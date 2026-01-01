《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
伊朗群眾示威首傳死亡 含安全部隊人員共6人喪命
（法新社德黑蘭1日電） 據伊朗媒體報導，今天在3座伊朗城市合計有6人在抗議群眾與安全部隊的衝突中喪生。這是伊朗近日爆發民眾不滿生活成本高漲而發起的示威潮以來，首度傳出死亡案例。
根據伊朗法斯通訊社（Fars）的說法，在西部恰哈馬哈勒-巴赫蒂亞里省（Chaharmahal and Bakhtiari）城市羅德干（Lordegan）有2人死亡，在隔鄰的羅瑞斯坦省（Lorestan）有3人死於阿茲納市（Azna）。
另據伊朗國營電視台報導，在羅瑞斯坦省另座城市庫赫達什特（Kouhdasht），昨天夜裡有1名安全部隊人員喪生。
這波示威潮是12月28日從伊朗首都德黑蘭開始，當地商家罷工抗議物價高漲及經濟停滯，起初是和平行動，到了30日至少有10所大學的學生加入示威後，抗議行動擴散至伊朗其他地區。
法斯通訊社報導，在羅德干「有些示威者開始朝省長辦公室在內的市府建物、清真寺、烈士基金會（Martyrs' Foundation）、鎮公所和銀行投擲石塊」，警方則以催淚瓦斯回應；在阿茲納則有「暴民」趁機攻擊1座警察局。
伊朗國營電視台引述羅瑞斯坦省副省長普拉利（Said Pourali）報導，在庫赫達什特有1名21歲的巴斯杰（Basij）成員在「維護公共秩序時遭暴徒殺害」，另有13名警察與巴斯杰成員因抗議群眾投擲石塊而受傷。
巴斯杰是與伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）有關聯的志願準軍事部隊，而伊朗精銳革命衛隊則是伊朗當局意識形態的武裝力量。
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）已承認示威者提出的是「正當要求」，藉此緩和緊張情勢。他今天在伊朗國營電視台播出的1場活動中，還呼籲政府採取行動改善經濟狀況。
裴澤斯基安說：「從伊斯蘭角度來看…我們若不解決人民的生計問題，我們終將陷入地獄。」
伊朗這波民眾抗爭，規模不及2022年因女子艾米尼（Mahsa Amini）在拘留期間死亡所引發的動亂。
當時艾米尼被指違反伊朗嚴格的女性衣著規定，而遭到逮捕。她的死掀起全伊朗憤怒示威潮，共有數百人在衝突中喪生，包括數十名安全部隊成員。
