伊朗總統：拒絕美國要求交出濃縮鈾換取暫緩制裁

（法新社德黑蘭27日電） 伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天表示，華府要求德黑蘭交出所有濃縮鈾，以換取3個月暫緩制裁，對此伊朗明確拒絕，強調「不可接受」。

裴澤斯基安在啟程返回德黑蘭前於紐約告訴媒體：「美國要求我們將所有濃縮鈾交給他們，他們僅願提供3個月的制裁豁免。這點我們完全不能接受。」

裴澤斯基安昨天出席聯合國大會，在場邊對媒體表示，美國總統川普（Donald Trump）執政期間，美方在核子談判上始終缺乏誠意。

他說：「我們與美國之間的不信任高牆依然存在。我們曾多次達成共識，但美國始終未曾認真看待。」