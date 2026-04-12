伊朗：敵人誤判將陷荷莫茲海峽致命漩渦中
（法新社德黑蘭12日電） 伊朗伊斯蘭革命衛隊今天表示，伊朗安全部隊已經全面掌控關鍵航運咽喉荷莫茲海峽，警告如有任何誤判，敵人將會受困其「致命漩渦」之中。
在美國和伊朗和平談判未能達成協議後，美國總統川普下令美國海軍立即開始封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），攔截所有在國際水域向伊朗支付通行費的船隻，並摧毀伊朗在海峽中布設的水雷。
伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）海軍在社群平台X以波斯文發文指出：「所有通航…都在武裝部隊的完全掌控之下。」
貼文同時表示：「如果敵人有任何錯誤舉動，都將會被困在海峽的致命漩渦之中。」這則發文還附上一段船隻遭到瞄準的影片。
伊朗半官方梅爾通訊社（Mehr News Agency）稍早報導，國會副議長巴拜伊（Haji Babaei）表示，荷莫茲海峽是德黑蘭的紅線。
他指出，這道海峽完全掌控在伊朗手中，「通行費必須以（伊朗貨幣）里亞爾（rial）支付」。
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