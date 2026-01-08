伊朗經濟岌岌可危 川普警告鎮壓抗議者恐引美國重擊

天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
其他人也在看
有議員提「科學立法」 全場爆笑
【on.cc東網專訊】法律界議員陳曉峰關注如何落實「科學立法」和民主化；主持陳克勤遲疑片刻後，要求陳曉峰定義何謂「科學立法」，當時有其他議員發笑，兩名候選人亦當場大笑。陳曉峰解釋，「科學立法」是「過程的科學」，是國家立法中其中一個方向。on.cc 東網 ・ 20 小時前
明尼蘇達州女子遭ICE當街槍殺 觸發全美多地示威 聯邦政府稱屬自衛 市長怒斥：胡說八道｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國國土安全部近日在明尼蘇達州展開大規模打擊非法移民行動，周三（7 日）明尼阿波利斯市（Minneapolis）一名37歲女子在遭移民局（ICE）執法人員截查時，試圖駕車駛離，期間被近距離連開多槍射殺。國土安全部形容當時事主試圖開車衝撞，故人員出於自衛開槍；明尼亞波利斯市長怒斥聯邦政府說法一派胡言，要求移民局執法人員立即離開該州。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
[深度] 特朗普悍然逮捕馬杜羅 向中國發出「一山不容二虎」信號
特朗普上周擒獲馬杜羅的行動亦是向中國國家主席習近平發出了一個明確的信號：西半球容不下另一個超級大國。Bloomberg ・ 19 小時前
特朗普指示 美國退出66個國際組織 31個是聯合國機構
據《美聯社》報導，美國總統特朗普周三（7 日）簽署總統備忘錄，指示美國退出 66 個「不再服務於美國利益」的國際組織。鉅亨網 ・ 23 小時前
美國參議院通過決議 限制特朗普對委內瑞拉採取進一步軍事行動
美國參議院周四以52票對47票通過決議，阻止美國總統特朗普對委內瑞拉採取進一步軍事行動。是次表決距離特朗普授權行動、成功拘捕委內瑞拉領袖馬杜羅不足一星期。 特朗普及其在國會的盟友則辯稱，毋須就拘捕馬杜羅的行動諮詢國會，並形容該行動屬執法行動。馬杜羅目前正於紐約面對與毒品相關的刑事指控。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
委內瑞拉宣布釋放「大量」囚犯
（法新社卡拉卡斯8日電） 委內瑞拉今天宣布釋放「大量」囚犯，其中包括部分外國人，這項行動顯然是對美國推翻委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後做出的讓步。川普6日告訴美國共和黨籍議員，羅德里格斯政府將關閉委內瑞拉首都卡拉卡斯市中心一處酷刑室，但未提供進一步細節。法新社 ・ 3 小時前
李慧琼擊敗陳振英當選立法會主席 1.14 開首次大會 聚焦討論大埔火災善後 稱可與人大角色相互促進｜Yahoo
第八屆立法會今日（8 日）選舉主席，由民建聯李慧琼以及金融界陳振英兩人角逐，立法會早上 9 時半舉行相關選舉論壇。經過兩小時的論壇和投票環節後，李慧琼以 47 張得票，擊敗 42 票的陳振英，當選立法會主席，而李慧琼將會是本港首人同時身兼全國人大常委和立法會主席。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
傳美國務卿向議員表明擬買下格陵蘭 不會使用軍事武力
《華爾街日報》引述消息人士報道，美國國務卿魯比奧向美國國會議員表示，政府不打算入侵格陵蘭，目標是向丹麥收購。 此前，美國總統特朗普及高級官員已公開表示不排除以武力奪取格陵蘭。AASTOCKS ・ 1 天前
限制川普對委內瑞拉再動武 美參院通過關鍵程序性表決
（法新社華盛頓8日電） 美國聯邦參議院今天朝通過一項決議邁出重大一步，這項決議旨在限制總統川普在未獲國會授權下對委內瑞拉採取軍事行動。不過，這項舉措被認為在很大程度上只是象徵性，因為該決議將在聯邦眾議院面臨重重阻力，且在川普可能行使否決權的情況下幾乎無法通過。法新社 ・ 3 小時前
特朗普下令美國退出66個不再符合美國利益之國際組織
美國總統特朗普簽署總統備忘錄，下令美國退出66個不再符合美國利益的國際組織，旨在停止將美國納稅人的金錢及精力投入到那些推動全球主義議程、而非美國優先任務的實體中。AASTOCKS ・ 22 小時前
委內瑞拉內政部長：美軍突襲致百死 馬杜羅夫婦被強行帶走時受傷
委內瑞拉內政部長卡韋略當地周三發表講話，指美國上周六突襲委內瑞拉造成100人死亡，受傷人數相若，而總統馬杜羅和妻子被美方強行帶走時，分別腳部和頭部受傷，正在康復中。卡韋略譴責美方對委內瑞拉的軍事襲擊野蠻和卑鄙，傷害大量無辜人民，強調委內瑞拉決不投降，將推動國家向前發展，並爭取馬杜羅夫婦回國。另一方面，委內瑞拉代總統羅德里格斯指，委內瑞拉願與所有尊重委國主權的國家，開展經濟、貿易和能源合作。 (ST)#委內瑞拉 #卡韋略 #美股 (ST)infocast ・ 20 小時前
哥倫比亞證實裴卓首度與川普通電話
（法新社波哥大7日電） 哥倫比亞政府表示，美國總統川普今天與哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）進行首次通話。哥倫比亞外交部告訴法新社雙方已通話，但未透露具體內容。法新社 ・ 21 小時前
面對中國的出口限制 日本第一選擇可能是向美國求助
【彭博】— 對於中國的最新出口管制措施，日本可能會採取謹慎態度回應，這反映出日本反制手段有限，以及不願加劇與最大貿易夥伴之間本已緊張的關係。Bloomberg ・ 1 天前
美國據報要求委內瑞拉切斷與中、俄的經濟聯繫 石油生產只與美國合作
據美國廣播公司(ABC)報導，特朗普政府已告知委內瑞拉臨時領導人德爾西·羅德裡格斯，她的政府必須在石油生產方面只與美國合作，並且在出售重質原油時優先美國。Bloomberg ・ 1 天前
宏福苑五級火｜獨立委員會委任杜淦堃等 5 人為代表大律師 據報 3 月中正式展開聆訊｜Yahoo
造成 161 人罹難的宏福苑五級火發生至今逾月，行政長官李家超上月宣布成立「獨立委員會」，委任法官陸啟康出任主席，要求 9 個月完成審視並提交報告。根據獨立委員會網頁，資深大律師杜淦堃、大律師李澍桓、俞匡庭、李俊軒及馮天榮獲委任為代表大律師，委員會亦已委任羅文錦律師樓為代表律師。《星島日報》引述消息稱，獨立委員會預計於 3 月中正式展開聆訊工作，相關指示聆訊（Directions Hearing）料下月開始，獨立委員會將聚焦兩大方向，包括大火起因及改善建議，以及宏福苑為何會出現「圍標」問題。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
北極資源與航道之爭！美考慮軍事等多方案取得格陵蘭 丹麥及歐洲多國強硬反對
2026 年新年伊始，美國總統川普再次將目光投向北極地區，公開表示對於取得格陵蘭島的強烈興趣，引發國際社會震動。 川普在上周六 (3 日) 派兵抓獲委內瑞拉總統馬杜洛隔日便宣稱，從國安角度出發，「美國需要格陵蘭」，白宮顧問 Stephen Miller 隨後強調控制格陵蘭對保障鉅亨網 ・ 1 天前
美媒：特朗普計畫長期控制委內瑞拉石油 將油價壓低至50美元
據《華爾街日報》報導，美國特朗普政府正積極推動一項影響深遠的計畫，旨在未來數年內主導委內瑞拉的石油產業，特朗普告訴幕僚，他認為這將有助於將油價降至每桶 50 美元水準。鉅亨網 ・ 15 小時前
川普威逼委內瑞拉與中、俄斷交 石油合作僅限美國
美國廣播公司（ABC）引述消息人士報導，美國川普政府已告知委內瑞拉的臨時總統羅德里格斯，在石油生產領域必須僅與美國合作，並在銷售重質原油時優先考慮美國。同時要求委內瑞拉切斷與中國、俄羅斯、伊朗及古巴的外交關係、切斷經濟往來。 報導稱，美國告訴委內瑞拉必須滿足上述要求，才能允許其鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普關稅將觸礁？最高法院周五有望見分曉
《彭博》周二 (6 日) 報導，美國最高法院已將本周五 (9 日) 列為「意見公布日」，外界普遍解讀，這將是法院首度有機會就美國總統特朗普推動的全面性關稅政策作出裁決。若最高法院作出不利於特朗普的判決，將對其核心經濟政策構成重大打擊，也可能成為他重返白宮以來最具指標性的司法挫敗。鉅亨網 ・ 2 天前
特朗普威脅併格陵蘭 六種棋局推演
美國總統川普一句「我國絕對需要格陵蘭島」，再次令國際社會譁然。鉅亨網 ・ 3 小時前