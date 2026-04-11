伊朗：與美歷經15小時會談結束 預計日出後續談

保銀資產管理有限公司首席經濟學家張智威發速評，指國家主席習近平在今天與台灣在野黨領袖(國民黨主席鄭麗文)的會晤中傳達了一項重要訊息：「只要是有利於兩岸關係和平發展的主張我們都歡迎，只要是有利於兩岸關係和平發展的事我們都會盡力去做」，他認為這是一則重要的訊息。它顯示北京方面強烈傾向以和平方式處理與台灣的關係。又認為這則訊息降低了兩岸爆發軍事衝突的風險。這則訊息對中國大陸和台灣雙方都有益處。另外，早前他亦回應，內地3月份生產者物價指數(PPI)轉為正值。目前尚不清楚其中有多少是受中東衝突導致的供應疲軟所驅動，又有多少是受反衰退運動帶動的需求強勁所驅動。中東局勢仍充滿高度不確定性，許多國家(包括中國)的通脹前景亦然。他預期，北京當局在現階段將維持政策立場不變，並等待外部環境趨於明朗。 (SY)#內地PPI #保銀資產

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