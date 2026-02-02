伊朗鎮壓死傷人數陷爭議 當局罕有承諾公開死者名單 改革派促獨立調查︱Yahoo

有示威者在英國示威，聲援伊朗政權。 (Photo by Vuk Valcic/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】伊朗近日爆發示威及鎮壓引發的死傷數字爭議持續升溫，當局早前宣布將會監督並公布死者名單，以回應外界對死亡人數的質疑。官方由「烈士與退伍軍人事務基金會」公布的死亡人數為共 3,117 人，當中包括安全部隊成員；不過，民間與人權組織估算的人數遠高於此，部分說法甚至指多達三萬人喪生。

位於美國的「人權活動人士通訊社」（Human Rights Activists News Agency）稱，已核實逾 6,300 人喪生，並正調查另外 1.7 萬宗舉報。

廣告 廣告

國際特赦組織希臘分會在希臘國會外聲援伊朗民眾。 January 30, 2026. REUTERS/Louisa Gouliamaki

學者倡家屬上載死者資料 惟憂被當局報復

綜合外媒報道，伊朗改革派認為，由政府主導的身分核實及公布安排欠缺足夠透明度，未必能化解對死亡人數的爭論。德黑蘭大學法律教授、曾因批評政府而入獄的 Mohsen Borhani 表示，公開死者名單是正面一步，原因是過往大型示威中，民眾面對死傷資訊「幾乎完全缺乏」。

他提出，若要增加透明度，可設立網站公布死者姓名，避免資訊「單方面」流出；同時讓市民可在不被識別身分的情況下，上載死者資料，再由網站負責核實及補充每個個案所需資訊。不過，他亦指，願意公開死者身分的家屬或面對報復風險，特別是當家屬堅稱死者死於安全部隊之手。

德黑蘭教師工會亦發聲明要求釋放所有被捕人士，形容在不足 1 周內，出現當代伊朗史上最血腥的鎮壓之一。改革派分析家 Ahmad Zeidabadi 則表示，國家與社會之間的信任裂痕已極深，民眾不再相信官方數據。他認為最好的解決方案是委託聯合國事實調查團處理，以免反對派或外國對調查結果存疑。

協助伊朗總統當選的改革派聯盟「改革陣線」（Reform Front）則倡議成立獨立委員會，「調查這場史無前例的災難，並向伊朗國民提交一份透明及坦誠的報告」。

前總統魯哈尼（Hassan Rouhani）首次就事件表態，指這場由年輕一代主導的示威反映國家需要重大變革，他呼籲成立政黨及停止對選舉候選人的審查。

前總統魯哈尼（Hassan Rouhani） (Photo by Iranian Presidency/Handout/Anadolu Agency via Getty Images)

大部分被捕者是家庭經濟支柱

目前仍有數以萬計人士被扣留，安全部隊持續搜捕被指為示威「主謀」的人。據外媒引述律師透露，大部分被捕者出生於 1980 年至 1985 年之間，是家庭的經濟支柱，他們多來自基層，無力支付保釋金，初步面臨二至五年的監禁。

在眾多被捕者中， 26 歲的男裝店店主 Erfan Soltani 於 1 月 8 日被捕，曾傳出他在極短時間內被判處死刑，引起國際關注。伊朗司法部隨後否認執行死刑，稱案件只涉可判監的國安相關控罪。Soltani 的代表律師證實，Soltani 已在 1 月 31 日獲准保釋。