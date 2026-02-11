伊朗總統：不會屈服於「過分」要求

（法新社德黑蘭11日電） 在德黑蘭當局與美國恢復談判之後，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天表示，伊朗「不會屈服於（針對自身核計畫的）過分要求」。

他也說，伊朗準備好接受針對自身核計畫的「任何查核」，並堅稱伊朗不尋求發展核武。

裴澤斯基安在首都德黑蘭自由廣場（Azadi Square）舉行的伊朗伊斯蘭革命47週年紀念活動中表示：「我們並不尋求獲取核子武器。我們已多次強調這一點，也準備好接受任何查核。」

裴澤斯基安又說：「我們伊朗不會在侵略面前屈服，但我們正全力與鄰國持續對話，以在這個地區建立和平與安寧。」

伊朗與美國上週恢復談判，這是自去年6月伊朗與以色列爆發戰爭，美國對伊朗核設施進行攻擊以來，雙方首次重啟對話。