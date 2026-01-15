渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
伊朗血腥鎮壓｜「街上瀰漫血腥味」 法醫中心通道房間排滿屍體 人們血泊中尋找親友｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】伊朗反政府示威持續逾半個月，當局展開血腥鎮壓，人權組織消息指至少造成1.2萬到2萬人死亡，路透社引述伊朗官員則指約有2000人喪生。BBC 核實數段影片顯示，德黑蘭南部卡赫里扎克法醫中心擺滿至少二百具遺體，現場大批民眾在尋找親人，失去親人的哀痛和哭泣聲不絕於耳。
人權活動通訊社：死者包括12兒童
伊朗反政府示威浪潮蔓延全國，政府上周四（8 日）開始實施大規模網絡封鎖，外界查核當地情況變得十分困難，總部位於美國的人權活動者通訊社HRANA 估計死亡人數超過2500人，其中包括 12 名兒童，但分析普遍認為實際數字遠超於此。
數段影片由身在美國的伊朗人權倡議者 Vahid 發布，並經 BBC 核實。影片拍攝於上周六（10日），地點是德黑蘭南部的卡赫里扎克法醫中心，建築物的通道、房間，全都滿布一排排屍體，地板血跡斑斑。
BBC 從影片中點算，其中一段影片有至少186 具遺體，另一段至少有178 具遺體，兩段影片可能包含部分重複遺體，因此無法得出確切數字，估計單是影片中已至少有 200 具遺體。
有遺體浸泡在血泊中
現場有分隔男女停屍區，許多屍體上有明顯傷口，有兩具遺體浸泡在血泊中，部分甚至被燒焦。這些遺體的屍袋上附有文件，或用白色筆寫着姓名、身分證號碼、出生和死亡日期等資訊。有三名男性罹難者的屍袋上標示死亡日期為1月9日，另一個屍袋上顯示死者16歲。
由於示威傷者眾多，當地醫院已經不堪重負，大批傷者被轉移到該法醫中心。影片中可見，現場有救護車、靈車和貨車，有工作人員檢查屍袋，並與死者家屬交談，一名男子表示靈車上一個屍袋中是他的妹妹。亦有大批民眾在場試圖辨認遺體，尋找親友，哀悼聲和哭泣聲不絕於耳。
拍攝者稱目睹逾 2,000 多具遺體
由於伊朗正大規模斷網，Vahid 表示，影片是由一位當地男子拍攝，再跋涉近1000公里，才得以利用鄰國的行動網路傳送影片。該名男子說，周六（10 日）那天曾目睹逾 2,000 多具遺體橫陳在地。
伊朗當局將示威者形容為「暴徒和恐怖分子」，稱有 100 名安全部隊人員喪生，安全部隊展開鎮壓，最血腥的行動發生在上周四（8 日）和周五（9 日），當時流亡已故國王巴勒維的兒子芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）呼籲民眾走上街頭，反抗最高領袖哈梅內伊。
有家屬被要求把遺體葬在城外
「街上瀰漫著血腥味，他們殺了太多人，大多是朝頭部和臉部開槍」BBC 引述一名伊朗民眾指，遇難者包括學生和年輕人，亦有並非示威者的人。23歲的時裝設計系學生Robina Aminian原本希望去米蘭深造，同樣在周四於德黑蘭被槍殺，她的母親花了約六小時到德黑蘭領回她的遺體，抱著心愛的女兒回程，卻無法把她帶回家，安全部隊要求把遺體埋葬在城外。
伊朗司法部門早前發出警告，所有示威者會被定性為「真主的敵人」，意味在當地可判處死刑，更有人權組織指，已有首宗被判死刑案例，亦有人因為害怕當局開始新一輪處決報復，選擇逃離伊朗。
