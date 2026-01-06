伊朗經濟抗議潮加劇 1員警遭擊斃

（法新社德黑蘭6日電） 伊朗法斯通訊社（Fars）今天報導，國內一場因經濟困境而起、已持續10天的抗議活動蔓延加劇，一名警察今天在伊朗西部遭槍殺身亡。

報導指出：「西部伊拉姆省（Ilam）警官阿加賈尼（Ehsan Aghajani），數小時前在馬萊克沙希（Malekshahi）地區被暴徒的子彈直接擊中後殉職。」

馬萊克沙希是一個擁有2萬人口的地區，其中許多人是伊朗的庫德族少數族裔。本月3日，當地的一場衝突已造成一名安全官員喪生。

這波抗議潮由民眾對生活成本不斷上漲的憤怒所引發，伊朗貨幣里亞爾（Rial）兌外幣匯率今天再次貶值，創下歷史新低。