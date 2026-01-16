伊朗血腥鎮壓｜家屬領遺體困難重重 有人遭索數萬元 德黑蘭煞停 800 宗處決｜Yahoo

伊朗國家電視台畫面截圖顯示，德黑蘭街頭遺下燒毀的汽車橫，當地示威浪潮有放緩跡象。IRIB via WANA(West Asia News Agency) via REUTERS

【Yahoo 新聞報道】伊朗大規模反政府示威持續大半個月，近日在政府鐵腕鎮壓下有放緩跡象；自 1 月 8 日起實施的斷網逐步解封，海外親屬陸續獲悉親友死訊，惟在當地遺體領取程序卻傳出敲詐醜聞。有家屬指被要求支付數千美元才能領回遺體，有人因無力支付被迫空手而回。曾揚言會出手干預的美國總統特朗普指，收到消息殺戮已停止，當局暫緩800宗處決，暫時將觀望形勢發展，但未完全排除動武可能。

當局繼續搜捕示威者

伊朗自去年 12 月底因經濟蕭條爆發示威浪潮，並迅速蔓延全國，遭政府血腥鎮壓，當地消息指造成至少過萬死，總部設於美國的人權活動通訊社HRANA稱至今已有超過 2,600 人在鎮壓中身亡，包括 13 名兒童，至少有 18,470 人被捕。惟目前當地仍處於封網狀態，實際傷亡數字難以核實。

廣告 廣告

據《衛報》，周四（15 日）伊朗境內示威浪潮在當局嚴厲鎮壓後有放緩跡象，德黑蘭街頭一度較為平靜。官方鎮壓行動仍在持續，當局繼續搜捕示威者，稱他們為「恐怖分子」，並搜索星鏈（Starlink）衛星天線。

伊朗當地示威持續大半個月 (West Asia News Agency) via REUTERS

官方播審問片

官方電視台播出影片，片中強硬派首席大法官 Gholamhossein Mohseni Ejei 親自審問還押者，指控罪名包括向以色列通報消息等，一名被指向安全部隊投擲石塊的女子在片中回應指「我不知道發生了什麼事，為什麼我會做這麼愚蠢的事情。」

人權組織對被捕者疑遭「逼供」表示關注，挪威「Iran Human Rights」表示，在法律程序前播出疑似在脅迫下取得的「供詞」，違反無罪推定原則。

示威期間街上有人圍着火堆跳舞

特朗普疑「轉軚」

美國總統特朗普早前揚言介入，1月13日又發文鼓勵伊朗民眾繼續抗議，稱「援助正在趕來」，但最新態度出現轉變。特朗普表示接獲消息，伊朗當局正停止殺戮，且「沒有處決計劃」；白宮新聞秘書Karoline Leavitt其後表示，800 宗處決已被叫停，美方警告如殺戮持續將有「嚴重後果」，仍在密切關注局勢，美方仍「保留所有選項」。

在聯合國安理會會議上，美國駐聯合國大使 Mike Waltz 稱，美方支持「勇敢的伊朗人民」，重申特朗普表明「所有選項都在桌上」；伊朗駐聯合國大使Hossein Darzi 批評美方以關注人權為藉口，實際為引起政治動盪及軍事介入鋪路。

有伊朗人在網上對特朗普在軍事干預問題上態度明顯轉變表示失望，《衛報》報道指，多名中東領導人曾極力遊說特朗普不要發動攻擊，因為勢必會導致伊朗對區內各美國基地作出反擊。分析指，今次示威潮似乎未能動搖伊朗政權。

海外僑民收到親友死訊

伊朗擁有龐大海外社群，不少人於 1979 年伊朗革命後離開，單在歐洲已有至少 50 萬名伊朗人居住。近日陸續有境內電話可打通至國外，開始陸續有國內伊朗人報平安或通報噩耗。40 歲的Hali Norei表示，得知 23 歲姪女Robina Aminian在德黑蘭遭槍擊身亡，感到悲痛不已。她指，親屬前往辨認遺體時，看見「數以百計」年輕人遺體。

她指，Aminian是「充滿活力與夢想」的孩子，夢想到米蘭深造修讀時裝設計，但當局拒絕批准家人把Aminian遺體帶返家鄉，家人被迫設法偷偷把遺體帶走，死者母親在車上一直把她的遺體放在膝上痛哭，但遭到安全部隊尾隨，家人嘗試聯絡多間清真寺安排喪禮未果，最後被迫在路旁自行挖土把Aminian下葬。

家屬被索金錢以取回遺體

更多民眾領取親友遺體過程困難重重。有人前往取回遺體反遭拘捕；有人指被要求需支付一筆「巨額金錢」才獲准在太平間辨認遺體；有人指接獲當局要求，必須低調處理喪禮，警告如有人呼喊口號，會把遺體收回。

據BBC，多個家庭表示，當局要求家屬支付金錢才肯交還遺體。北部拉什特（Rasht）一個家庭指，安全部隊要求支付約 5,000 美元（約港幣 39,000 元）才會交還遺體；在德黑蘭，一名庫爾族工人的家人指，被要求支付約 7,000 美元（約港幣 55,000 元）才可領回遺體，家人因無力支付而被迫離開。

來源：BBC 、the Guardian、the Guardian