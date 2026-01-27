伊朗血腥鎮壓︱醫護估計多達三萬人死 當局被指貨車運走大批遺體 集體埋葬︱Yahoo

英國民眾在倫敦舉行燭光悼念活動，紀念伊朗示威中喪生的人士。(Photo by Andrea Domeniconi/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】伊朗多個城市連日爆發示威後，來自醫護人員、法醫部門及墓地職員的說法顯示，官方公布的死亡人數或遠低於實際情況。一名身處伊朗境內的醫生 Ahmadi 與超過 80 名醫療專業人員組成網絡，收集來自全國 12 個省份的數據，估算實際遇害人數遠超官方公佈的數字，真實死亡人數或高達 3 萬人以上。

根據《衛報》報道，今年初 Ahmadi 接獲多名急症室同事求助，指連日示威中受傷的年輕人，因擔心到公立醫院求醫會被識別及拘捕，紛紛避開正規醫療系統。Ahmadi 與妻子其後在政府醫院體系以外的地點，秘密為傷者治療，初期多為需要縫針的割傷。

至翌日情況急轉直下，送到他們面前的傷者多為近距離槍傷及嚴重刺傷，集中在胸口、眼睛及生殖器，死亡個案增加。Ahmadi 表示，單在該城鎮已錄得超過 40 人死亡。由於互聯網被封鎖，無法掌握全國情況，他遂聯絡遍及 31 個省份中 12 個省的逾 80 名醫護人員，整理觀察及數據，嘗試拼湊整體死傷規模。

雪糕車運送遺體

該醫療網絡結合多地人士的證詞，顯示暴力規模遠超官方數字。伊朗政府承認死亡人數超過 3000 人；人權組織 HRANA 則核實超過 6000 人死亡，另有逾 1.7 萬宗個案仍在調查，推算總數或約 2.2 萬人。部分海外醫生根據掌握資料，估計死亡人數或達 3.3 萬人或以上。阿赫馬迪與同僚認為，官方登記的死亡數字可能不足實際的 10％。

多名法醫部門職員及墓園職員指出，當局刻意隱瞞死亡人數，包括以雪糕車、運肉貨車運送遺體，並快速、集體埋葬。有殮房職員憶述，曾有多輛載滿遺體的貨車送抵，數量遠超設施冷藏能力，部分遺體其後被移走，但未有記錄顯示送往其他部門。

大批遺體被要求集體埋葬

在德黑蘭以西約 50 公里、卡拉季市的墓園，至少 3 名證人分別提到，短短兩日內有數以百計遺體被送抵，部分未經密封，堆疊於小型貨車內。獲准入內尋找親友遺體的人士表示，墓園職員稱短時間內「接收了數以千計遺體」，並接獲指示作集體埋葬，但部分人拒絕執行，擔心日後被追究責任。

醫護人員亦指出，遺體傷勢顯示並非零星衝突，而是有系統的殺害及致殘行為。兩個不同城鎮的法醫部門的職員表示，曾接收多具近距離頭部中槍的遺體，部分仍連接導尿管、鼻胃管或氣管。Ahmadi 稱，按醫療常規，病人死亡後會移除醫療器具，相關情況顯示部分人可能在接受治療期間被射殺。