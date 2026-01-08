伊朗經濟岌岌可危 川普警告鎮壓抗議者恐引美國重擊

（法新社華盛頓8日電） 美國總統川普今天警告，若伊朗當局「開始殺害」國內參與抗議活動的群眾，他將對伊朗採取嚴厲行動。伊朗目前因經濟危機導致民間動盪不安。

川普在接受保守派電台主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問時表示：「我已讓他們知道，如果他們開始殺人，他們在暴動時往往會這麼做，而且已發生很多暴動，他們如果這麼做，我們將出手重擊。」

根據伊朗媒體與官方說法，自12月下旬動亂爆發以來，至少造成21人死亡，包括安全部隊在內。（編譯：徐睿承）