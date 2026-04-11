伊朗：與美歷經15小時會談結束 預計日出後續談

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伊朗新任最高領袖遭「毀容」傷勢證實 神秘面紗籠罩
Investing.com - 來自德黑蘭的報導顯示,伊朗新任最高領袖莫吉塔巴·哈梅內伊在2月導致其父親喪生的空襲中遭受嚴重毀容傷害。
荷姆茲海峽「過路費」議題延燒！這兩個東南亞鄰國也吵了起來
美伊達成停火協議後，荷姆茲海峽的通航問題卻意外引爆新加坡與馬來西亞的外交口水戰。 香港《南華早報》報導，新加坡外長維文周二 (7 日) 在國會明確表態，拒絕就海峽通行權與伊朗談判，堅稱依據《聯合國海洋法公約》，通行是國際社會的固有權利，而非沿岸國授予的特權或需付費購買的許可，即
美伊11日談判 中國可能成為關鍵擔保方
（法新社伊斯蘭馬巴德10日電） 美伊談判11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德登場，官方消息人士與專家指出，北京當局不僅協助促成這場談判，也可能成為確保永久停火的關鍵要角。以色列與美國自2月28日發動攻擊以來，這場戰爭已奪走數千條人命並重創全球經濟，即將到來的美伊談判為終結這場戰火帶來一絲渺茫的希望。
衛報：以色列總理尼坦雅胡把一切都賭在戰爭上 美伊停火讓他成為最大輸家
英國《衛報》周三 (8 日) 發表評論文章指出，以色列總理尼坦雅亞胡將國家命運全押在針對伊朗的軍事冒險，卻在美伊達成停火協議後淪為「最大輸家」。 文章指出，尼坦雅胡政府基於對伊朗局勢的一廂情願判斷，強行推動戰爭，最終未能實現推翻政權、奪取核武或實質削弱伊朗等任一核心目標，反而使
CNN報導稱美國情報顯示中國準備向伊朗提供武器
【彭博】--
巴拿馬總統試圖修補與中國關係 冀兩國局勢能夠緩和
巴拿馬總統Jose Raul Mulino稱，不希望與中國產生問題，希望局勢能夠緩和下來，並且與中國恢復正常的政治關係。 巴拿馬與中國的關係因巴拿馬接管長和(00001.HK)旗下子公司營運的兩座港口而變得緊張。較早時，巴拿馬外長指責中國加強對懸掛巴拿馬國旗的船隻進行檢查是報復行為。不過，Mulino最新試圖緩和與中國的緊張關係，稱此類檢查在全球航運中並不罕見，認為這與政治報復無關，巴拿馬已向中國當局表達關切，並希望核實扣留船隻進行檢查的依據。 本周，長和(00001.HK)旗下巴拿馬港口公司表示，已就馬士基與巴拿馬接管貨櫃碼頭事宜，對馬士基啟動仲裁程序。Mulino拒絕就事件發表評論，稱事件與政府無關。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
巴拿馬總統：不想與中國衝突 雙方之間的問題可以解決
巴拿馬總統穆利諾表示，不想與中國發生衝突，希望雙方緊張局勢能夠緩和，並恢復正常的政治關係，認為巴中之間的問題可以解決。 穆利諾在巴拿馬運河的巴爾博亞港視察後，被記者問及懸掛巴拿馬國旗的船隻在中國港口被扣留一事，他回應指，相關情況在航運業並不罕見，在利比里亞和馬紹爾群島等地註冊的船隻亦有受影響，不認為中方是因為巴拿馬政府收回長和(00001)對巴拿馬運河碼頭經營權而作出政治報復，當局已向北京表達關切，希望確認中方扣留船隻的依據。#巴拿馬 (ST)
縮減編制｜政府削減1萬個公務員職位 警隊空缺近6500人
隨着社會有要求縮減公務員規模與港府面對財政壓力，本屆政府任內推行「資源效率優化計劃」及優化人力資源運用，預計在...
中國軍方AI系統在模擬攻擊中超越人類指揮官，決策速度快 43% 且準確率超過 90%
中國最近開發出一種軍事人工智能，作為數位參謀長。根據《南華早報》的報導，這個自主人工智能系統由中國人民解放軍和國防科技大學設計。在模擬的兩棲突擊中，該系統的決策速度比資深指揮官快了 43%，並在通訊干擾期間保持超過 90% 的準確性。這證明該系統能比人類更有效地應對戰爭的混亂局面。 中國軍方已將這種自主人工智能系統整合進其營級指揮結構中，以便更好地應對戰鬥中的摩擦。該系統結合了大型語言模型（LL...
法國計劃將政府系統從 Microsoft Windows 轉向 Linux 以減少對美國科技的依賴
法國正在加強努力，以減少對美國科技的依賴，這顯示出各國政府對數字控制的看法正在發生更廣泛的變化。該國計劃將部分政府系統從 Microsoft Windows 遷移到 Linux，這是一種開源操作系統。官員們認為此舉是為了加強國家基礎設施的安全性，並限制對外國科技供應商的依賴。變更將首先在法國的數字機構 DINUM 內部開始，但當局尚未公佈具體的時間表，也未確認將使用哪種 Linux 發行版。對於這...
川普向北約下「最後通牒」：不提交確保荷姆茲海峽安全具體軍事計畫就「退出」
美伊與以色列衝突引發連鎖效應，美國與北約盟友在荷姆茲海峽護航議題上出現嚴重分歧。川普政府傳出考慮調整駐歐美軍部署、撤出部分盟國並重新分配軍力，加劇跨大西洋關係緊張。北約內部在軍費、戰略配合與合法性問題上意見分歧擴大，歐洲
保銀資產: 習近平會見鄭麗文言論傳達北京強烈傾向以和平處理與台關係
保銀資產管理有限公司首席經濟學家張智威發速評，指國家主席習近平在今天與台灣在野黨領袖(國民黨主席鄭麗文)的會晤中傳達了一項重要訊息：「只要是有利於兩岸關係和平發展的主張我們都歡迎，只要是有利於兩岸關係和平發展的事我們都會盡力去做」，他認為這是一則重要的訊息。它顯示北京方面強烈傾向以和平方式處理與台灣的關係。又認為這則訊息降低了兩岸爆發軍事衝突的風險。這則訊息對中國大陸和台灣雙方都有益處。另外，早前他亦回應，內地3月份生產者物價指數(PPI)轉為正值。目前尚不清楚其中有多少是受中東衝突導致的供應疲軟所驅動，又有多少是受反衰退運動帶動的需求強勁所驅動。中東局勢仍充滿高度不確定性，許多國家(包括中國)的通脹前景亦然。他預期，北京當局在現階段將維持政策立場不變，並等待外部環境趨於明朗。 (SY)#內地PPI #保銀資產
川普警告:中國若向伊朗運送武器將面臨「大問題」
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荷莫茲海峽遺失水雷阻礙「安全重開」停火條款 - 紐約時報
Investing.com - 根據紐約時報報導,中東衝突出現了關鍵的技術僵局,伊朗承認無法定位或清除其在荷莫茲海峽布設的所有海軍水雷。
伊朗議會：將提案永久禁止與美以有關油輪通過航霍爾木茲海峽
美國和伊朗在巴基斯坦首都伊斯蘭堡和談前夕，伊朗議會國家安全與外交政策委員會主席阿齊茲表示，議會將提出一項議案，永久禁止與美國和以色列有關的運油輪通過霍爾木茲海峽，與以色列有關或往返以色列的船隻，不論軍用或民用亦一律禁止通行，禁令同時適用於對伊朗和代理人採取行動、危害伊朗安全的敵對國家。 俄羅斯塔斯社早前引述伊朗消息人士指，在現時停火狀態下，伊朗每日限制少於15艘船隻通過海峽，由伊斯蘭革命衛隊監督執行，已通知區內各國最新安排，又指這條重要航道不會再回到戰前狀態。報道引述知情人士指，中東產油國已要求亞洲煉油廠提交4月和5月的原油裝船計劃，為恢復經霍爾木茲海峽運輸做準備。#美股 #霍爾木茲海峽 (ST)
美伊談判延續至第二天,德黑蘭拒絕荷莫茲海峽相關要求
Investing.com - 據與伊朗安全部門有關聯的塔斯尼姆通訊社報導,伊朗拒絕了美國對荷莫茲海峽控制權提出的所謂"過分要求",此時高級別談判於當地時間週日早上在伊斯蘭堡恢復。
穆傑塔巴：霍爾木茲海峽進入新階段 向侵略者追究損失賠償
伊朗最高領袖穆傑塔巴說，伊朗將會向侵略者追究戰爭損失賠償，又說霍爾木茲海峽的管理將進入新階段。穆傑塔巴形容，伊朗民族已經在這場強加於伊朗的戰爭當中，取得決定性勝利。他重申，伊朗過去和現在都不尋求戰爭，但伊朗絕對不會放棄正當權利，在這個方面，伊朗將地區抵抗陣線視為一個整體。另外伊朗外交部發聲明重申，全面停戰談判能否舉行，要取決於美國是否在中東地區所有戰線、尤其是在黎巴嫩，履行停火承諾。發言人巴加埃表示，伊朗強烈譴責以色列在黎巴嫩的軍事行動，形容黎巴嫩戰線停火是方案的一部分，任何與此違背的行動或立場，都是代表美國未能履行承諾。巴加埃確認，巴基斯坦政府已經邀請伊美雙方前往伊斯蘭堡對話，伊方正在研究相關安排，出訪計劃確定後，將公布伊朗代表團成員名單。 (WL)
特朗普據報要求以色列減少對黎巴嫩打擊
據美國全國廣播公司(NBC)周四引述華府官員稱，總統特朗普要求以色列總理內塔尼亞胡減少對黎巴嫩的打擊，以確保美國與伊朗的談判順利進行。美國與伊朗早前達成為期兩周的停火協議，美國白宮新聞秘書萊維特較早時在記者會稱，美伊將於當地時間周六(11日)上午，在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行首輪會談。不過，談判前景仍未明朗，以色列襲擊黎巴嫩後，伊朗再度關閉霍爾木茲海峽，美伊互相指責對方違反停火協議。伊朗外交部發言人在社交媒體上表示，外交部長阿拉格齊(Abbas Araqchi)與多國外長就美伊宣布停火後的中東局勢進行通話，指出美方在伊核談判期間曾兩次對伊朗實施軍事打擊，鑑於美國屢次違背承諾，國際社會正悲觀地關注着美國的表現；以色列襲擊黎巴嫩並造成大量人員傷亡是「延續地區戰爭、破壞外交的犯罪行為」，其後果應由美國承擔。在前一天，以色列在短短十分鐘內對黎巴嫩發動約100起攻擊，根據黎巴嫩衞生部最新統計，這些攻擊造成303人死亡，1150人受傷。 (WL)
川普政策引反感 53%英國民眾批美國為「全球負面力量」
最新民調顯示，伊朗戰爭與美國對外軍事行動使英國民眾觀感急轉直下，超過半數認為美國是全球負面力量。隨不信任升高，英國社會也逐漸傾向加強與歐洲合作。
賀錦麗考慮2028再選總統
（法新社紐約10日電） 美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天向民主黨支持者釋出迄今最明確的訊號，表示正考慮在2028年再次競選總統。賀錦麗在前總統拜登（Joe Biden）任內擔任副總統，2024年總統大選敗給川普。