伊朗質疑美方是否認真看待磋商
（法新社德黑蘭8日電） 美國持續制裁伊朗之際，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示德黑蘭對華府缺乏信任，甚至懷疑美國是否真心希望透過磋商解決當前的雙邊關係危機。
法新社報導，阿拉奇在首都德黑蘭舉舉行的一場論壇中指出，美國持續制裁伊朗且近期在中東加強軍事部署，「引發我們質疑對方是否真心準備展開真正的磋商，我們正密切注意局勢和評估各項訊號，之後再決定是否繼續磋商」。
阿拉奇也說：「伊朗已經為了自身的和平核子計畫和鈾濃縮付出沉重代價」，強調「為何我方如此堅持鈾濃縮，即使戰爭強加於我們身上，我方也拒絕放棄？因為沒人有權支配我們的行為」。
阿拉奇（Abbas Araghchi）昨天表示，希望儘快恢復與美國的談判，同時重申德黑蘭的紅線，示警美國勿發動任何攻擊。他強調，若美國攻擊伊朗領土，德黑蘭將鎖定美國在該地區的軍事基地作為目標。
同時，與伊朗談判的美國首席代表魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）訪問位於阿拉伯海的美軍航艦林肯號（USS Abraham Lincoln），凸顯美國軍事行動的威脅依然存在。
美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體上發文表示，這2名高層官員登上這艘核動力艦艇進行視察。
魏科夫在個人社群媒體發文說，這艘航艦及其打擊群「守護我們安全，並貫徹川普總統以實力維護和平的訊息」。
其他人也在看
美伊阿曼談判剛結束 特朗普下令全球貿易連坐25%關稅 伊朗擺陣16馬赫導彈
2026 年 2 月 6 日，美伊關係再度陷入極端緊繃。特朗普政府在阿曼核談判結束之際，悍然簽署行政命令對與伊朗貿易的國家加徵 25% 關稅，實施「極限施壓」。儘管雙方在馬斯喀特就「繼續對話」達成初步共識，但德黑蘭隨即展示射程覆蓋中東的先進導彈並進入戰備狀態。在外交博弈與軍事對峙的雙重壓力下，全球金價與油價應聲齊漲。
日本眾院大選牽動亞太！WSJ：高市早苗勝出恐向中國釋放關鍵訊號
針對今日（8 日）進行投開票的日本眾議院選舉，美國《華爾街日報》（WSJ）日前分析指出，作為全球第三大經濟體與亞洲重要戰略角色，日本選舉結果不僅牽動國內政局，也對美國與整個亞太地區的局勢具有關鍵影響。
美中關係再現變數！中國警告對台軍售恐影響特朗普4月訪中行程
《金融時報》週五 (6 日) 報道指出，中國已向美國發出警告，若華府推動新一批對台軍售，可能影響美國總統特朗普預計於 4 月訪問中國的行程。消息顯示，北京方面已向美方明確表達，相關軍售若持續推進，恐導致雙邊高層互動受阻，甚至衝擊領導人會晤安排。
力挺格陵蘭主權 加拿大與法國設領事館
（法新社努克6日電） 加拿大與法國今天在格陵蘭首府努克（Nuuk）開設領事館，藉此展現對這塊丹麥自治領土的支持。加拿大與法國今天在努克正式開設新領事館。
英國金融時報稱 美國在特朗普與習近平舉行峰會前考慮新的對台軍售
【彭博】— 據英國《金融時報》報導，美國正籌備對台灣出售新一批武器，而對台軍售問題已令中方官員深感不安，甚至可影響美國總統特朗普計畫在4月訪問中國的安排。
特朗普調整美國軍售政策！國防支出、戰略性高國家優先拿武器
白宮於周五（6 日）表示，美國總統特朗普已簽署一項行政命令，重新調整美國武器的銷售對象優先順序，未來將優先提供給國防支出較高、且在其所屬區域具有戰略重要性的國家。
美伊談判前景暗淡？伊朗不願退讓核問題、美國持續施加軍事壓力
在緊張氣氛籠罩下，美國與伊朗近日於阿曼展開新一輪接觸，這是自去年 6 月美國空襲伊朗核設施、導致雙方談判中斷以來，兩國首次重新對話。伊朗外交部長阿拉格齊在會後表示，本次會談「開局良好」。然而，雙方似乎仍存在分歧。
阿曼會談後立刻出手 美制裁伊朗石油出口、鎖定14船隻
（法新社華盛頓6日電） 美國與伊朗於阿曼（Oman）結束一天間接會談後不久，美方今天宣布新的制裁措施以遏制伊朗石油出口，包括鎖定14艘船隻。美國國務院表示，將下令阻斷任何與14艘被指用於運輸伊朗石油船隻的交易，包括懸掛土耳其、印度及阿拉伯聯合大公國旗幟的船隻。
日本選民即將對高市早苗的領導力作出評判
【彭博】— 日本選民將於周日前往投票站，對首相高市早苗領導的政府進行投票表決。高市早苗正試圖鞏固自己的執政地位，並為支出和投資計畫爭取明確的授權，這些計畫已經讓一些投資者感到不安。
伊朗警告美國：若遭攻擊將反擊中東美軍基地、核談判仍限縮議題
伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）周六（7 日）表示，若美國在中東地區集結的軍事力量對伊朗發動攻擊，德黑蘭將鎖定美國在區域內的軍事基地進行反擊，但強調此舉不應被視為對駐在國家的攻擊。
伊朗外長盼復談 劃紅線警告美方：勿動武
（法新社巴黎7日電） 伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，他希望能夠盡快恢復與美國的談判，同時重申德黑蘭的紅線，並警告美國勿發動任何攻擊。阿拉奇同時警告，若美國攻擊伊朗領土，德黑蘭將鎖定美國在該地區的軍事基地作為目標。
特朗普發「奧巴馬夫婦變猿猴」捱轟拒道歉 白宮：職員誤發
美國總統特朗普周四（5日）在社交媒體Truth Social發布一段惡搞影片，片中諷刺前總統奧巴馬夫婦為猿猴，惹起爭議，部分共和黨國會議員也炮轟其種族歧視，白宮12小時後辯稱為職員誤發並刪除影片。特朗普稱，只看了影片的「開頭部分」，沒有看過結尾，並拒絕道歉。該段畫面把奧巴馬夫婦頭像，放在跳舞的猿猴身體上，出現在涉事影片的最後，並配上電影《獅子王》的背景音樂，影片大部分內容宣稱2020年美國總統大選涉投票舞弊，導致當年特朗普落選。
長和賣港口｜丘應樺召見巴拿馬駐港總領事 對法院裁決表達強烈不滿 批巴方自毀國家信用｜Yahoo
長和賣港口事件，巴拿馬最高法院上周裁定，長和旗下「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company, PPC）營運的巴拿馬運河兩端港口特許經營合約違憲。中國政府和香港政府早前已對裁決表達不滿，商務及經濟發展局局長丘應樺昨日（6 日）再次召見巴拿馬駐港總領事，重申對裁決的強烈不滿和反對。
美台開發攻擊型無人機 完成整合系統測試
【on.cc東網專訊】美國國防安全廠商Kratos公司與台灣中山科學研究周五（6日）宣布，雙方合作開發「勁蜂四型」攻擊型無人機系統已成功在美國通過整合測試，未來將在台量產。此計劃最終目標是在台灣部署大量「勁蜂四型」無人機系統，以提供具成本效益的戰力規模，兼具阻嚇
法國在格陵蘭開設領事館 為首個在格陵蘭設領事機構的歐盟國家
法國在格陵蘭開設領事館，成為首個在格陵蘭設立領事機構的歐盟國家，由普瓦里耶出任法國駐努克總領事。
承諾不買俄油+擴大進口美製品 川普點頭取消印度25%懲罰關稅
美國取消對印度 25% 俄羅斯相關關稅，換取印度承諾減少俄羅斯能源依賴並擴大採購美國能源與軍備。此舉被視為美印戰略合作升級的重要里程碑，也可能重塑全球能源與供應鏈格局。
意大利稱受憲法限制無法參與和平委員會
意大利外長塔亞尼表示，由於憲法限制，意大利無法參與美方提出成立的和平委員會。塔亞尼接受意大利傳媒訪問時表示，意大利憲法與和平委員會章程存在衝突，從法律角度看，這是一個不可逾越的障礙。他說意大利願意就和平相關的倡議展開討論，亦準備在加沙問題上發揮積極作用，包括以培訓巴勒斯坦警察的方式進行。美國傳媒早前報道，美國計劃本月19日在首都華盛頓舉行和平委員會首次領導人會議，討論加沙地帶重建問題。報道引述美國官員表示，白宮希望利用這次會議，推動加沙停火第二階段協議的實施，並為加沙重建籌集資金。據報峰會籌備工作仍處於初期階段，計劃仍有可能發生變化。（BC)#意大利 #和平委員會
特朗普擬於2月19日召開「和平委員會」！首場會議 聚焦加薩停火
一名美國官員及來自四個成員國的外交官指出，白宮正規劃於 2 月 19 日舉行美國總統特朗普所稱的「和平委員會」（Board of Peace）首次領袖會議，聚焦加薩局勢。
日相高市早苗允諾提升日本安全
（法新社東京7日電） 日本眾議院選舉明天投開票，首相高市早苗今天在選前造勢中向選民喊話，允諾促進日本繁榮和提升安全。選前民調顯示，自民黨領導的高市早苗執政陣營有望在明天選舉大獲全勝，在眾議院拿下2/3席次。
美伊核談判在阿曼重啟 伊朗武裝部隊今晚起進入最高戒備狀態
據伊朗外交部一名官員的消息，伊朗武裝部隊將從周五（6 日）晚間起進入數日乃至數月以來最高級別戒備狀態。