調查起火原因。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 4 小時前