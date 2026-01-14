伊朗鎮壓示威 歐盟擬祭新一輪制裁

（法新社布魯塞爾13日電） 歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，歐盟將「迅速」提出對伊朗的新一輪制裁行動。

伊朗近日鎮壓大規模抗議活動，導致傷亡人數急劇增加。

范德賴恩在網路發文說：「伊朗死傷人數不斷攀升，令人震驚。在此明確譴責過度使用武力與持續限制自由的行為。」

她還說，歐盟將迅速對涉及鎮壓行動的人提出進一步的制裁措施。