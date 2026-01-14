跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
伊朗血腥鎮壓死亡人數恐破萬｜滙豐看好恒指目標 31000 點｜蔡卓妍認愛健身教練｜1 月 14 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 2026 年 1 月 14 日星期三。受到乾燥的東北季候風影響，本港今晚及明日天氣大致天晴乾燥。明早市區最低氣溫約 17 度，日間最高約 22 度。後日日間天氣溫暖，但下週中後期氣溫將會顯著下降，大家記得適時增添衣物。
【今日重點新聞】
伊朗血腥鎮壓 死亡人數恐破萬 停屍間數百遺體堆積 當地醫生：安全部隊故意射頭及眼
【Yahoo 新聞】伊朗反政府示威持續超過兩週，當局上週四實施網絡封鎖後，真相隨電話線路開通逐漸流出。美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS）引述消息指，示威死亡人數恐超過 12000 人，甚至高達兩萬人。有影片顯示德黑蘭郊區停屍間堆積至少 400 具遺體，當地醫生指大部分傷者被子彈擊中眼睛和頭部。美國總統特朗普在社交平台發文鼓勵民眾，稱「援助正在趕來」並取消與伊朗官員的會面。流亡王子巴勒維亦呼籲軍方加入民眾。伊朗官員則向路透社聲稱約 2000 人喪生。
宏福苑五級火｜李家超強調「追責到底」不論高層低層 長遠安置要「情理法兼備」
【Yahoo 新聞】行政長官李家超今日在第八屆立法會首次會議發言，重申會對大埔宏福苑火災善後工作「問責到底」。他強調任何需負責的人員，不論高層或基層，都會按事實懲處，不容許事件再次發生。針對受影響住戶的長遠住宿，政府已透過「一戶一社工」收集意願，方案將兼顧居民意願與資源善用，做到情理法兼備。李家超表示會推行系統性改革，打破利益藩籬。
北海道酒吧藏屍案︱28 歲護士疑遭店主勒斃封牆 疑犯伴屍營業 以多部空氣清新機掩味
【Yahoo 新聞】日本北海道日高町發生駭人藏屍案。49 歲酒吧老闆松倉俊彥涉嫌殺害 28 歲護士工藤日菜野，並將遺體封於店內牆壁隱密空間。死者於去年 12 月 31 日失蹤，警方於 1 月 10 日發現遺體。疑犯供稱因金錢借貸爭執勒斃死者，犯案後僅休店一天便照常營業，更在店內擺放 4 至 5 部空氣清新機掩蓋異味。死者曾是該店員工，兩人同為「獵友會」成員。
【今日重點財經新聞】
《大行》滙豐研究予恒指今年底目標 31000 點 市場信心與企業盈利增長是關鍵
【AASTOCKS】滙豐環球研究發表展望報告，重申恒生指數至 2026 年年底目標為 31000 點，潛在升幅達 17.7%。該行預計成份股今年盈利增長可達 10%，並認為中國市場屬「信心故事」，需關注盈利交付及房價穩定。該行對中國內地、香港及印度市場持「增持」評級，並將新加坡與日本上調至「中性」。滙豐寄語來年馬年，希望亞洲股市能展現活力與速度。
香港 2025 年出生人數下降 人口壓力料將加劇
【彭博】香港出生率問題持續嚴峻，去年登記新生兒僅 31714 人，較 2024 年大減 14%，數字更跌破 2022 年疫情期間的低位，終結了連續兩年的增長勢頭。隨著勞動力減少，人口老齡化壓力倍增。政府預測到 2039 年，65 歲及以上人口比例將升至 31%。低出生率已成為東亞地區共同面臨的嚴峻挑戰。
日圓跌至 18 個月新低 財務大臣對匯率投機再發警告
【彭博】因市場傳出日本可能提前大選，日圓兌美元跌至 159.45 的 18 個月新低。財務大臣片山皋月今日重申對日圓走勢深感擔憂，表示不排除採取任何行動，暗示可能直接干預市場。在高市早苗成為首相熱門人選後，市場預期擴張性政策持續，加劇日圓拋售壓力。日本政府去年已投入約 1000 億美元支撐匯價。
【今日重點娛樂新聞】
蔡卓妍阿Sa生日會緋聞男友企 C 位 首度認愛健身教練：可以刪除緋聞兩隻字
【Yahoo 娛樂圈】Twins 昨日出席茶飲店活動吸引千人圍觀。蔡卓妍（阿Sa）被問到健身教練男友 Elvis 在其生日會站於中心位置時，甜笑回應「可以刪除緋聞兩隻字」，正式公開戀情。阿Sa坦言受男友影響生活變健康，更笑稱現在是「幸福肥」。談及入行 25 周年慶祝，拍檔阿嬌（鍾欣潼）開玩笑指若能在啟德開騷坐車巡迴就最理想。
陳志雲電視城留影被誤會離開商台返 TVB 長文解釋原因兼自爆試過向商台遞信
【Yahoo 娛樂圈】商台主持陳志雲早前在電視城外打卡及在節目中倒數，引發重返 TVB 接替曾志偉的傳聞。陳志雲今日發文解釋，指「再見」二字引發預期外的敏感反應，當日只是見客後順道打卡。他正式宣布將主持新節目《又係時候同一天講再見》，並坦承過往的確曾向商台遞信辭職，但具體留低原因則大賣關子，留待下回分解。
康子妮與林曉峰離婚回復單身 5 年後終遇新歡 情侶裝食茶餐廳勁貼地
【Yahoo 娛樂圈】康子妮（現名康滎舫）於 2020 年與林曉峰離婚後轉戰保險界成為 Top Sales。日前她被拍到與一名留金啡髮的男子身穿黑色情侶裝，於太子茶餐廳共進燒味飯，期間表現親暱。知情人士透露，兩人因工作相識並穩定交往，康子妮雖希望保護私隱保持低調，但曾向閨密表示不抗拒再婚，現時非常享受事業與社交生活。
