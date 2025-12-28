宏福苑大火一個月 我城的眼淚與道別
伊朗總統控美以歐發動「全面戰爭」：意在擊垮我國
（法新社德黑蘭27日電） 伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在今天刊出的專訪中表示，美國、以色列與歐洲正對伊朗發動「全面戰爭」。
在以色列與美對伊朗發動攻擊半年後，裴澤斯基安接受最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的官網訪問時說：「我認為，我們正與美國、以色列和歐洲處於全面戰爭狀態。他們想讓我們的國家屈服。」 法國、英國和德國是9月聯合國恢復對伊朗核計畫制裁的幕後推手。 他還說：「這場戰爭比當年伊拉克對我們發動的戰爭更為慘烈。仔細來看，現在的情況更加複雜且艱難。」他所指的是1980年至1988年間造成數十萬人喪生的兩伊戰爭。
美國及其盟友指控伊朗企圖取得核武，但德黑蘭方面一再否認這項說法。 以色列與伊朗這對宿敵於6月爆發為期12天的戰爭。起因是以色列對伊朗軍事基地、核設施以及平民區發動前所未有的攻擊。根據伊朗當局，這波攻擊造成逾1000人傷亡。 美國隨後加入行動，轟炸伊朗3座核設施。華府的介入使得4月開始與德黑蘭進行的核計畫談判中斷。 自1月重返白宮以來，美國總統川普重啟他在首個任期內對伊朗實施的「極限施壓」政策。這包括旨在癱瘓伊朗經濟，並切斷伊朗在全球市場石油收入的額外制裁措施。
其他人也在看
兩名港人烏克蘭戰死 入境處確認接獲家屬求助
【Now新聞台】俄烏戰爭持續，有指為烏軍作戰的兩名港人在當地執行任務期間遇襲身亡，本港入境處確認接獲求助，正了解事件。 據了解，兩名港人分別23及30歲，上月抵達烏克蘭。入境處回覆查詢表示，接獲相關求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括有關人士身份，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。處方稱，會繼續與公署大使館及當事人家屬保持聯繫，積極跟進事件。#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
特朗普聖誕夜動手 美國空襲奈及利亞
美國總統特朗普在聖誕夜下令空襲奈及利亞，美國與這一西非最大經濟體的緊張關係急劇升級。此次軍事行動雖以打擊「伊斯蘭國」（ISIS）恐怖主義和保護宗教自由為名，但深層邏輯直指全球能源格局變遷與關鍵戰略礦產供應鏈爭奪。鉅亨網 ・ 2 天前
美國對台軍售惹怒北京？中國宣布制裁美國軍工業者
根據《彭博》周五 (26 日) 報導，中國宣布對美國多家國防企業及高階主管祭出制裁，以回應華府最新一輪對台軍售，但相關措施多屬象徵性，顯示北京表達不滿之餘，暫未選擇進一步升高衝突。鉅亨網 ・ 1 天前
以色列成為承認索馬裡蘭的首個國家 川普暗示美國不會很快跟進
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 16 小時前
上訴庭法官彭寶琴、潘敏琦提早退休 司法機構：基於私隱不評論原因
今年 63 歲的上訴庭法官彭寶琴、潘敏琦 11 月退休，較原定提早約兩年。司法機構回覆《法庭線》指，基於個人私隱，不評論個別法官退休原因。法庭線 ・ 1 天前
中國反制美國對台軍售！制裁波音等20家美國防企業、10名高層
中國因不滿美國對台灣軍售金額創新高，宣布對波音等 20 家美國國防企業及 10 名個人實施制裁。美國強烈反對，重申依法協助台灣防衛，中美關係再度升溫。鉅亨網 ・ 18 小時前
和談正進行俄再猛攻基輔 澤倫斯基獲西方力挺
（法新社渥太華27日電） 烏克蘭總統澤倫斯基在赴美會晤美國總統川普之前，今天先與西方盟友商談，並獲得新的支持承諾。法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在前往美國佛羅里達州與川普見面之前，途中先在加拿大停留，與加國總理卡尼（Mark Carney）會面。法新社 ・ 57 分鐘前
日本明年有望實現28年來首次財政盈餘
日本首相高市早苗表示，政府初步預算預計明年將實現自1998年以來的首次基本財政盈餘。AASTOCKS ・ 1 天前
奈及利亞提供情資 助美國空襲當地伊斯蘭國組織
（法新社拉哥斯26日電） 美軍空襲非洲奈及利亞西北部的伊斯蘭國武裝分子，以保護當地基督徒。奈及利亞外交部長杜加爾今天說，奈及利亞在美軍空襲行動前，提供了伊斯蘭國武裝分子的情報。法新社 ・ 1 天前
以色列開外交先例 承認索馬利蘭為獨立主權國家
（法新社耶路撒冷26日電） 以色列今天正式承認位於非洲的索馬利蘭（Somaliland）為「獨立且具主權的國家」，並簽署協議建立外交關係。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，總理「今天宣布正式承認索馬利蘭共和國為一個獨立且具主權的國家」，率全球之先。法新社 ・ 1 天前
日本通過創紀錄預算案 國防支出近9兆日圓
（法新社東京26日電） 日本政府今天批准了下一會計年度創紀錄的預算案，以應對從國防開支擴大到社會安全成本飆升等各項支出，同時通膨問題依然持續。這份122兆日圓的預算總額，與截至今年3月的現行財年所尋求的115兆日圓相比有所增加，當時的金額也創下了歷史紀錄。法新社 ・ 1 天前
中國就美國對台軍售實施象徵性制裁 對美軍工企業及高管採取反制措施
【彭博】--Bloomberg ・ 1 天前
台灣反對黨對賴清德發起彈劾 不過勝算不大
【彭博】--Bloomberg ・ 1 天前
以色列承認索馬利蘭 索馬利亞非盟怒斥
索馬利亞外交部發出聲明警告，以色列此舉是對索馬利亞主權的「蓄意攻擊」，將破壞區域和平。索馬利亞是非盟會員國。法新社 ・ 22 小時前
金正恩致普丁新年賀電 強調兩國生死與共情誼
（法新社首爾27日電） 北韓領導人金正恩今天向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）致新年賀電，強調兩國在俄烏戰爭中「並肩浴血作戰、生死與共」的情誼。金正恩（Kim Jong Un）在北韓中央通信社（KCNA）刊登的賀電中說，2025年對雙邊聯盟來說是「意義非凡的一年」，兩國「並肩浴血作戰、生死與共」，情誼更堅定。法新社 ・ 21 小時前
宏都拉斯總統大選落幕 盧比歐致電祝賀
（法新社華盛頓26日電） 美國國務院今天表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）已致電宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）祝賀他勝選，並讚揚他對美國戰略目標的支持。美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）透過聲明表示，盧比歐致電阿斯夫拉，「祝賀他取得明確的選舉勝利」。法新社 ・ 21 小時前
境內恐怖分子遭美國突襲後 奈及利亞表示對進一步打擊持開放態度
【彭博】--Bloomberg ・ 18 小時前
金正恩強調戰略威懾 下令擴大飛彈與砲彈生產
（法新社首爾26日電） 北韓中央通信社（KCNA）報導，領導人金正恩（Kim Jong Un）下令2026年擴大飛彈生產和現代化，並興建更多工廠以滿足日益升高的需求。金正恩指出，為了跟上平壤武裝部隊的需求，必須擴大總體生產能力，並下令興建新軍火工廠。法新社 ・ 1 天前
以色列總理尼坦雅胡12/29會晤川普
（法新社耶路撒冷27日電） 以色列官員告訴法新，以國總理尼坦雅胡預計本月29日在佛羅里達州會晤美國總統川普，此行被視為推動加薩走廊下一階段停火的關鍵訪問。一名以色列官員今天表示，尼坦雅胡明天將啟程前往美國，29日在佛羅里達州與川普進行會談，但此人未透露具體地點。法新社 ・ 4 小時前
澤連斯基計劃周日與特朗普會面 討論結束戰爭事宜
烏克蘭總統澤連斯基表示，周日將於佛羅里達與美國總統特朗普會面，討論結束俄烏戰爭的事宜，重點將放在美國牽頭的20點和平計劃，以及美國安全保障的單獨提議。 同時，克里姆林宮表示，普京總統的高級助理已與美方官員通過電話進行進一步的會談，並且俄羅斯承諾將繼續談判。 (to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前