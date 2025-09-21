伊朗：歐洲恢復制裁 將暫停與IAEA合作

（法新社德黑蘭20日電） 伊朗最高安全機構今天表示，英國、法國和德國重新實施聯合國制裁的行動，將「實質上中止」伊朗與聯合國核子監督機構的合作。

最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）透過電視發表聲明：「儘管外交部已與（國際原子能）總署合作，並提出解決問題的方案，但歐洲國家的行動將實質上中止與總署的合作進程。」 這個聲明是在聯合國安全理事會（UNSC）19日表決重新實施先前被凍結的聯合國制裁之後發表的。此前，歐洲各國政府啟動這項有10年歷史的核協議中的「回彈」（snapback）機制，指控伊朗未遵守協議。

這項表決意味著，作為交換伊朗在2015年核協議中限制其核活動而暫停的制裁，將在9月28日重新生效，除非伊朗能在接下來一週說服安理會讓步。 德黑蘭表示，歐洲列強的舉動破壞與國際原子能總署（IAEA）數月來的互動，這些努力本旨在恢復監督並確保伊朗遵守國際規範。 本月初，伊朗與國際原子能總署在開羅達成協議，原本可恢復對伊朗核設施的檢查。以色列和美國6月攻擊伊朗核設施，因此暫停這些檢查。