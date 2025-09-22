從電車男女神到豪門媽媽！ 伊東美咲的秘密人生大揭露！

街頭挖角的福島女孩

伊東美咲，1977年5月26日生，福島縣磐城市人，A型血，171公分高挑身材，家裡超熱鬧，爸媽、姊弟妹加祖父母一共8口！她高中時在福島縣立遠野高中的日子沒讀完就中退，

後來轉到大阪千代田高級中學畢業，還考進千代田短期大學念幼教，拿了保姆、幼稚園老師跟社會福利主任的執照。她在訪問裡笑說：「小時候夢想是當幼稚園老師，誰知道會變明星！」😄 這劇本，根本像日劇女主角！

廣告 廣告

1999年，她在大阪心齋橋逛街時被星探相中，瞬間人生大逆轉！成了朝日啤酒第13代代言女孩，還簽約《CanCam》當專屬模特兒，拍了資生堂《Pienu》、Gateway電腦跟Choya梅酒的廣告。

粉絲在Instagram留言：「那時的Misaki像從漫畫走出來的！」2000年，她靠單發劇《らぶ・ちゃっと》踏進演藝圈，同年《ラブコンプレックス》是她的首部連續劇，這開局簡直像火箭衝天！

電車男封神的輝煌年代

伊東美咲的2000年代，簡直是她的主場！2001年《新・お水の花道》、2002年《ごくせん》、《逮捕しちゃうぞ》，讓她從模特兒變成螢幕寵兒。2003年電影《模倣犯》是她的大銀幕初登場，

還當了「世界盃排球賽」的勝利女神，2004年雅典奧運預選跟2005年世界女排大獎賽也繼續這角色，粉絲在X上回味：「Misaki一出場，感覺日本隊都贏定了！」

2004年的電影《海貓》讓她大膽挑戰尺度，拿下第28回日本アカデミー賞新人俳優賞！2005年的《電車男》更是直接封神，她演的愛瑪仕（青山沙織）讓劇集收視衝破20%，

粉絲狂喊：「這就是完美女友！」她在訪談中說：「演愛瑪仕時，我試著把溫柔融入每一個眼神。」這角色讓她拿下エランドール賞新人賞，2006年CM數量還稱霸業界！

其他經典劇有《ランチの女王》、《東京ラブ・シネマ》、《タイガー&ドラゴン》、《危険なアネキ》、《サプリ》、《山おんな壁おんな》、《エジソンの母》，

電影則有《黄泉がえり》、《呪怨》、《いぬのえいが》、《電影 電車男》。粉絲在Instagram感嘆：「Misaki的劇，陪我度過整個青春！」😌

豪門婚禮與新加坡的幸福生活

2009年11月，伊東美咲跟京樂產業社長榎本善紀閃婚，在夏威夷辦了超浪漫婚禮，粉絲直接震驚！2010年3月她宣布懷孕6個月，6月生下長女，決定暫停女優工作，專心當全職媽媽。

2011年東日本大震災，她參加事務所「Message 2011」慈善活動，睽違公開露面，粉絲感動留言：「女神還是那麼美！」2014年5月她宣布復出，還開了官方博客，

但2015年3月懷第二胎，6月生下長男，又暫停演藝路。2019年末三女出生，家庭幸福到爆表！

現在，她帶著家人住在新加坡，生活低調又奢華。2021年8月她在《突然ですが占ってもいいですか?》睽違12年上電視，聊海外育兒日常；2022年9月首登《徹子の部屋》。

她的Instagram（@misaki_ito_official，10.8萬粉絲）由經理人更新，2025年7月po了一時歸國的隨拍，8月秀T恤休閒風跟夏日髮飾，9月8日為《GQ JAPAN》「愛車の履歴書」拍高級車ロールス・ロイス『スペクター』跟ロータス『エメヤ』，

還提到23年前的愛車マツダ『デミオ』。粉絲留言炸鍋：「凍齡女王！」「美到不像話」「還是那麼有氣質」，討論量破千，魅力完全沒退燒！😎

選擇家庭的背後真相

伊東美咲選了家庭，但從沒說要永遠告別螢幕。在2021年的節目中，她說：「當媽媽後，我學會珍惜每分每秒，海外生活讓我更懂得慢活。」這真心話，讓粉絲超感動，

Instagram留言：「Misaki的選擇好有勇氣，永遠是我們的偶像！」2025年9月11日有新聞提到《沈黙の艦隊》特別編播出，雖然她沒直接參演，但《電車男》等舊作還在被粉絲重溫，熱度不減。她這低調人生，讓人忍不住猜：會不會哪天突然宣布回歸？

Japhub小編有話說

伊東美咲的故事，簡直像一部超暖日劇！從福島女孩到電車男女神，再到新加坡的幸福三孩媽，她用美貌和智慧活出自己的傳奇！😍 想重溫她的經典劇？

還是追她的Instagram看豪車日常？快去刷《電車男》或關注她的近況吧！小編超想知道：你最愛Misaki的哪個角色？

是《海貓》的突破演出，還是《電車男》的甜蜜笑容？留言跟我們聊聊，一起為這位永恆女神瘋狂打call！